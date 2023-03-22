15+ стереотипов из кино, которые в реальной жизни встречаются так же редко, как чувство юмора у свекрови

В кино и сериалах герои проживают идеальные жизни: они всегда хорошо выглядят, не чихают и не икают, а простые офисные работники одеты с иголочки. И если женский персонаж внезапно оказывается заброшен в джунгли Амазонии, то можно быть уверенным — такие мелочи жизни, как менструация, героиню не побеспокоят.

Я становлюсь чертовски зол, когда герой фильма кричит: «Я опаздываю», хватает кусочек тоста, делает глоток апельсинового сока и выбегает из-за стола, который просто ломится от еды: бекон, яичница, блинчики. Вы, что, не можете просто насладиться завтраком со своей семьей? © JugV2 / Reddit

Обожаю, когда в приключенческих фильмах герои находят секретную карту, просто садятся в самолет и отправляются в самые отдаленные места Земли. Где они взяли деньги? Как они так легко туда попали? Как они, в конце концов, так быстро получили отпуск?! © EntertainerOk9552 / Reddit

Героиня проводит недели в лесу или на острове, но ей никогда не приходится беспокоиться о месячных. И это очень кстати, потому что средств женской гигиены у нее с собой нет. Очень заботливо со стороны киношников — выстраивать сюжет с учетом ее цикла. © Unknown author / Reddit

Героини бегают в бикини и устраивают заплывы в декольтированных нарядах. Трудно представить менее удачный выбор одежды, если бы у них в это время начались месячные.

Помните эти моменты, когда кто-то встает посреди ночи, чтобы перекусить? На кухне он встречает другого члена семьи, который встал в то же время посреди ночи, чтобы заморить червячка. И они мило разговаривают по душам. Оба в халатах и ​​тапочках. А в холодильнике лежит огромный кусок ветчины. © liamlunchtray / Reddit

Герой случайно назначает 2 свидания в одно и то же время и должен хитро выкручиваться и изворачиваться, чтобы побывать на обоих одновременно. © SomethingPretty88 / Reddit

Герои застряли в глуши, и все равно они идеально побриты. © RenaKunisaki / Reddit

Замечали, что каждый раз, когда к герою приближается банда плохих парней, они внезапно забывают, что в банде, и сражаются с героем по одному? Так бесит. © YoureNotSpeshul / Reddit

В кино телевизор включают всегда именно в тот момент, чтобы услышать, как ведущий новостей объясняет что-то важное для сюжета. © Quiet_Masterpiece_60 / Reddit

Я люблю «Друзей», но тот факт, что они всегда собираются вместе перед работой, для меня просто безумие. Я едва успеваю вытащить свою пятую точку из постели, чтобы добраться до работы, не говоря уже о том, чтобы позавтракать с другом. © racer_24_4evr / Reddit

Персонажи, занимающие рядовые должности, либо носят дорогущую дизайнерскую одежду, либо никогда не появляются в одном и том же наряде дважды. Кроме того, никто никогда не кашляет и не чихает случайно. Всякий раз, когда кто-то кашляет, это предвещает тяжелую болезнь или гибель героя. © mymommademewritethis / Reddit

А как вам поездка в любую точку города и, конечно, свободное парковочное место прямо перед тем зданием, в которое герою нужно попасть? © GreyThumper / Reddit

Возможность проснуться рано утром, потратить час на пробежку, принять душ, приготовить полноценный завтрак для себя или детей (бекон, яйца, тосты). Затем героиня медленно едет на работу, останавливаясь в местной кофейне, чтобы выпить кофе. После чего она наконец-то входит в офис. На часах 8 утра. © htaq2001 / Reddit

Бесит, когда героини заходят в уборную и брызгают водой на лицо. Кто так делает?! Причем это повторяется регулярно под предлогом «мне нужно оправиться от стресса». Я никогда не делала этого в своей жизни. Женщины с макияжем никогда бы так не поступили. © dogbolter4 / Reddit

Герои выходят из супермаркета с одним только коричневым бумажным пакетом, из которого сверху одиноко торчит багет. © 314CookieCutter / Reddit

В сериалах и фильмах про школьников подростки приходят на учебу разодетые в пух и прах. Реальность — это пижамные штаны, кроксы и худи. Можно еще накинуть сверху одеяло, если холодно. © rockstoneshellbone / Reddit

Герои прыгают в такси и кричат: «Поезжайте за той машиной!» Я хотел бы иметь возможность повторить это в жизни, но случай никогда не подворачивается. © Infinity9999x / Reddit

Идеальный диалог. Никаких спотыканий на словах, никаких «э-э-э-э-э-э». Иногда в кино добавляют какие-нибудь междометия для комедийного эффекта, но по большей части во всех фильмах или сериалах идеальные диалоги. © Werldly / Reddit

Женщины спят всю ночь в лифчиках. Пожалуй, это одна из вещей, которые я хочу снять с себя в первую очередь. И будь я проклята, если буду спать в этой штуковине. © zazzlekdazzle / Reddit