18 кулинаров, которые очень старались, но что-то пошло не так

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Как же бывает обидно, когда наше воодушевление перед готовкой вкусного блюда лопается, как мыльный пузырь, если результат не оправдал ожиданий. Это может произойти, если кулинар что-то перепутал в процессе готовки или по незнанию совершил ошибку. А бывает и так, что просто звезды не сошлись, и все тут.

Мы в ADME знаем, каково это — быть на месте героев нашей подборки. И их самоирония вызывает уважение.

«Спагетти, которые я приготовил для нас с мамой вчера вечером»

«Я пыталась»

«Пожалуйста, сдержите аплодисменты за самую лучшую первую попытку сделать макароны»

«Краснокочанная капуста придала моей лапше прекрасный серо-голубой цвет»

«Моя попытка сделать торт»

«Завтрак „Да пребудет с тобой Сила“, который я пыталась приготовить для своего мужа, обожающего „Звездные войны“»

«Сегодня у меня не получилось сделать безе, потому что я перепутала температуру запекания»

«Моя мама была очень горда своим жареным рисом с креветками»

«У меня не получилось сделать торт для моей бабушки»

«Моя первая паста»

«Я готовлю суп. Пока он еще не выглядит аппетитно»

«Я и мой маленький двоюродный брат делали кексы в виде кошек»

«Моя жена-мексиканка говорит, что этим блюдом я обидел ее и Италию»

«Украшение тортов — моя страсть»

«Моя первая попытка приготовления панакоты»

«Мы с сестрой пытались испечь кексы. Получилось не очень»

«Итальянцы будут гордиться мной»

«Сделал торт, чтобы удивить жену на день рождения. Я явно не пекарь»