10 твитов от людей, которые найдут выход из любой ситуации

Если вы хотите стать человеком, который за словом в карман не полезет и из любой непростой ситуации быстро найдет выход, то вам стоит внимательно прочитать эту подборку твитов. Наши очередные герои как раз из таких людей, которым незнакомо неловкое чувство «Блин, как же быть?!» — они просто берут и делают. По-своему. Авторы этих твитов достойны оваций за свои простые и в то же время гениальные жизненные советы. А в бонусе вас ждет легкий и нетривиальный способ позвать на свидание симпатичную вам особу.