15 человек, которые любую переписку готовы закончить так, что и сказать-то больше нечего будет
Кто-то знакомится в интернете, продает товары или просто общается с близкими. Но некоторые люди и в этой простой рутине всегда найдут место, чтобы применить свое остроумие. Герои нашей подборки заскринили свои переписки с неожиданным финалом и выложили в сеть.
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Некоторые люди иногда отвечают настолько метко, что сразу понимаешь — им лучше палец в рот не класть.
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А еще у нас есть статья о людях, которые просто зашли в магазин, а вышли оттуда с вагоном историй.
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Некоторые люди действительно проявляют все грани своего остроумия в переписке. А другие иногда отвечают так, что больше телефон в руки брать не захочется.