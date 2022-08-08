20+ человек, которым их татуировки дороже всего золота мира

Решиться сделать татуировку, да еще и выбрать ту самую, которая станет любимой изюминкой, не так-то просто. Люди могут годами вынашивать идею своего рисунка, прежде чем переступить порог салона. Кто-то делает его в память о близких людях, например набивают сердечный ритм отца или тату, олицетворяющее профессию родного человека. А кто-то хочет навсегда запечатлеть какое-то важное достижение в жизни, будь то участие в марафоне, похудение или встреча своей второй половинки.

Мы в ADME засмотрелись на татуировки людей, которые отказались от банальных образов волков, роз и драконов и отдали предпочтение оригинальным рисункам.

«Я пробежал марафон до конца и захотел это дело отметить»

«Беги, пока не полетишь».

«Эту идею вынашивал чуть более 10 лет и наконец решил воплотить ее в жизнь»

В переводе это означает: «Или я найду путь (способ), или сам его проложу». © sivlerblood003 / Reddit

Цитата обычно приписывается Ганнибалу Карфагенскому. Он сказал эту фразу во время своего перехода через Альпы, а его советники заявили, что это невозможно, особенно со слонами. На латыни звучит довольно красиво. © TimleyArrival / Reddit

«Мы с женой не любим украшения, поэтому вместо обручальных колец сделали такие татуировки»

«Только не издевайтесь над ней, что она выбрала явно худшего динозавра».

«Я сделала татуировку усов 6 лет назад, чтобы отпраздновать покупку квартиры. Пару дней назад я решила обзавестись цилиндром, чтобы всегда выглядеть модно»

«2 месяца назад я узнал, что у меня есть сводный брат, поэтому мы все решили составить генеалогическое древо. По часовой стрелке, начиная сверху слева: я, сестра, брат, мама»

«Я всегда стеснялся своей родинки и решил превратить ее во что-то, чем можно гордиться. И так родинка стала головой кометы»

«Я работал по 70 часов в неделю и решил бросить одну из своих работ, чтобы пожить в свое удовольствие. Символы означают: „зарядить“, „включить“, „поспать“, „повторить“»

«Биение сердца моего отца»

«Мы с мамой очень близки, но она много путешествует. Поэтому мы решили сделать татуировки, чтобы чувствовать себя ближе друг к другу, когда она бывает далеко»

«Я похудела и решила это отпраздновать»

«В память об отце, который был аэрокосмическим инженером и дантистом»

«Обычно при виде моей татуировки люди говорят: «Какие милые зверюшки!» И только один официант присмотрелся и выдал: «Это же тату из „Гарри Поттера“»

«Сегодня моя 70-летняя мама и ее сестра сделали одинаковые татуировки. У них было тяжелое детство, но в конце концов они обе стали сильными женщинами»

«Вообще-то, я могу».

«Моя татуировка — ее родинка»

«Я, мама и 81-летняя бабушка. На стеблях написано „Джейн“ — наши вторые имена. Тюльпан достался бабуле из-за ее голландского происхождения»

3 разных татуировки, 3 разных цвета волос, 3 разных поколения. © reggaetonfreak / Reddit

«Музыка помогла мне встретить свою любовь, поэтому скрипичный ключ сделан в виде якоря»

«Хочу навсегда запомнить поездку в Шри-Ланку»

«В память о папе»

«Люблю всегда и навсегда».

«Сделала татуировку с голосовым сообщением от моей бабушки в память о ней»

«Привет, это я. Я в порядке, не нужно перезванивать, хорошо? Ладно, я тебя люблю. Пока-пока».

«В память о моей кошке по имени Эклипс (в переводе с англ. — Затмение. — Прим. ADME)»

А если повернуть картинку набок, то похоже на собаку. © aure92 / Reddit

А я и не замечал! Вроде тоже мило! © Kitten-Overlord / Reddit

«Мой дедушка нарисовал для меня, как найти мой дом на поверхности Земли. Думаю, что это отличное напоминание о нем и моем доме»

«Мой дедушка многому меня научил»

«В последние секунды жизни мой кот положил голову мне на руку, где я и сделала татуировку. Он всегда спал под деревьями и приходил с прилипшими к нему листьями»

«Сделали с другом парные тату»

Мне срочно нужен друг, с которым я сделаю такие же татуировки. © insouciant_user / Reddit

«Мой муж — моряк. Как бы далеко мы ни были, нам напоминают друг о друге парные тату»

«Только лучший мужчина может стать моряком...», «только лучшая девушка может быть с лучшим мужчиной».