17 твитов, демонстрирующих всю мощь женского юмора
Ученые доказали, что у мужчин и женщин чувство юмора присутствует в равной мере. Но первые гораздо смелее и не боятся показаться глупыми или неуместными. К счастью, у нас сейчас есть соцсети, в которых шутить как-то проще, чем офлайн, и дамы смогли продемонстрировать всю глубину своего остроумия.
Мы в ADME очень любим женский юмор и предлагаем вам насладиться им вместе с нами.
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А как вы относитесь к женскому юмору?
AdMe/Народное творчество/17 твитов, демонстрирующих всю мощь женского юмора
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