15+ случаев, когда от разницы люди ойкнули и глаза вытаращили
Все познается в сравнении: будь то фигура женщины накануне и после родов или гигантская луковица на фоне ее обычных «сестричек». Герои этой подборки не поленились и сделали фото, глядя на которые хочется воскликнуть: «Вот это размер!»
«Моя рука в сравнении с лапой медведя гризли»
«Год силовых тренировок, и вот результат!»
- Ты выглядишь потрясающе! © Unknown author / Reddit
«Я полюбила фитнес. Пока, 45 кило!»
«Град, который у нас выпал прошлой ночью»
«Накануне родов и 2 недели спустя»
То ли гигантский кот, то ли лилипутский обогреватель
Минус 50 кг!
Эти девушки не побоялись довериться мастеру и полностью сменили имидж.
«Яйца, купленные в магазине в сравнении с яйцом, которое снесла моя курица»
Вот это гаечка!
Да что вы знаете о больших сосульках
«Вот кольцо моего мужа и мое»
- А-а-а, только не говорите, что Шрек — это ваш муж. © itsfritzz / Reddit
Белый гриб весом 560 г, не червивый
«Размер ладони моей невесты в сравнении с моей рукой. Невесте, кстати, 21 год»
Лимон чудовищных размеров и его ничем не примечательный собрат, мейн-кун против обычного котика и другие крутые фотосравнения здесь.
Хорошего кота должно быть много
«В рецепте было сказано: „Возьмите одну луковицу“»
«Была в магазине. Нашла малюсенький рабочий утюг»
«Самый маленький и самый большой ключи из нашего магазина в сравнении с обычным дверным ключом»
«Самая маленькая жаба, которую я видел»
«Вы только взгляните на морковку, которую я притащил с работы»
- Это самый маленький банан, который я когда-либо видел. © wasrity / Reddit
О том, как время меняет все вокруг, лучше любых слов расскажут фото из этой подборки.
Фото на превью kristenleighgio / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ случаев, когда от разницы люди ойкнули и глаза вытаращили
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