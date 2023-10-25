15+ девушек, для которых ногти — визитная карточка
Хороший маникюр — это предмет женской гордости. Можно не погладить белье, забыть вынести мусор, но ногти накрасить — не льзя забывать. Мы обратились к фотографиям от пользовательниц сети, которые знают толк в хорошем маникюре и с удовольствием его всем демонстрируют.
А в бонусах покажем руки девушки-механика и расскажем историю о том, как мастер маникюра выставила ногти пользовательницы сети не в лучшем виде.
«Решила вручную крошечной кисточкой раскрасить все отдельные квадраты этого шахматного узора»
«Нанесение витражных блесток длилось 5 часов, потому что мои ногти — это моя жизнь»
«Радужные желейные лягушки!»
Вот так выглядит маникюр программиста
«Осенний маникюр!»
«Выбрала этот маникюр для помолвки»
«Я придумала обалденный дизайн»
«Клубнично-лимонадное желе»
«15 часов работы и мои ногти наконец-то готовы!»
«Глаз дракона»
«Мечты в облаках»
«Обсыпьте меня золотом и называйте императрицей!»
«Это мои рок-н-ролльные ногти»
«Нарисовала утенка зубочисткой»
«У меня просто нет слов»
«Даже муж гордится моим маникюром»
Бонус 1
Вот так на самом деле выглядят ногти девушки-автомеханика
Бонус 2
- Год ходила к одному мастеру. Спокойно относилась к тому, что она делала фото готовой работы и выкладывала в сеть. И тут как-то раз она снова сделала фото готового маникюра. Смотрю, а у мастера в аккаунте фото до/после и снизу подпись в таком духе: «Если у вас так сохнет кожа на руках, проверьте гормоны. Вы такими руками усложняете нам работу». На мое возмущение девушка ответила, что она просто заботится о клиентах, ничего такого. Только стандартное до и после делается до того, как мастер начнет работу. А у меня она уже сняла покрытие, подняла отросшую кутикулу на пальцах. Словом, девушки поймут: руки выглядят хуже, чем было, когда ты пришла. © yellowmooncat / Pikabu
Сравниться по важности с маникюром может только макияж. Вот здесь-то есть, где разгуляться, сегодня любые курсы мэйкапа можно с легкостью найти в интернете, немного практики и вы уже профессионал.
AdMe/Народное творчество/15+ девушек, для которых ногти — визитная карточка
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