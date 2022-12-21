15 человек рассказали о начальниках, про которых хоть кино снимай. Причем как ужастик, так и комедию
Начальство бывает разное. Иногда даже хорошая зарплата не спасает от противного босса, и приходится увольняться. А порой бывает и наоборот: ну такой душка начальник, что ни за что не променяешь любимую работу на другое место, пусть там даже больше платят. Сегодняшняя подборка историй как раз о руководителях, которые крепко запомнились своим подчиненным — как хорошими поступками, так и странностями.
- Нас в отделе небольшой фирмы двое: я и моя начальница. Мы обе не замужем, обе живем одни. У нее зарплата ровно вдвое больше моей. Но я лучше питаюсь, летаю в отпуск 2 раза в год, помогаю родителям, понемногу занимаюсь благотворительностью, погасила ипотеку, есть сбережения на черный день. А у нее вечно по нулям, живет от зарплаты до зарплаты. А все потому, что я покупаю купальник и еду на море, а она покупает 5 купальников, сумочку, очки, сумочку для пляжа, платье, платье для пляжа, парео, вечернее платье (на всякий случай), туфли на шпильке, сандалии, балетки... и на поездку на море уже не хватает. © Подслушано / Ideer
- Работала в кофейне. Директор сидел в отдельном кабинете, к нему можно было попасть только по предварительной записи. Часто выходил и сидел в зале со строгим лицом, персонал в такие моменты даже улыбаться боялся. Придержать дверь для чувака, который заносит коробки на склад, было ниже его достоинства. Уволилась оттуда, пошла в другую кофейню. Там босс одевался в ту же форму, что и персонал, в пиковые часы вставал за стойку, мог и столы протереть, с постоянными посетителями перекидывался шутками. Совпадение или нет, но первая кофейня давно закрылась, а вторая стала одной из самых популярных в городе. © Подслушано / Ideer
- Утром сегодня стою у окна, задумалась, смотрю на промышленный пейзаж участка. Подходит шеф, поднимает за подмышки, отрывает от пола и вещает: «Смотри, Симба...» Договорить не успел, ибо ржать начал. Мой новый шеф странный, но веселый. © fazafaza / Pikabu
- Очки надела еще в детстве. В институте зрение упало до почти минус 15, нужна была платная операция. Врач говорит: «Ну еще немного — и дадим вам инвалидность». Я в общем-то уже смирилась, но как-то вечером на работе всплакнула: грустно было в 20 лет стать слепой, потерять профессию, свободу передвижения и сесть на шею маме. И отловил меня главред нашей газеты. Чего, говорит, рыдаем? А операция сколько стоит? А операция стоила 3 мои годовые зарплаты. И он такой: «Записывайся, деньги будут». В общем, месяца через 2 после операции я вышла на работу. Зашла к главреду — сказать, что всю зарплату буду отдавать в счет долга. А он и говорит: «Не надо. Это премия тебе за хорошую работу». © koboabe / Pikabu
- У меня на стройке был начальник, который никогда не орал и не ругался. Он высказывал свое мнение и объяснял, что к чему, но никогда не злился. Однажды я спросил, как ему удается быть таким спокойным, и он сказал: «Я берегу нервы ради своей семьи. Эта работа не моя жизнь: она нужна, чтобы у меня были деньги на жизнь. Не хочу приходить домой злобным и уставшим, понимаешь?» И сейчас я стараюсь держать его слова в голове, когда руковожу людьми. © ElB****h / Reddit
- Когда начальница вызвала меня на серьезный разговор, то я перетрусила. Зашла в ее кабинет и закрыла дверь, предчувствуя что-то неприятное. В принципе, не ошиблась. Потому что она сказала: «У тебя же муж — гинеколог? Можешь показать ему фото моего недомогания, пожалуйста? Может, посоветует чего». © Подслушано / Ideer
- Начальник проводил опрос о состоянии морального духа коллектива. Результаты его не устроили, поэтому он заставил нас проводить ежедневные собрания, чтобы найти решение этой проблемы. Проводились они рано утром, до начала рабочего дня, сам он никогда не присутствовал. Естественно, месяц спустя результаты опроса были еще хуже, и он такой: «Да в смысле? Я ж встречи организовал, чтобы поднять моральный дух, почему стало только хуже?» Удивительный человек. © 4wit / Reddit
- Пару лет назад зашел после работы в магазин прикупить продуктов: пару пачек лапши, пряников, колбаски и хлебушек. Выкладываю это все на кассу, а передо мной наш директор покупки пробивает. Выхожу из магазина, а он у входа стоит и спрашивает: «А чего это ты лапшу ешь? Чего картошечки не купил, яиц?» Я ему рассказываю, что только вот в комнату в коммуналке заехал, из посуды только чайник да тарелка со стаканом. Он мне: «Ну смотри, надо правильно питаться». И ушел. На следующий день прихожу на работу, а у меня в подсобке новая микроволновка, сковорода и одеяло с подушкой. Директор сказал, что это просто подарок, мол, бери и не задавай лишних вопросов. © VasyaDirokol / Pikabu
- Я как-то застал своего босса за демонстрацией приемчиков карате. Я стоял как дурак, пока он бил и пинал воздух, издавая звуки из старых фильмов про кунг-фу. Пришлось прокашляться, чтобы дать понять, что он не один, а он покраснел как свекла и притворился, что просто потягивался. © J-Nice / Reddit
- Звонит как-то шеф в выходной и говорит: «Подъезжай быстренько, нужно документы поправить». Шеф у меня хороший мужик, и по его просьбе подорваться в выходной не лень. Только, говорю ему, быстро не получится, мне ехать минут 40 (живу в сельской местности). Шеф хмыкнул, сказал, мол, непорядок. А через 2 недели мне дали ключи от служебной квартиры в 80 квадратов, в которой есть и мебель, и техника. © akmeist / Pikabu
- А у моего мужа начальник как-то силком затащил весь отдел посидеть в дорогом заведении после работы, а в конце вечера заявил, что все платят за себя сами. © siovhy / Reddit
- Я работал на одного богатея. Мы открывали новую клинику, он был нашим спонсором. Решил он купить в офис плазменные телевизоры. И, так как я в это время был в офисе, он позвал меня с собой, пообещав угостить обедом. В общем, едем мы на его «Бентли» в его особняк на берегу моря (буквально, я не шучу) и забираем его «Кадиллак», чтобы у нас было на чем везти телевизоры. В магазине он купил 4 самых больших плазменных телика, а потом... угостил меня, блин, хот-догом из супермаркета. Я не то чтобы против был, просто очень смешно. © unknown author / Reddit
- Поссорились с парнем, почти расстались, не разговаривали несколько дней. Естественно, у меня глаза на мокром месте, настроения ноль. На работе подошла начальница и спросила, что случилось. Не смогла удержаться и расплакалась прямо перед ней. А она просто подошла ко мне и обняла. Стало намного легче, меня даже мама так никогда не успокаивала. Работа не нравится, но не хочется уходить только из-за этой светлой и доброй женщины, которая всегда от души поддержит. © Подслушано / Ideer
- Начальница мне заявила, мол, что это ты в рабочее время в офисе торчишь, а не ходишь по школам и не предлагаешь наши тренинги (я вела тренинговые занятия для подростков). Окей, следующие 2 дня я ходила по школам, болтала и пила чаи с соцпедагогами. Так мне прилетело возмущение: «А чего это тебя посреди рабочего дня в офисе нет? Где ты болтаешься в рабочее время?» И плевать она хотела, что сама сказала мне по школам ходить! © Екатерина Салтыкова / ADME
- Тоже был «веселый» начальник. Когда одна из сотрудниц уволилась, он не стал искать ей замену, а решил, что и так справимся. Потом поставил меня перед фактом, что я каждый день должна задерживаться до 20:00. Я, конечно же, возмутилась. На что мне сказали: «Ну зачем ты так домой торопишься? Борщ варить? Переживешь, с мужем в кафе можно поужинать». Если учесть, что зарплата регулярно задерживалась последний месяц, то вообще не вопрос, ага. © Анастасия Бурда / ADME
А как у вас обстоят дела с начальством? Поделитесь историями о руководителях, которые вам запомнились: добрыми делами, странностями или чем-то еще.
AdMe/Народное творчество/15 человек рассказали о начальниках, про которых хоть кино снимай. Причем как ужастик, так и комедию
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