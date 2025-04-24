Как именно выглядели 10 человек, в честь которых назвали популярные блюда

Пришел, увидел, заказал. Кажется, что этот салат можно увидеть в меню практически любого заведения и, конечно же, к римскому императору Гаю Юлию Цезарю он не имеет никакого отношения.

Самая распространенная версия его создания — это история о том, как итальянец Чезаре (Цезарь) Кардини накормил американских гостей своего мексиканского ресторана салатом «из того, что было на кухне». Дело было в один из национальных праздников 1924 года, когда посетителей в заведении вдруг стало чересчур много, а еда на кухне закончилась. Что ж, пришлось импровизировать.

Чезаре натер чесноком деревянную миску, бросил в нее листья салата, туда же разбил два недоваренных яйца, посыпал пармезаном, полил оливковым маслом, вустерширским соусом, сбрызнул лимонным соком, добавил гренки и прямо в миске подал гостям. Те остались в таком восторге, что на следующий день об этом салате знали чуть ли не все в округе.