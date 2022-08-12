17 твитов, демонстрирующих всю мощь женского юмора

Ученые доказали, что у мужчин и женщин чувство юмора присутствует в равной мере. Но первые гораздо смелее и не боятся показаться глупыми или неуместными. К счастью, у нас сейчас есть соцсети, в которых шутить как-то проще, чем офлайн, и дамы смогли продемонстрировать всю глубину своего остроумия.