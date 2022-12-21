15 человек рассказали о начальниках, про которых хоть кино снимай. Причем как ужастик, так и комедию

Начальство бывает разное. Иногда даже хорошая зарплата не спасает от противного босса, и приходится увольняться. А порой бывает и наоборот: ну такой душка начальник, что ни за что не променяешь любимую работу на другое место, пусть там даже больше платят. Сегодняшняя подборка историй как раз о руководителях, которые крепко запомнились своим подчиненным — как хорошими поступками, так и странностями.