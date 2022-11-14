19 женщин с серебром в волосах, которые наплевали на мнение окружающих и позволили себе быть собой

Седина долгое время считалась чуть ли не символом старости. При появлении первого же серебряного волоска женщины бежали за краской для волос. Но сейчас многие уже не считают, что должны стыдиться своей седины и скрывать ее. Наоборот, они начинают ею гордиться, и правильно делают.

«Мне 29 лет. В моей семье всем идут седые волосы»

«Быть седой — это круто. Меня постоянно спрашивают, где это я так классно покрасилась»

«Мне скоро 42, и я довольна своей внешностью как никогда»

«Люблю свои седые волосы. Не нужно подкрашивать корни, обновлять цвет. Приятно быть свободной от всего этого»

«Мне 41 год, и я до сих пор не чувствую себя взрослой».

«Некоторые мои родственники тоже перестали красить волосы и приняли себя»

«Отращиваю седину уже 21 неделю. Чтобы смягчить переход от натуральных волос к крашеным, я пользуюсь серой тонирующей маской для волос»

«Мне повезло унаследовать красивую седину от моей бабушки»

«Как и я, моя мама рано поседела и очень этого стыдилась. Теперь я искренне люблю свои серебряные волосы»

«Я смотрю на ее фотографии и думаю, что она тоже могла бы принять себя. Нам просто нужно увидеть красоту в этом».

«Мне нравится, как серые волоски сочетаются с моими локонами»

«Я отказалась от краски для волос и просто позволила седине отрасти»

«3 года назад моя жена перестала красить волосы»

«Люблю свои серебряные прядки»

«В 31 год у меня волосы, полные „соли и перца“. Я люблю их»

«Я в процессе отращивания седины. Добавила немного светлых прядок к натуральным каштановым волосам»

«Мне 31 год, а седеть я начала в 20»

«Я научилась любить свои волосы и стала получать больше комплиментов»

«Я так рада, что мой коллега уговорил меня перестать закрашивать седину»

"Поверить не могу, что я платила за мелирование, когда у меня самой такая красота под всей этой краской скрывалась

«Я начала седеть где-то в 5-м классе и красила волосы до 28 лет. Сейчас мне 30, я наконец решила просто отрастить седину и не оглядываться назад»