15+ доказательств того, что батя дотянется до любой звезды, а если нет — возьмет стремянку повыше
С папой никогда не бывает скучно. Он выроет пещеру в снегу, нарядится в костюм принцессы, а когда придет время обеда — накормит из бутылочки. А еще без проблем построит что угодно: скворечник, аквариум, горку для скалолазания или даже настоящий домик на дереве.
Мы в AdMe.ru собрали доказательства того, что у бати золотые руки и он готов на все ради своих сорванцов.
«Смастерил дочкам стену для скалолазания. Но сначала ее должен протестировать сам папочка»
«Я впервые накормил из бутылочки своего маленького человечка»
«На днях мы с девочками построили скворечник»
«Cделал моему мальчику костюм»
«Закончил качели для своей маленькой помощницы!»
«Несколько часов работы, трое братьев и сын — и 4-метровая башня готова»
«Сын, кажется, в восторге от книжного шкафа, который я для него собрал»
«Сделал сыну тематический аквариум Lego. Он ему нравится!»
«Устроил для детей небольшой домашний кинотеатр, чтобы смотреть фильмы в выходные с помощью проектора»
«Построил своим мальчикам домик на дереве»
«Я собрал своей дочери компьютер на ее 3-й день рождения»
«Cамодельный чоппер — 3-колесный велосипед для дочери»
«Сделал для моих девочек маленькие мьёльниры для „настоящих“ сестер Тора»
«Снежная пещера, которую мы построили с детьми!»
«Мы вместе с дядей и дедушкой малыша сделали для него качели. Он счастлив, что теперь не нужно садиться в машину и ехать в парк, чтобы покачаться»
«„Привет, папа! Ты можешь починить мою машину?“»
«Если ваш ребенок хочет, чтобы вы были принцессой из „Холодного сердца“, так тому и быть»
«Собрал симулятор космического корабля для своего сына. Я надеюсь, что это вдохновит его на любовь к науке и чудесам»
«Муж построил это своими руками за 2 дня, я им очень горжусь. Он лучший отец!»
А какие у вас есть теплые воспоминания, связанные с папой?
Фото на превью papa-goat / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что батя дотянется до любой звезды, а если нет — возьмет стремянку повыше
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