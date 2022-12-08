15+ твитов, которые доказывают, что поведение наших любимых детей непредсказуемо, как погода в декабре
Даже идеальные родители сталкиваются со сложностями в воспитании своих ненаглядных дочерей и сыновей. Ведь с маленькими проказниками всегда нужно быть начеку, особенно когда дети только учатся говорить или начинают проверять терпение мам и пап своими неожиданными выходками.
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А что говорили ваши родители о вашем поведении, когда вы были ребенком?
AdMe/Народное творчество/15+ твитов, которые доказывают, что поведение наших любимых детей непредсказуемо, как погода в декабре
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