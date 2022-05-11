15+ доказательств того, что батя дотянется до любой звезды, а если нет — возьмет стремянку повыше

С папой никогда не бывает скучно. Он выроет пещеру в снегу, нарядится в костюм принцессы, а когда придет время обеда — накормит из бутылочки. А еще без проблем построит что угодно: скворечник, аквариум, горку для скалолазания или даже настоящий домик на дереве.

Мы в AdMe.ru собрали доказательства того, что у бати золотые руки и он готов на все ради своих сорванцов.

«Смастерил дочкам стену для скалолазания. Но сначала ее должен протестировать сам папочка»

«Я впервые накормил из бутылочки своего маленького человечка»

«На днях мы с девочками построили скворечник»

«Cделал моему мальчику костюм»

«Закончил качели для своей маленькой помощницы!»

«Несколько часов работы, трое братьев и сын — и 4-метровая башня готова»

«Сын, кажется, в восторге от книжного шкафа, который я для него собрал»

«Сделал сыну тематический аквариум Lego. Он ему нравится!»

«Устроил для детей небольшой домашний кинотеатр, чтобы смотреть фильмы в выходные с помощью проектора»

«Построил своим мальчикам домик на дереве»

«Я собрал своей дочери компьютер на ее 3-й день рождения»

«Cамодельный чоппер — 3-колесный велосипед для дочери»

«Сделал для моих девочек маленькие мьёльниры для „настоящих“ сестер Тора»

«Снежная пещера, которую мы построили с детьми!»

«Мы вместе с дядей и дедушкой малыша сделали для него качели. Он счастлив, что теперь не нужно садиться в машину и ехать в парк, чтобы покачаться»

«„Привет, папа! Ты можешь починить мою машину?“»

«Если ваш ребенок хочет, чтобы вы были принцессой из „Холодного сердца“, так тому и быть»

«Собрал симулятор космического корабля для своего сына. Я надеюсь, что это вдохновит его на любовь к науке и чудесам»

«Муж построил это своими руками за 2 дня, я им очень горжусь. Он лучший отец!»