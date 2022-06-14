18 неожиданных встреч, которые надолго врежутся в память
Жизнь полна сюрпризов, и, выходя из дома, никогда не знаешь, кого можно случайно повстречать. Это может быть и известная личность, и собака в солнечных очках. А возможно, просто произойдет занятное совпадение.
Мы в ADME уверены, что, если чаще внимательно смотреть по сторонам, когда выходишь на улицу, можно заметить много любопытных событий. Именно так и случилось с героями нашей подборки.
«Сегодня узнал, что мой двоюродный дедушка и Стивен Кинг часто выгуливают своих собак вместе»
«Встретил этого малыша вчера во время прогулки»
«Наткнулся на розового кузнечика»
«Мой папа завел нового друга в магазине, и я поняла, что они одеты одинаково»
«Я хотел объединить орхидею Lego и природу на одной фотографии. Эта белка была моей лучшей моделью»
«Я играл в гляделки с моими новыми соседями»
«Косил траву, когда заметил этого малыша»
«Я встретил Кевина Бейкона!»
«В последнее время в нашем дворе околачивалась утка. Только что узнал почему»
«Увидел прекрасную лису, загорающую в соседнем саду»
«Сегодня утром на работе нашел лунного мотылька»
«Столкнулся с этим приятелем сегодня на улице»
«Я работал рядом с местом, где снимали „Умницу Уилла Хантинга“, и познакомился с Минни Драйвер»
«Сегодня утром я выпустил своих кур из курятника. Одна из них выглядела немного иначе»
«У меня, между прочим, нет цесарок»
«Просто павлин прогуливается по моему саду»
«Я перевел взгляд с компьютера и обнаружил, что за мной наблюдают»
«Прошлой ночью у моей двери появился кот. Но я познакомился с ним на вечеринке неделю назад, далеко от моего дома»
«Это тот же самый кот. Я не могу поверить, что он нашел меня».
А какие любопытные встречи были у вас?
Фото на превью atonofapples / Reddit
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