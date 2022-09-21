16 человек, которые на своей шкуре испытали, каково это — столкнуться с чем-то необъяснимым

Пожалуй, в жизни каждого из нас случались загадочные события: невероятные совпадения, которые невозможно объяснить логически, или странные пропажи. А если у вас есть дети, вы наверняка слышали из их уст что-то немного пугающее и таинственное. Например, один из героев нашей подборки после фразы своего маленького сынишки готовится переезжать в другой дом.