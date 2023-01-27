18 человек, чей рабочий день превратился в сплошной вынос мозга

Рабочий процесс сам по себе бывает далеко не сахар. А тут еще каждый будний день нас могут «радовать» коллеги, клиенты и работодатели своими выходками. То носки работник не те надел, то человек не может подсчитать, сколько ему полных лет. Или покупатель отказывается вам говорить, сколько именно товара он хочет купить.

Подруга работает репетитором по английскому, преподает по Zoom. Рассказала такую историю. Конец занятия:

— На этом мы заканчиваем. У вас есть какие-либо вопросы, пожелания по нашим занятиям?

— Вы знаете, со следующей недели мы прекращаем заниматься.

— Почему? Вам что-то не нравится? Мы можем что-нибудь поменять.

— Нет, на следующей неделе я рожу.

Встает, а там 9-й месяц. Вот такие вот проблемы, когда видишь человека только по пояс. © Forestyeti / Pikabu

— На этом мы заканчиваем. У вас есть какие-либо вопросы, пожелания по нашим занятиям? — Вы знаете, со следующей недели мы прекращаем заниматься. — Почему? Вам что-то не нравится? Мы можем что-нибудь поменять. — Нет, на следующей неделе я рожу. Встает, а там 9-й месяц. Вот такие вот проблемы, когда видишь человека только по пояс. © Forestyeti / Pikabu Устроилась на работу в офис. Сначала все было хорошо: принесла себе на стол маленький цветок (заранее это обговаривали), подружилась с коллегами, включилась в работу. Для обеда выделяла себе час ежедневно с 15:00 до 16:00 — всех все устраивало. Внезапно начальство вызвало на ковер и сказало, мол, ты должна ходить на обед, как все люди, до 12:00. И вообще, ты принесла цветок — тебе важнее уют, а не работа, и ты перфекционист (у меня был порядок на столе). По работе придирок не было, но я уволилась: решила, что так спокойнее. © Подслушано / Ideer

Однажды с одногруппницей ходили по супермаркету. Я стою возле стеллажа с майонезами. Подходит сотрудница магазина и говорит: «Извините, можно сфотографировать?» Я не раздумывая соглашаюсь, беру в руки самую большую пачку майонеза и с улыбкой поднимаю большой палец вверх. Она сквозь смех объясняет, что ей нужно сфотографировать полку с товаром для отчетности, а не меня. Одногруппница тоже принялась смеяться, а я уже начал представлять себя где-нибудь на рекламном постере в виде довольного покупателя. © Подслушано / Ideer

Начальник позвонил в отдел кадров, потому что я не отвечала на его сообщения во время отпуска. Во время праздников я была в отпуске 2 недели. Я игнорировала звонки, сообщения и электронные письма от своего босса. Теперь я вернулась и мне предстоит встреча с HR. Я даже не знаю, что сказать! © Dogmom200 / Reddit

«Меня на работе отчитали за ношение этих носков. Есть предположения почему?»

Работал продавцом в рыболовном магазине. За все время, что я там работал, происходило много нестандартных ситуаций. Вот одна из них. Подходит клиент: «Есть кольца на спиннинг?» Показываю. «Дайте». — «Вам сколько штук?» — «Тебе какое дело, сколько мне надо?» Даю ему одну штуку. «И что я, блин, с одной делать буду?!» — «Так вам сколько?» — «Я еще раз спрашиваю тебя: какое тебе дело, сколько мне надо?» — «Понятно все с вами...» Клиент уходит. © Lqsergtsop / Pikabu

Работаю в книжном магазине. Всегда думала, что это такая бородатая шутка, пока однажды ко мне не пришла девушка с просьбой показать ей книги писательницы Марии Ремарк. Я даже не знаю, кто дольше висел: я, услышав такой запрос, или дева, когда я ей сообщила, что Ремарк вообще-то не женщина, а очень даже Эрих. © Подслушано / Ideer

Мой начальник сказал мне, что я уволен, как только я пришел на работу. Следующие 2 часа я провел, закрывая свои дела и собирая вещи. Даже уничтожил список своих клиентов (мой был самым большим в филиале). Когда я вернулся домой примерно через 3 часа, он позвонил мне:

— Привет! Где ты? Я не могу найти тебя в офисе.

— Вы меня уволили. Какого черта я должен быть на работе?!

— Это первоапрельская шутка! Возвращайся сюда.

— Нет. Вы ясно сказали, что я уволен. Я буду получать пособие по безработице в течение нескольких месяцев и подам жалобу в отдел кадров.

Он вышел из себя, и я просто бросил трубку. Это вообще не смешно! © —Savathun— / Reddit

— Привет! Где ты? Я не могу найти тебя в офисе. — Вы меня уволили. Какого черта я должен быть на работе?! — Это первоапрельская шутка! Возвращайся сюда. — Нет. Вы ясно сказали, что я уволен. Я буду получать пособие по безработице в течение нескольких месяцев и подам жалобу в отдел кадров. Он вышел из себя, и я просто бросил трубку. Это вообще не смешно! © —Savathun— / Reddit Я начал работать на новом месте и работаю здесь уже около 6 недель. Пока все вроде бы хорошо, но работодателей немного раздражает то, что я прихожу вовремя. Я начинаю работать в 9 утра. Мой обед — с 13:00 до 14:00, я возвращаюсь в офис в 13:59, а моя смена заканчивается в 17:30, поэтому мой компьютер выключается в 17:30. Видимо, им это не нравится. Другие мои коллеги приходят в 8 утра и уходят в 6 вечера. Я ненавижу этот момент, когда тебя заставляют чувствовать себя плохим работником, потому что ты предпочитаешь работать только в те часы, за которые тебе платят! © thedevilwithout / Reddit

Я уволилась с работы вскоре после получения такой премии за хорошую работу. © No-Satisfaction-749 / Reddit

«Вы выиграли дополнительные 10 минут на перерыв.

Правила:

1. Предупредите о своем выборе хотя бы за 24 часа.

2. Вы не можете выбрать для этого перерыва тот же день, когда получили это сообщение.

3. Этот перерыв не может быть на постоянной основе.

4. Предложение действительно в течение 30 дней.

5. Выбирайте день с умом».

Идeт рабочая переписка по электронной почте, и каждое письмо от коллеги начинается со слов: «Антон, я Марина!» Думаю: «Молодец девушка, всегда напоминает, кто она». И только на 8-м письме понял, что я всe это время называю еe Машей. © oseledich / Pikabu

Как-то пришел на собеседование парень. Смотрю документы, параллельно общаемся. Говорю: «Полных лет 36». Он: «Нет, 35». Я: «Как 35? Год рождения такой-то — 36 вам». Он смотрит на меня со снисхождением. Беру калькулятор и считаю: текущий год минус его год рождения — и молча показываю ему. На его лице недоумение сменяется шоком: «Я ведь недавно юбилей отмечал — 35 лет! Даже родители не заметили ошибки!» © Подслушано / Ideer

Начальник у меня, конечно, строгий. Когда у него плохое настроение, с ним лучше лишний раз вообще не говорить. Сама видела, как он доводил девочек-администраторов до слез. Собственно, поэтому они с нами долго и не задерживались — вакансия по несколько раз в год открывалась снова. Я пыталась с ним говорить, чтобы был помягче, — бесполезно. Пока к нам не пришла работать Кристина. Милая хрупкая девушка. Как только увидела ее, сразу же подумала: уволится совсем скоро. Вот только через пару дней прихожу на работу, а там Кристина отчитывает начальника: «Игорь Владимирович, вы ручки одалживаете и не возвращаете! Я в следующий раз с рабочего места сорвусь и пойду в канцелярский!» Я думала, сейчас будет схватка. Но в итоге я впервые увидела, как он промолчал!

Вечером подходит ко мне, протягивает ручку и говорит: «Кристине передай, пожалуйста. Что-то я ее боюсь». Кристина с нами, кстати, уже год. © Палата № 6 / VK



Я работаю постоянно на ногах, так сказать. И у нас нет перерывов, даже в течение 12 часовых смен. © undertales_***** / Reddit

«Не сидите на полу! Найдите чем занять себя! Будьте постоянно заняты! Не стойте без дела! И еще раз: не сидите на полу!»

Вот какая ситуация была у меня на работе: заливали бетоном съезд, а внизу из арматуры вывязали сетку, подняли ее на колышки из арматуры же и ушли на обед. Стоят рогатки, на рогатках из доски устроена загородка, лента и еще красные знаки «Проезд закрыт». Приходим: рогатки сдвинуты в стороны, лента оборвана, а на нашей сетке стоит машина, все колеса пробиты арматурой. Мы в шоке — к водителю, а он с кулаками: «Вы тут что, совсем того?!» При том что объезд в 20 метрах. © Otto.Dracula / Pikabu

Я только что уволился с работы, потому что потерял право на обеденный перерыв. Я работаю там уже 4 месяца. Никогда не опаздывал и всегда был готов за 15 минут до начала смены. Сегодня у меня было тяжелое утро и я опоздал на работу на 6 минут. Менеджер вызвал меня к себе в кабинет, стал спрашивать, почему я не позвонил ему, чтобы сказать, что опоздаю. Я ответил, что и не думал ему звонить, так как знал, что задержусь совсем ненадолго. И тут он говорит мне, что мне не разрешается брать перерыв на обед, потому что я опоздал.

Я не взял с собой обед, поэтому спросил, могу ли я хотя бы купить бутерброд перед началом смены. Он согласился, но с условием, что вычтет оплату за полчаса из моей зарплаты. Прошло уже полтора часа, а я так и не вернулся. Менеджер только что позвонил, и я сказал ему, что увольняюсь. Я не жалею об этом. © TyroneStitches_ / Reddit

Я не взял с собой обед, поэтому спросил, могу ли я хотя бы купить бутерброд перед началом смены. Он согласился, но с условием, что вычтет оплату за полчаса из моей зарплаты. Прошло уже полтора часа, а я так и не вернулся. Менеджер только что позвонил, и я сказал ему, что увольняюсь. Я не жалею об этом. © TyroneStitches_ / Reddit Сотрудник, который никогда не опаздывал за 7 с лишним лет, уволен за первое опоздание. Это случилось на прошлой неделе, а сегодня, в понедельник, мы только что узнали, что его уволили за 20-минутное опоздание в первый раз за все время. Завтра я и все мои коллеги опоздаем и будем опаздывать до тех пор, пока его не возьмут обратно на работу. © No_StopItStepbro / Reddit

Работаю адвокатом. Недавно ко мне обратилась женщина по поводу бракоразводного процесса. Решили развестись с мужем, и есть много нюансов по поводу имущества. Они успели обзавестись в браке недвижимостью, машинами и бизнесом. После первого заседания она позвонила и сказала, что моя помощь больше не нужна, так как они с мужем передумали разводиться. Не прошло и месяца, как снова перезвонила, попросила возобновить процесс — все-таки разводятся. Состоялось второе заседание, после они с супругом ругались в коридоре, выясняли отношения. И через 2 дня она вновь позвонила с новостью, что не разводятся. Цирк, а не клиенты! В третий раз ни за какие деньги не возьмусь. © Палата № 6 / VK