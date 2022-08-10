17 человек рассказали, почему выбрали жизнь в одиночестве, и им даже слегка завидуешь
В народе широко распространена фраза «Человеку нужен человек» — вы наверняка ее слышали. Подразумевается, что одиноким человеку быть не годится и рядом непременно должен быть кто-то заботливый и любящий. Однако некоторым людям настолько круто наедине с собой, что им, в общем-то, и не нужен никто.
Именно о них и пойдет речь в сегодняшней статье ADME. Мы перечитали откровения незнакомцев со всей сети и узнали, почему же они решили жить одни.
- Мне 50, и я сознательно одинок. Детей у меня нет, и чужих воспитывать тоже не хочу, а женщин это возмущает. За 6 лет попыток познакомиться только пара женщин показались мне нормальными. Одна выдала: «Все мои мужчины мне изменяли, и это лишь вопрос времени, когда ты поступишь так же». Других больше интересовало мое финансовое состояние, чем я сам. И пока что я перестал знакомиться. Просто сосредоточусь на своих любимых делах, и, если по ходу дела встречу свою любовь, значит, так тому и быть. © Jay Jobes / Quora
- Моя коллега — женщина-мечта. Умная, одета как богиня, фигура и волосы — отпад. В свои 35 она одинока. На работе вечно шепчутся: «Она слишком придирчивая», «С ней, наверное, что-то не так». Те, кто уже женился, говорят ей, мол, часики-то тикают. И никто не удосужился узнать, почему она одна. А мне она однажды сказала: «У меня есть все, что нужно. Мне не нужен человек, чтобы дополнить меня. Я счастлива. Да, может, я встречу кого-то, кто сделает меня еще счастливее. А пока буду наслаждаться тем, что у меня есть сейчас». © Ranjetta Poobathy / Quora
- Я могу влюбляться хоть на свадьбе, хоть в аэропорту или даже в кафе. Мне не нужно переживать о чужом здоровье и жизни в целом. Не только переживать, но даже и думать не надо. Мне не нужно запоминать никакие даты — это важно, ха-ха. Я могу пойти выпить кофе, пройтись по магазинам и спонтанно отправиться в путешествие, не оглядываясь на кого-то еще. И никаких нудных переписок целый день. © Ankita Srivastava / Quora
- Мне не нужен мужчина, который расшатает мне нервы. Никогда ни в ком не нуждалась. Ну то есть мне нравится быть с людьми, я люблю проводить время с семьей и друзьями, но и одной мне не скучно. Я сама себе лучшая компания, и мне не нужен кто-то, кто будет критиковать мою внешность или, там, напоминать, что мне скоро курсовую сдавать. Отношения, конечно, штука веселая, но нервная. Даже когда все хорошо, нужно постоянно стараться. Когда-нибудь я встречу кого-то, кто того стоит, но сейчас не собираюсь изо всех сил искать себе источник стресса. © Emily Payton / Quora
- Я только что закончил очередные длительные отношения. Мое сердце разбито, искать новую любовь не хочу и, может, не захочу в принципе. Планирую побыть эгоистом и в обозримом будущем думать только о себе. Слишком много я отдавал другим людям, а в результате только потерял самого себя. © m***-or-whatever / Reddit
- Пытался устроить личную жизнь в течение 9 лет. 7 из них прожил с девушкой, которая бросила меня ради другого парня. Еще 2 года пробовал встречаться с другими. А сейчас хочется просто побыть одиноким парнем, который любит вкусно поесть и проводить время с друзьями и семьей. Живите своей одинокой жизнью! Покупайте себе все, что захотите, хорошо одевайтесь, восхитительно пахните, развлекайтесь и работайте. Позаботьтесь о здоровье. Жизнь слишком коротка, чтобы переживать из-за девушки, которая, скорее всего, бросит вас, как только встретится с привлекательным парнем. © Mediocre-Judgment901 / Reddit
- Мне 35, я отец-одиночка, работаю по ночам. Трудно найти свободное время, чтобы с кем-то встречаться. А если у меня есть свободное время, я предпочитаю остаться дома, заказать пиццу и поиграть в видеоигры. Я спокойно отношусь к тому, что, вероятно, буду без пары до конца жизни. © No_Leader_2711 / Reddit
- Не женат, потому что еще не встретил никого, кто мне подходит. Серьезно, все звезды должны сойтись, чтобы получилось найти нормальные здоровые отношения. Лучше я буду один, чем вместе с кем-то посредственным или малоприятным. © alexioapollo / Reddit
- С 17 лет постоянно была в отношениях. Одни закончились спустя 5 лет совместной жизни. Вторые — после 2 лет вечных соплей по поводу того, что между нами большое расстояние. Мучилась, наревелась. Очнулась спустя 4 месяца, когда похудела на 10 кг, влюбилась в свои 2 прекрасные работы и наконец-то в саму себя. Я впервые за последние годы счастлива каждый день и понимаю, что уж это счастье у меня никто, кроме меня самой, не заберет. Не одинока, а свободна. © Подслушано / Ideer
- Мне потрясающе живется. Я могу тратить все свои деньги на себя: на спортзал, одежду и все, что мне хочется, вместо какого-нибудь там совместного отпуска. Я вот не люблю есть в ресторанах (а отказать порой сложно), а сейчас не приходится ни перед кем оправдываться. Могу выкладывать в соцсетях любые свои фотографии, которые мне нравятся. Могу пойти в кино с другом, не спрашивая разрешения и не объясняя кому-то там, что друг не испытывает ко мне никаких чувств. Я могу носить вещи, которые нравятся мне, а не соответствовать чьим-то ожиданиям. © Anwesha Dash / Quora
- Уединение — одна из лучших фаз в жизни человека, когда есть наконец шанс познакомиться с собой поближе без восприятия тебя теми, с кем живешь или жил. И да, можно ночью собраться и улететь в другую страну, просто потому, что так хочется, никому ничего не объясняя и не оправдываясь. Время с собой еще нужно уметь проводить так, чтобы не было нужды от скуки это время с кем-то просто так делить. И это кайф. © Isaeva Leila
- Я не одинока. Я как птица. 7 лет назад развелась, попробовала вступить в пару отношений и точно решила, что любовь-морковь, отношения — это не мое. Вот вчера вечером пошла на танцы, а вернулась в 2 ночи. И я спокойна, потому что дома меня никто не ждет. Я ем что хочу, гуляю где хочу. В свои 35 хочется чувствовать себя полной энергии, красивой девушкой, а не обабившейся, старой, толстой женой. © Çiğdem Atan
- Всему свое время. Сегодня мне 65 и я наконец-то смотрю в зеркало и вижу себя, а не сто обязанностей за спиной. Я начинаю распознавать себя. Да, раскрыл меня как сильную натуру муж, но вот пришло мое самостоятельное время, и оно прекрасно. © Елена Исаева
- Я люблю свою жизнь и не хочу отказываться ни от какой ее части, которая приносит мне удовольствие. Независимо от того, что говорят люди, в отношениях всегда нужно от чего-то отказываться. Вы просто не сможете продолжать жить так, как жили раньше, когда в вашей жизни появятся близкие романтические отношения. Когда я была моложе, у меня было не так много увлечений, отношения меня радовали, потому что они заполняли пустоту. Нынче же никакой пустоты у меня нет, и мне нет нужды впускать кого-то в свою жизнь. © Istoleyour401k / Reddit
- Меня контролировала даже моя собака. Если где-то задержусь — она на меня орала. Потом «не разговаривала» со мной 3 дня. Если приходили ко мне подружки, то такую морду скорчит — не одобряет. Гости чувствовали себя неуютно. Говорили: «Да ну, к Эльвирке: у нее собака как свекровка злая». А вы говорите про совместное проживание с человеком. Я бы не выдержала. © Elvira Stadnik
- Полгода, как развелась и живу в кайф. Делаю что и когда хочу, впервые за всю свою жизнь я по-настоящему получаю удовольствие от каждого дня, хочу — готовлю, хочу — не готовлю, в доме порядок, все на местах. Нет необходимости общаться каждый вечер, никаких обязательств. Даже начала заниматься для себя косплеем, пока с минимальными вложениями, но нравится безумно. © Werewolffe / Pikabu
- Уже 3 года, как я живу один, и мне это нравится. Нет никакого желания делить с кем-то свою территорию, даже с идеальной женщиной. Мне нравится приходить домой, когда там никого нет, можно делать что угодно, и слова никто не скажет. Нравится, что никто не достает. Кто-то может возразить, что человеку нужна пара, поддержка, внимание, ласка... Неинтересно, все это уже пройденный этап. От кого-то эмоционально зависеть — это ужасно. И я еще понимаю тех, кто никогда не жил с партнером: им хочется попробовать и самим понять. Но те, кто прошел через это и у кого не сложилось, — зачем снова на эти грабли наступать? © mr.woody / Pikabu
Как вы относитесь к одиночеству?
AdMe/Народное творчество/17 человек рассказали, почему выбрали жизнь в одиночестве, и им даже слегка завидуешь
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