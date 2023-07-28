15+ доказательств того, что с курьерской доставкой могут привезти впечатлений на месяц вперед

Курьерская доставка — настоящая лотерея. И это знают все, кто с ней сталкивался. Да, иногда все идет гладко, но бывают такие моменты, что хоть кино снимай. А бонусе вас ждет шуточное доказательство того, что с этими товарами из доставки все тоже бывает ох как непросто.