18 неожиданных встреч, которые надолго врежутся в память

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Жизнь полна сюрпризов, и, выходя из дома, никогда не знаешь, кого можно случайно повстречать. Это может быть и известная личность, и собака в солнечных очках. А возможно, просто произойдет занятное совпадение.

Мы в ADME уверены, что, если чаще внимательно смотреть по сторонам, когда выходишь на улицу, можно заметить много любопытных событий. Именно так и случилось с героями нашей подборки.

«Сегодня узнал, что мой двоюродный дедушка и Стивен Кинг часто выгуливают своих собак вместе»

«Встретил этого малыша вчера во время прогулки»

«Наткнулся на розового кузнечика»

«Мой папа завел нового друга в магазине, и я поняла, что они одеты одинаково»

«Я хотел объединить орхидею Lego и природу на одной фотографии. Эта белка была моей лучшей моделью»

«Я играл в гляделки с моими новыми соседями»

«Косил траву, когда заметил этого малыша»

«Я встретил Кевина Бейкона!»

«В последнее время в нашем дворе околачивалась утка. Только что узнал почему»

«Увидел прекрасную лису, загорающую в соседнем саду»



«Сегодня утром на работе нашел лунного мотылька»

«Столкнулся с этим приятелем сегодня на улице»

«Я работал рядом с местом, где снимали „Умницу Уилла Хантинга“, и познакомился с Минни Драйвер»

«Сегодня утром я выпустил своих кур из курятника. Одна из них выглядела немного иначе»

«У меня, между прочим, нет цесарок»

«Просто павлин прогуливается по моему саду»

«Я перевел взгляд с компьютера и обнаружил, что за мной наблюдают»

«Прошлой ночью у моей двери появился кот. Но я познакомился с ним на вечеринке неделю назад, далеко от моего дома»

«Это тот же самый кот. Я не могу поверить, что он нашел меня».