15+ твитов, которые доказывают, что поведение наших любимых детей непредсказуемо, как погода в декабре

Даже идеальные родители сталкиваются со сложностями в воспитании своих ненаглядных дочерей и сыновей. Ведь с маленькими проказниками всегда нужно быть начеку, особенно когда дети только учатся говорить или начинают проверять терпение мам и пап своими неожиданными выходками.