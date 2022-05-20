18 кулинаров, которые очень старались, но что-то пошло не так
Как же бывает обидно, когда наше воодушевление перед готовкой вкусного блюда лопается, как мыльный пузырь, если результат не оправдал ожиданий. Это может произойти, если кулинар что-то перепутал в процессе готовки или по незнанию совершил ошибку. А бывает и так, что просто звезды не сошлись, и все тут.
Мы в ADME знаем, каково это — быть на месте героев нашей подборки. И их самоирония вызывает уважение.
«Спагетти, которые я приготовил для нас с мамой вчера вечером»
«Я пыталась»
«Пожалуйста, сдержите аплодисменты за самую лучшую первую попытку сделать макароны»
«Краснокочанная капуста придала моей лапше прекрасный серо-голубой цвет»
«Моя попытка сделать торт»
«Завтрак „Да пребудет с тобой Сила“, который я пыталась приготовить для своего мужа, обожающего „Звездные войны“»
«Сегодня у меня не получилось сделать безе, потому что я перепутала температуру запекания»
«Моя мама была очень горда своим жареным рисом с креветками»
«У меня не получилось сделать торт для моей бабушки»
«Моя первая паста»
«Я готовлю суп. Пока он еще не выглядит аппетитно»
«Я и мой маленький двоюродный брат делали кексы в виде кошек»
«Моя жена-мексиканка говорит, что этим блюдом я обидел ее и Италию»
«Украшение тортов — моя страсть»
«Моя первая попытка приготовления панакоты»
«Мы с сестрой пытались испечь кексы. Получилось не очень»
«Итальянцы будут гордиться мной»
«Сделал торт, чтобы удивить жену на день рождения. Я явно не пекарь»
А какие кулинарные фиаско случались у вас?
Фото на превью a-better_me / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 кулинаров, которые очень старались, но что-то пошло не так
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