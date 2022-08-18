17 историй с мальчишников и девичников, которые надолго запомнятся не только жениху и невесте, но и всему интернету

Подготовка к свадьбе — это всегда волнительный период жизни, который отнимает много сил и энергии. Влюбленные устраивают мальчишники и девичники, чтобы в последний раз перед семейной жизнью оторваться на полную катушку. Вот только такой кутеж зачастую преподносит немало сюрпризов, о которых пойдет речь в нашей статье.

Мы в ADME на примере пользователей сети покажем, что вечеринка перед бракосочетанием может быть ну совсем непредсказуемой. А в конце статьи вас ждет небольшой фотобонус, доказывающий, что на некоторых мальчишниках возраст гостей не проверяют.

Вчера собирались на девичник. Возраст присутствующих — около 40. С Ирой мы дружим давно, но ее не позвали, потому что регулярно случается непонимание на одну и ту же тему: «Я приду с Мариной, ей дома одной скучно». Марина — ее 14-летняя дочка. Вы себя помните в 14? Вам бывало скучно дома без мамы? И тут Ира меня добила: «Только ты скажи девочкам, чтобы при Марине не сквернословили». Собрались 6 взрослых женщин и я им буду рассказывать, как выражаться и что обсуждать? В общем, я высказалась против цензуры и присутствия ребенка. На меня обиделись. © Panakiya / Pikabu

Моя подруга рассталась с парнем за несколько дней до свадьбы. На вопрос: «Почему?» — ответила, что после мальчишника, то есть за неделю до события, жених оставил свой телефон. Ну она в чате прочитала, как он жалуется друзьям, что не хочет жениться, мол, запилила окончательно. На следующий день он проснулся один, а подруга уехала в другой город. Сейчас говорит, что безумно счастлива, так как вовремя разглядела лжеца в парне. © Подслушано / Ideer

Мой муж после мальчишника не ночевал дома. Я вся в негодовании звоню ему и задаю вопрос: «Где же его светлость изволит шарахаться?» А в ответ слышу: «Я на улице кормлю бездомных и получаю от этого моральное удовольствие!» © Подслушано / Ideer

Мы с подругой долго дружили, она даже уезжала из страны на несколько лет, но мы общались, и я ее морально поддерживала. Как-то она мне позвонила и попросила организовать ее девичник. Я ей мягко объяснила, что из меня организатор никакой, на что она очень резко пристыдила и сказала: «Тоже мне подруга». На свадьбу она мне сказала не приходить. Я в шоке. © Луиза Абдукаримова / ADME

Еще в универе моя близкая подруга не пригласила на девичник перед свадьбой. А вот на свадьбу позвала: видите ли, подарки, конверты и все такое. Я отказалась. До сих пор в соцсетях всплывает: «Люди, которых вы можете знать». Могу, но не хочу! © MБ / ADME

На мой девичник младшая сестра принесла мультиварку и начала готовить в моем номере в отеле. © Alwaysoverwhelmed9 / Reddit

В ночь перед свадьбой жених и невеста устроили отдельные большие вечеринки и так гульнули, что оба проспали собственную свадьбу. Они осознали это, когда им официально позвонили и спросили: «Ну где вы?» На что получили ответ: «Блин, давайте немного отложим». В итоге они поженились, но вот только лишь 20 лет спустя. © khendron / Reddit

Мальчишник проходил в клубе, и будущая невеста была совсем не против. Через час после начала ей что-то в голову взбрело, она передумала, и жениху пришлось уйти. В итоге мы сидели у него дома и отмечали, пока он пытался утешить свою истеричную невесту, которая сожалела, что испортила мальчишник. © Marcus_Areolas / Reddit

«Социопати» — это мой настоящий девичник! Я и лучшая подруга, которая прилетела ко мне из другого города на свадьбу. Ненастоящий девичник был на следующий день якобы сюрпризом от других девчонок, и это было ужасно. © Мариночка / ADME

За свои 23 года я побывала на всех мальчишниках у своих друзей, а вот на девичнике была всего 1 раз. В детстве я была жуткой пацанкой и дружила только с парнями. И как же меня достали эти девицы, которые после каждого такого мероприятия на свадьбе косятся с осуждением! Я там так же отдыхаю, как и все. Кстати, мальчишники всегда интереснее, чем девичники. Без приключений еще ни разу не обходилось. © Подслушано / Ideer

Пригласили меня и девушку на свадьбу. Соответственно, для мальчишника и девичника были созданы чаты в мессенджерах. В группе по мальчишнику было предложено на выбор 2 варианта: картинг или пару часов игры в компьютерном клубе, а после этих мероприятий посиделки. Весь чат — это 15 сообщений-голосований. Победил картинг. В чате девичника же сложнее. Более 3 000 сообщений, в том числе и голосовых. Кто в чем идет, куда стоит идти, а куда забить, у кого сколько денег. Из 9 девочек 2 уже удалились. © artemka178 / Pikabu

Почти 12 лет назад за неделю до свадьбы устроили с мужем мальчишник и девичник в один день: я к сестре мужа, он к своему другу. Через пару часов слышим звуки гитары с улицы и хор мужских голосов. Выходим на балкон — стоят наши ребята и серенаду поют, в которой просят разрешения подняться. Пели ребята красиво, никто из соседей не пострадал, некоторые даже вышли на балконы и в конце аплодировали. Пустили, конечно, творцов, и в этот день родилась традиция: сначала празднуем отдельно, а через пару часов объединяемся. © elegeia / Pikabu

Был у меня мальчишник в ресторанчике. Я веселился так, что охрана выводила раз 5. Друг постоянно договаривался с администрацией, которая понимающе разрешала меня снова впустить. Все бы ничего, но я работал преподом в универе у выпускников. Очень удивился, когда на первой лекции на задней парте сидел богатырь-охранник, который весь вечер меня выводил. Он сдал экзамен. © Подслушано / Ideer

Мой друг собрался жениться первый раз в свои неполные 30 лет. Дело к свадьбе, а что с мальчишником? Говорит: «Сюрприз будет в четверг вечером!» Встречаемся в костюмах по назначенному адресу, а там баня, причем самая что ни на есть городская. Что-то сразу не по себе стало. «Все будет зачупато!» — говорит друг. Заходим мы и затариваемся одноразовыми тапками, полотенцами и простынями. В парилке все чинно-культурно, все в простынках сидят. За стол сели, а там чаек липовый с вареньем, сушками и конфетами. И настал катарсис. И случился «чистый четверг». Вышли из бани чистые и опустошенные. Потом даже в кафе не пошли, а по домам разъехались. В общем, переключил тот мальчишник мое отношение к бане. © hunterpo / Pikabu

Неожиданно для всех на мальчишник вломилась мать невесты и все испортила. Она притащила брачный контракт для жениха, настаивая на том, чтобы он все подписал. Но самый смак случился наутро, когда невеста дико разозлилась из-за того, что с ее матерью обошлись как с незваной гостьей, и отменила свадьбу. © Ned Harrison / Quora

Я очень часто заправляю футболки и кофты в штаны, привыкла. И вот недавно я была на девичнике. Мы хорошо сидели, и через какое-то время мне понадобилось в уборную. Сделав свои дела, я, ничего не подозревая, заправилась и вышла из туалета. В платье. В заправленном в трусы платье. © Подслушано / Ideer

Был довольно скоромный мальчишник в ресторане. Присутствующие были всех возрастов: от мала до велика. Все мирно и культурно, но вот на следующий день жених взял да и отменил свадьбу. Оказалось, что после вечеринки он осознал, что слишком мягкий человек и после свадьбы просто попадет под каблук. А все из-за того, что невеста со своей компашкой без спроса завалилась к ним на праздник. И он решил, что если женится, то все начнут считать его слабаком, поэтому он не придумал ничего лучше, чем расторгнуть брак. Я не знаю, что случилось с невестой, но вот жених остался холостяком и прожил шикарную жизнь: у него много друзей, он обожает своих племянниц и племянников, сделал себе карьеру. Сейчас он на пенсии, купил несколько домов в живописных местах. © Marita Gambescia Gaudini / Quora

Бонус: перед началом мальчишника. Главный вопрос: кто из них жених?