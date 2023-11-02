15 человек, которые любую переписку готовы закончить так, что и сказать-то больше нечего будет

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Кто-то знакомится в интернете, продает товары или просто общается с близкими. Но некоторые люди и в этой простой рутине всегда найдут место, чтобы применить свое остроумие. Герои нашей подборки заскринили свои переписки с неожиданным финалом и выложили в сеть.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Decembrisst / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: deputy2022 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Decembrisst / Pikabu

Некоторые люди иногда отвечают настолько метко, что сразу понимаешь — им лучше палец в рот не класть.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ulasatun / Pikabu



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Для создания этого материала были использованы следующие источники: H0llyD0lly / Pikabu



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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zefrik / Pikabu

А еще у нас есть статья о людях, которые просто зашли в магазин, а вышли оттуда с вагоном историй.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Pauland / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Невероятные факты / VK

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