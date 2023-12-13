20+ человек, которые хотели смастерить что-нибудь крутое, и теперь глаза бы их не смотрели на этот ваш хендмейд

Да, делать что-то своими руками — это вам не семечки на лавочке щелкать. Даже если мастерить простую вещь, не факт что она получится как задумывалось. И героям нашей статьи это известно на собственном опыте. Но вместо того, чтобы злиться и клясть весь этот хендмейд, они поделились своими неудачными работами, чтобы поднять всем настроение.

«Не понимаю, что пошло не так, делала ведь все по инструкции. Ну хоть на кошке берет хорошо смотрится»

«Я, конечно, хотела свободные шорты, не настолько же»

«Не, ну а что, для первой попытки не так уж и плохо»

«Я тут немножко напортачила, и у меня получился не свитер, а чудовище какое-то. Я его потом распустила»

«Смеюсь над своими первыми попытками лепить из полимерной глины»

«Связала себе шапку, называется. Показала свой шедевр маме, и мы с ней просто упали от смеха. Она настолько огромная, что в нее поместились оба моих кота»

«Кажется, мне нужно было начать с чего-то попроще»

«Попалось мне видео, как связать одеяло крючком. Я сразу пошла за пряжей — мне хотелось смастерить себе одеяло королевского размера»

«Ну, а получилось, что получилось. После этого я пыталась его исправить и покупала все новые и новые мотки пряжи, но в итоге просто оставила все как есть».

«Первая попытка сделать оригами оказалась провальной»

«Мама пыталась сшить моей сестре плюшевого мишку. Получился Квазимодо в виде медведя»

«Попробовал заняться искусством»

Подумаешь, один рукав сверху, а другой снизу. Зато ровненько так получилось

«Попыталась вылепить на уроке керамики копию птичку, которую моя мама привезла из Германии»

«Попробовала сшить дочке куклу на день рождения. Да, видимо, шитье не для меня»

«Кое-что не учла, пока вязала эту шапку, и в итоге она не налезает на человеческую голову. Надеюсь, вам хотя бы весело»

«Сосредоточилась на руках и потеряла из вида общую картину. Так смешно, не могу»

«Все делятся своими успехами, а я покажу свой угарный провал»

«Кстати, мужу больше всего нравятся именно мои неудачные работы — говорит, в них больше индивидуальности».

«Решила я связать игрушечного медведя в подарок сестренке. Мда, пожалуй, подарю его кому-нибудь другому»

«Вышила Тамтама — кота своей свекрови»

«По идее должен был получиться цыпленок. Как же это смешно»

«Пытался рисовать по этой фотографии»

«Мда, это провал»