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15 человек, которые любую переписку готовы закончить так, что и сказать-то больше нечего будет

Народное творчество
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Кто-то знакомится в интернете, продает товары или просто общается с близкими. Но некоторые люди и в этой простой рутине всегда найдут место, чтобы применить свое остроумие. Герои нашей подборки заскринили свои переписки с неожиданным финалом и выложили в сеть.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Decembrisst / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: deputy2022 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Decembrisst / Pikabu

Некоторые люди иногда отвечают настолько метко, что сразу понимаешь — им лучше палец в рот не класть.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ulasatun / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: H0llyD0lly / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zefrik / Pikabu

А еще у нас есть статья о людях, которые просто зашли в магазин, а вышли оттуда с вагоном историй.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Pauland / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Невероятные факты / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK

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Некоторые люди действительно проявляют все грани своего остроумия в переписке. А другие иногда отвечают так, что больше телефон в руки брать не захочется.

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AdMe/Народное творчество/15 человек, которые любую переписку готовы закончить так, что и сказать-то больше нечего будет
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