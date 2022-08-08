20+ человек, которым их татуировки дороже всего золота мира
Решиться сделать татуировку, да еще и выбрать ту самую, которая станет любимой изюминкой, не так-то просто. Люди могут годами вынашивать идею своего рисунка, прежде чем переступить порог салона. Кто-то делает его в память о близких людях, например набивают сердечный ритм отца или тату, олицетворяющее профессию родного человека. А кто-то хочет навсегда запечатлеть какое-то важное достижение в жизни, будь то участие в марафоне, похудение или встреча своей второй половинки.
Мы в ADME засмотрелись на татуировки людей, которые отказались от банальных образов волков, роз и драконов и отдали предпочтение оригинальным рисункам.
«Я пробежал марафон до конца и захотел это дело отметить»
«Беги, пока не полетишь».
«Эту идею вынашивал чуть более 10 лет и наконец решил воплотить ее в жизнь»
- В переводе это означает: «Или я найду путь (способ), или сам его проложу». © sivlerblood003 / Reddit
- Цитата обычно приписывается Ганнибалу Карфагенскому. Он сказал эту фразу во время своего перехода через Альпы, а его советники заявили, что это невозможно, особенно со слонами. На латыни звучит довольно красиво. © TimleyArrival / Reddit
«Мы с женой не любим украшения, поэтому вместо обручальных колец сделали такие татуировки»
«Только не издевайтесь над ней, что она выбрала явно худшего динозавра».
«Я сделала татуировку усов 6 лет назад, чтобы отпраздновать покупку квартиры. Пару дней назад я решила обзавестись цилиндром, чтобы всегда выглядеть модно»
«2 месяца назад я узнал, что у меня есть сводный брат, поэтому мы все решили составить генеалогическое древо. По часовой стрелке, начиная сверху слева: я, сестра, брат, мама»
«Я всегда стеснялся своей родинки и решил превратить ее во что-то, чем можно гордиться. И так родинка стала головой кометы»
«Я работал по 70 часов в неделю и решил бросить одну из своих работ, чтобы пожить в свое удовольствие. Символы означают: „зарядить“, „включить“, „поспать“, „повторить“»
«Биение сердца моего отца»
«Мы с мамой очень близки, но она много путешествует. Поэтому мы решили сделать татуировки, чтобы чувствовать себя ближе друг к другу, когда она бывает далеко»
«Я похудела и решила это отпраздновать»
«В память об отце, который был аэрокосмическим инженером и дантистом»
«Обычно при виде моей татуировки люди говорят: «Какие милые зверюшки!» И только один официант присмотрелся и выдал: «Это же тату из „Гарри Поттера“»
«Сегодня моя 70-летняя мама и ее сестра сделали одинаковые татуировки. У них было тяжелое детство, но в конце концов они обе стали сильными женщинами»
«Вообще-то, я могу».
«Моя татуировка — ее родинка»
«Я, мама и 81-летняя бабушка. На стеблях написано „Джейн“ — наши вторые имена. Тюльпан достался бабуле из-за ее голландского происхождения»
- 3 разных татуировки, 3 разных цвета волос, 3 разных поколения. © reggaetonfreak / Reddit
«Музыка помогла мне встретить свою любовь, поэтому скрипичный ключ сделан в виде якоря»
«Хочу навсегда запомнить поездку в Шри-Ланку»
«В память о папе»
«Люблю всегда и навсегда».
«Сделала татуировку с голосовым сообщением от моей бабушки в память о ней»
«Привет, это я. Я в порядке, не нужно перезванивать, хорошо? Ладно, я тебя люблю. Пока-пока».
«В память о моей кошке по имени Эклипс (в переводе с англ. — Затмение. — Прим. ADME)»
- А если повернуть картинку набок, то похоже на собаку. © aure92 / Reddit
- А я и не замечал! Вроде тоже мило! © Kitten-Overlord / Reddit
«Мой дедушка нарисовал для меня, как найти мой дом на поверхности Земли. Думаю, что это отличное напоминание о нем и моем доме»
«Мой дедушка многому меня научил»
«В последние секунды жизни мой кот положил голову мне на руку, где я и сделала татуировку. Он всегда спал под деревьями и приходил с прилипшими к нему листьями»
«Сделали с другом парные тату»
- Мне срочно нужен друг, с которым я сделаю такие же татуировки. © insouciant_user / Reddit
«Мой муж — моряк. Как бы далеко мы ни были, нам напоминают друг о друге парные тату»
«Только лучший мужчина может стать моряком...», «только лучшая девушка может быть с лучшим мужчиной».
А какие татуировки со скрытым смыслом есть у вас или ваших знакомых?