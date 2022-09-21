16 человек, которые на своей шкуре испытали, каково это — столкнуться с чем-то необъяснимым
Пожалуй, в жизни каждого из нас случались загадочные события: невероятные совпадения, которые невозможно объяснить логически, или странные пропажи. А если у вас есть дети, вы наверняка слышали из их уст что-то немного пугающее и таинственное. Например, один из героев нашей подборки после фразы своего маленького сынишки готовится переезжать в другой дом.
Мы в ADME сторонники рационального мышления, но иногда любим пощекотать себе нервы, выискивая в сети пользовательские истории, в которые не так-то легко поверить. В этот раз один из таких рассказов принадлежит нашему автору.
- Однажды рано утром ехала в автобусе. Народу всего 3 человека, со мной никто не заходил. На мне были фиолетовые брюки с принтом «зебра». Я выбрала место в конце салона, где не было вообще никого. Сажусь и вижу на подлокотнике надпись: «Привет, девочка в фиолетовых штанах». © j_platypus / Reddit
- Было это несколько лет назад. Мы с подругой шли по улице, разговаривали. Вдруг я остановилась, не помню зачем, а подруга этого не заметила и уже прошла несколько метров вперед. Я громко крикнула: «Стой!» Даже мне мой голос показался каким-то чужим в тот момент. К счастью, она меня услышала и замерла на месте, а через секунду рядом с ней упал кусок балкона размером с большой грейпфрут. Мы стояли в оцепенении. До сих пор вспоминаем с ней этот случай и думаем, что нас кто-то уберег. © Подслушано / Ideer
- Идем с 4-летним сыном по улице. Вдруг он хватает меня за руку и тащит к ларьку с цветами, мол, надо цветов тете Вике купить, ведь у нее живот сильно болит. Я набираю номер сестры, говорю: «Представляешь, какой племяш-кавалер у тебя растет. Цветов тебе хочет купить, чтобы живот не болел!» А сестра отвечает: «Я, блин, не знаю, как вы это делаете, но я сейчас в скорой со схватками в роддом еду». Интересно, что живет она в другом городе, год мы с ней точно не встречались и никакую беременность я со своим ребенком не обсуждала. © janeshain / Pikabu
- Легенда нашей семьи. Когда мама была беременна моей младшей сестрой, никаких определений пола с помощью УЗИ не было. Папа очень хотел, чтобы родился сын, но я, 3-летняя, с ним целые вечера спорила, что будет девочка. Маму положили в роддом заранее: какие-то проблемы были. И вот, как мне рассказывают, проснулась я 2 апреля, села на кровати и говорю: «Ну вот, у нас Таня родилась». Скоро позвонили из роддома и сказали, что мама родила девочку. © MenyaNadoLybit / Pikabu
- Однажды мне приснился незнакомый номер телефона, все цифры в котором были только 9 и 1. Проснувшись, я сразу же записал его. Мне стало интересно, кто же этот загадочный абонент, и я обратился за помощью к другу, который работал в телекоммуникационной компании. Но он сказал мне, что это VIP-номер, поэтому информация о владельце доступна не всем. Сгорая от любопытства, я решился позвонить. Ответила женщина. Я сказал ей, что видел ее номер телефона во сне. К моему удивлению, она ответила вполне нормальным тоном: «Хм, хорошо, я понимаю. Но сейчас рано говорить об этом. Вы все узнаете, когда придет время». Это случилось в начале 2010 года, но, видимо, время еще не пришло. © Sadeea A Khan / Quora
- В детстве я была в гостях у одноклассницы, и она погадала мне на картах. Меня это так впечатлило, что дома я записала ее предсказания в тетрадь, благодаря чему отлично запомнила их. В течение почти 20 лет все исполнилось: 2 брака, переезд за границу, творческая профессия, выигрыш в лотерею и прочее. В прошлом году я повстречалась с этой одноклассницей. Рассказала, что все сбылось. Она удивилась: «Да ты чего, я же гадать-то не умею! Я просто прикалывалась, молола от фонаря». © Подслушано / Ideer
- Мой сын недавно сообщил мне, что «людям из стены, которые всегда держат свои глаза открытыми», мы больше не нравимся. Свободен ли кто-нибудь сегодня вечером, чтобы помочь мне переехать? © itsnashflynn / Twitter
- Студенчество, несколько лет назад. Подругу в общаге переселили в новую комнату. Ну как новую... Ржавый вонючий холодильник выволакивали втроем, хотя все мы девочки немаленькие. Грохотал громче, чем лягушонка в коробчонке. Тянули волоком до кухни — эхо раздавалось на нескольких этажах. Отошли буквально на 5 минут — и нет холодильника! Абсолютно бесшумно. Кто это сделал, зачем и, главное, как?! © Подслушано / Ideer
- Однажды, когда мне было 10 лет, мне было лень идти в школу. Я притворился, что у меня болит живот, чтобы бабушка разрешила остаться дома. Но она быстро раскусила меня и сказала, что запишет на прием к доктору. Через 3 часа меня увезли в реанимацию. Оказалось, что у меня запущенный аппендицит и, если бы я не пришел к врачу в тот день, начался бы перитонит. А ведь я чувствовал себя на 100 % хорошо. Притворство спасло мне жизнь. © jnoway826 / Reddit
- В конце февраля прошлого года мы с подругой отмечали ее помолвку. Свадьба должна была состояться в августе. Когда она мне об этом сказала, я ответила в шутку, что приду к ней на праздник с большим животом, потому что на ноябрь у меня запланированы роды. Она поинтересовалась, кого я планирую рожать, и я ответила: «Двух девочек». В день свадьбы я действительно была с большим животом, мои девочки родились в конце октября. В момент нашего разговора я не знала, что уже беременна. Я не угадала только с месяцем, но предварительная дата родов была 8 ноября.
- Как-то заскочила на обед домой, торопилась: и перекусить надо успеть, и кисти для покраски найти. Помню, что кисти лежали на антресолях в ванной, высоко. Видно было плохо, перерыла все. Не могу найти! Время поджимает. Плюнула, двинулась скачками в прихожую обуваться. Слышу грохот в ванной. Осторожно заглядываю. Посреди ванной, далековато от антресолей, чтобы просто упасть, лежит пакет с кистями. Оторопь. Зачем-то сказала «спасибо», схватила кисти и выскочила из дома. © oseledich / Pikabu
- Однажды я переодевался в своей комнате, собираясь на работу, снял ремень и бросил его на пол. Надел другие штаны, решил вдеть в них тот же ремень, но его нигде не было. Я искал минут 10, но ничего не нашел. Прошло 10 лет, пропажа так и не обнаружилась. © JonesE2 / Reddit
- Несколько лет назад я жил в общежитии на последнем этаже. Однажды ночью иду домой с работы и слышу, как кто-то цокает каблуками по лестнице этажом выше меня. Я подумал, что это просто девушка, возвращающаяся с вечеринки. Но, когда я подошел к своей двери, услышал, что она все еще поднимается. Затем раздались звуки открывания и закрывания двери, а потом запирания замка. Но ведь надо мной была только крыша! Я поднялся по оставшемуся лестничному пролету и увидел люк, ведущий на крышу, покрытый пылью и запертый на большой засов. Так и не понял, что это было: слуховая галлюцинация или игра воображения. © umiman / Reddit
- У меня была научно-популярная книга, во вступлении к которой говорилось, что, читая это произведение, вы можете заметить кое-что странное. И вот однажды вечером я решил пойти в кафе и захватил эту книгу с собой, чтобы полистать. В момент, когда я читал абзац о мужчине, у которого был глухой сын, на стул рядом со мной сел мальчик. Я не особо обратил на него внимание, пока не пришла его мать и не начала общаться с ним на языке жестов. © Fudgeworth / Reddit
- Когда я жила в Калифорнии, обожала ходить в комиссионные магазины. Однажды увидела в одном из них серьгу ручной работы в виде раковины с подвеской из черной жемчужины. Конечно, я ее купила. Прошли годы, я давно переехала за сотни километров и как-то раз попала на гаражную распродажу. У дамы, организовавшей ее, была большая деревянная миска, в которой лежала куча украшений. Разбирая их, я увидела серьгу в виде раковины и с черной жемчужиной! Я тут же сказала хозяйке, что у меня есть такая же. Та ответила, что этого не может быть, ведь серьги специально для нее сделал ее парень, правда, одну она потеряла много лет назад. Я замерла, спрашиваю: «Где?» Та говорит: «О, далеко отсюда, в Калифорнии». Я понеслась домой и вернулась со второй сережкой, которую предложила вернуть владелице. Правда, она отказалась, сказав, что эти серьги ей никогда не нравились. Теперь они у меня. © Penina Winisdatter / Quora
Какие загадочные истории происходили в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые на своей шкуре испытали, каково это — столкнуться с чем-то необъяснимым
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