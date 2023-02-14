20+ человек, которые при виде диковинки думают: «Не знаю зачем, но надо брать»

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Для одних людей секонд-хенды — это просто склад ненужного хлама, а для других — возможность найти уникальные вещи за бесценок. Люди второго типа — герои нашей статьи, которые обладают своеобразным вкусом. Ведь далеко не каждый захочет украсить свою стену жуткой скульптурой, купить волосатые носки или носить очень яркую кофту с вышитыми ковбоями.

«Я очень громко вскрикнула, когда наткнулась на этот шедевр»

«Вот такой галстук я нашел»

«Самый чудной кошелек, который я видела»

«Мне нужно, чтобы вы пришли и причесали мои носки»

«Сегодня я нашла себе друга»

«Обои Gucci, купленные по дешевке, кот Мистер Снежинка и эта лампа должны были быть вместе в моей маленькой туалетной комнате»

«Вчера я наконец-то сумела привезти домой мою находку — эту старинную кровать-лодку. Потратила около 7 часов на ее полировку и чистку»

«Часы „Снупи“. Все, что мне нужно было сделать, — это отполировать стекло»

«Недорогая электронная скрипка»

«Купила пуфик в форме буйвола. Я назвала его Марком»

«Она настолько жуткая, что я не смог не купить ее»

«Не могла пройти мимо этой настенной скульптуры, будто вышедшей из кошмаров»

«Чуть не пропустила эту крутую „джинсовую“ чашку»

«Отхватила себе настенное изображение Эдварда Калена»

«Наверное, это самое странное приобретение в моей жизни, но я в восторге от него»

«Мне это нравится, поэтому я купил его. Понятия не имею, что это такое»

«Знакомьтесь, это Вулиам — моя самая любимая кружка всех времен»

«Нужен ли мне был лев? Нет. Но я его купил»

«Не то зеркало с коалой, которое я хотела, а то, которое мне было нужно»

«Просто супер»



«Мой муж обалдел, когда я показала ему свою находку дня»