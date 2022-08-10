17 человек рассказали, почему выбрали жизнь в одиночестве, и им даже слегка завидуешь

В народе широко распространена фраза «Человеку нужен человек» — вы наверняка ее слышали. Подразумевается, что одиноким человеку быть не годится и рядом непременно должен быть кто-то заботливый и любящий. Однако некоторым людям настолько круто наедине с собой, что им, в общем-то, и не нужен никто.