10 твитов от людей, которые найдут выход из любой ситуации
Если вы хотите стать человеком, который за словом в карман не полезет и из любой непростой ситуации быстро найдет выход, то вам стоит внимательно прочитать эту подборку твитов. Наши очередные герои как раз из таких людей, которым незнакомо неловкое чувство «Блин, как же быть?!» — они просто берут и делают. По-своему. Авторы этих твитов достойны оваций за свои простые и в то же время гениальные жизненные советы. А в бонусе вас ждет легкий и нетривиальный способ позвать на свидание симпатичную вам особу.
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Бонус
Вот еще несколько подборок твитов, которые на весь день поднимут вам настроение:
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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