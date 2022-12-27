20 человек, чья татуировка — это не просто рисунок, а тайное послание миру

Люди делают татуировки уже много тысячелетий, а в создание каждой из них вкладывается некий определенный смысл. Для одних это искусство, для других — память о близком человеке или о важном событии в жизни. Если посмотреть на некоторые примеры от пользователей сети, то может появиться улыбка на лице. Или же, наоборот, начнут катиться слезы.

«После тяжелого развода я осознал, кто на самом деле всегда был рядом со мной. Сделал его частью себя. Отныне это счастливейший день в моей жизни»

«Татуировка в честь моего котика. Он был особенным, вот с такими полосками на макушке»

«Моего парня не стало. Я решила увековечить его образ на своем теле. Надпись — это его слова с открытки, которую он мне подарил, сделанная таким же почерком»

«Люблю тебя навеки, детка».

«Новая татуировка с изображением гамбургера. Я делаю бургеры в своем ресторане по такому же рецепту, который показан на фото»

«Наконец-то скрыла неприятный шрам этой красивой татуировкой. Впервые за 20 лет уверенно ношу одежду с короткими рукавами. Я еще никогда так сильно не гордилась своим телом»

«Памятная татуировка на запястье в честь мамы, которую я потерял в январе. Своим чувством юмора я обязан именно ей. Скучаю по тебе, мама»

«Я геодезист и люблю енотов»

Впервые в жизни вижу татуировку, которая вызвала во мне желание сделать что-то подобное. © smurfMagnet / Reddit

Это самая глупая, но в то же время самая крутая татуировка, которую я когда-либо видел. © awheezle / Reddit

Татуировка, сделанная по контуру пятен витилиго

Если продолжите обновлять контур по мере роста пятен, то рука будет выглядеть как топографическая карта. © hopscotch1997 / Reddit

«С 3 лет храню любимую детскую игрушку. Теперь этот маленький дружок точно останется навсегда со мной»

«Отметили свадьбу вот такими крапивниками»

«Это мой самый любимый фильм. Пересматривала его десятки раз!»

«Она со мной уже 7 лет. Моя опора и поддержка. Решила увековечить ее на всю оставшуюся жизнь, прежде чем она покинет меня»

«Память о лучшей девочке. Одно из наших лучших совместных приключений. Вот так она всегда держала меня за руку»

«На этом месте был шрам, и я стеснялась носить бикини. Выбрала это тату, потому что отец посадил такую же жакаранду, когда я только родилась, а сейчас она уже выросла в огромное дерево»

«На этом тату вся история моей семьи»

«Элемент, похожий на звезду или солнце, символизирует место рождения моего дедушки. Ромбовидные формы и часть тату на спине „рассказывают“ о семье с Островов Кука. Еще с внутренней стороны руки есть часть, которая напоминает мне о том, что я был воспитан в Новой Зеландии».

«Памятная работа в честь моего сына. Перед тем как приступить, мастер дважды сказал, что это слишком большой размер для первой татуировки!»

«Сын безумно любил слонов и еще любил рисовать. Он рисовал везде и всегда: сразу хватался за синий мелок. Правда, он был совсем маленьким и пользоваться раскрасками не особо получалось, зато от души малевал на стенах. Его не стало около 4 лет назад, и я каждый год стараюсь сделать что-нибудь особенное в день его рождения. В этом году возникла вот такая идея».

«Мои родители в ту ночь, когда они познакомились. Кстати, сегодня у них 33-я годовщина свадьбы»

«Еноты делают меня счастливым. Решил набить на руке татуировку, которая будет заставлять меня лишний раз улыбнуться»

«У одной из моих 10 сестер диагностировали серьезное заболевание, поэтому мы все сделали одинаковые татуировки в честь нее»

«У меня на запястье есть татуировка. Многие думают, что это дерево, но я работаю в IT-сфере, и это просто курсор мыши»