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17 твитов, демонстрирующих всю мощь женского юмора

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Ученые доказали, что у мужчин и женщин чувство юмора присутствует в равной мере. Но первые гораздо смелее и не боятся показаться глупыми или неуместными. К счастью, у нас сейчас есть соцсети, в которых шутить как-то проще, чем офлайн, и дамы смогли продемонстрировать всю глубину своего остроумия.

Мы в ADME очень любим женский юмор и предлагаем вам насладиться им вместе с нами.

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А как вы относитесь к женскому юмору?

Фото на превью Gage Skidmore / Grumpy Cat & Rafi Fine / Wikimedia Common, CC BY-SA 2.0
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AdMe/Народное творчество/17 твитов, демонстрирующих всю мощь женского юмора
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