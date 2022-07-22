20+ историй о родителях, которые наворотили дел, и доверие их детей словно ветром сдуло

Воспитывать детей — серьезная и важная миссия, подходить к которой следует со всей ответственностью. Случайные слова и поступки родителей могут глубоко травмировать ребенка и навсегда испортить с ним отношения. Конечно, детские обиды надо уметь отпускать, но это не так просто, как кажется.

Мы в ADME прошерстили интернет и наткнулись на рассказы людей, которых объединяет одно: в детстве их, сами того не желая, обидели собственные мамы и папы. Надеемся, что наш пост заставит многих пересмотреть отношения со своими детьми. А в конце мы добавили пару бонусов — истории о просветленных и не очень родителях.

Забеременела по глупости в 17 лет. Родители, когда узнали, выставили за дверь. Парень тоже сразу открестился, мол, это не от меня ребенок. Обзвонила всех родных — получила еще больше оскорблений. Последней надеждой была тетка, которую вся семья недолюбливала. Пришла к ней, а она внезапно безоговорочно меня приняла, пообещала помощь. Сейчас сыну 18. Мои родители и его папа обивают порог, ноют, что хотят познакомиться с внуком, что они совершили ошибку. Всем отвечаю, что ошибку, которую можно простить, они совершили, когда мне было 17. Сейчас я просто из уважения к себе их простить не могу. И сын со мной согласен. © Палата № 6 / VK

Палата № 6 / VK Родители уехали в другой город к родне, стартовали с дачи. Я 10-летняя выхожу из дома, вижу, как машина скрывается за поворотом. Они приехали через неделю. Потом рассказывали: «Мы же уже 200 км проехали, когда заметили. Что, возвращаться?» На тот момент я умела готовить, на даче были запасы еды. Мне даже понравилось: никто не указывал и за младшим присматривать не заставляли. Но потом уже думала: «Ну это просто трындец же!» © vasisyana / Pikabu

Я всегда любила читать. В свои 14 я мечтала получить на день рождения новую книгу о Гарри Поттере, чтобы не стоять в очереди за ней к однокласснику. И вот долгожданный день, а родители мне дарят золотые сережки с рыбками. При условии что уши у меня не проколоты. Глубину моего разочарования трудно передать, но мама смогла его усилить, сказав, что раз подарок мне не по душе, то носить она его будет сама. И носила. Пара-па-пам. © Sinklinal / Pikabu

При условии что уши у меня не проколоты. Глубину моего разочарования трудно передать, но мама смогла его усилить, сказав, что раз подарок мне не по душе, то носить она его будет сама. И носила. Пара-па-пам. © Sinklinal / Pikabu В 13 лет у меня была любимая собака — пекинес. В один прекрасный день моя мама решила отдать ее в добрые руки, но взяла у девушки номер телефона. Я звонила каждый день утром, спрашивала, как она. Я была еще ребенком и не понимала, что, может, надоедаю звонками. В очередной день телефон был выключен. Я еще несколько лет периодически пыталась дозвониться, но безуспешно. Конечно, переживала очень сильно, плакала, мне снилась моя собака. Я помню до сих пор ее, и обидно, что не знаю ее судьбу. © Палата № 6 / VK

Меня мама фактически обвиняла в том, что из-за меня не смогла устроить свою личную жизнь после развода с отцом. Она всегда была красавицей, но очень эгоцентричным человеком. Помню ее фразу: «Как жаль, что я не сдала тебя в детдом» . Причем, когда через много лет я ей, не удержавшись, об этом напомнила, она яростно отрицала. Неуверенность в себе и ощущение ненужности осталось на всю жизнь. © Таня / ADME

. Причем, когда через много лет я ей, не удержавшись, об этом напомнила, она яростно отрицала. Неуверенность в себе и ощущение ненужности осталось на всю жизнь. © Таня / ADME Однажды на Новый год мне подарили Барби, о которой я так мечтала. Я уже предвкушала, как буду шить ей платья и строить домик. Но мама взяла коробку и поставила в сервант, ведь я могла сломать долгожданный подарок. Шли дни, потом недели, а моя красотка так и стояла в серванте. Я повзрослела, у старшего брата родилась дочь. Когда ей было 2 года, она потянулась в сервант за этой Барби. Мама тут же открыла коробку и дала ей мою куклу. Сразу же у Барби не стало головы и было испачкано платье. Мама увидела в моих глазах слезы и сказала: «Ты уже большая, нечего тебе в куклы играть». Не так давно я приезжала к маме и мы вспомнили ту куклу. Мама обняла и сказала, что не понимала, что значила для меня «обычная» кукла. © Палата № 6 / VK

Худшее, что сделали мои родители, случилось, когда мне было 5, а моей сестре 7. Мы попросили отца посмотреть с нами фильм о графе Дракуле. В середине фильма отец начал издавать странные рычащие звуки и закатил глаза, так что можно было видеть только белки. Заранее он вставил клыки и открыл рот. В ужасе мы побежали в столовую, а отец преследовал нас . Мы побежали в комнату к матери, она взглянула на нас, а потом показала свои фальшивые клыки и сказала, что она тоже такая. © Sarah Bishton / Quora

. Мы побежали в комнату к матери, она взглянула на нас, а потом показала свои фальшивые клыки и сказала, что она тоже такая. © Sarah Bishton / Quora В школе я занималась в театральном и музыкальном кружках, но маме до этого не было дела. Она ни разу не пришла ни на одно из моих выступлений. © Man_eatah / Reddit

Я был безумно рад, когда мне в 1-м классе в начале 2000-х подарили фотоаппарат. Думал, теперь буду фотографировать все и вся, но мне им не давали пользоваться очень долго. Даже в 6-м классе было нельзя, мол, ты его сломаешь или потеряешь. В итоге, когда доступ к фотоаппарату был разрешен, это оказалась абсолютно бесполезная вещица в современных реалиях. И им не было сделано ни единой фотографии. © Nikkirb / Pikabu

В детстве, когда мама покупала мне вкусняшки, чипсы или конфетки, она сама таскала их из упаковки. Теперь ненавижу делиться едой, причем любой и либо стараюсь съесть вкусное по дороге домой, либо пронести так, чтобы никто не увидел. До сих пор чуть ли не самое большое счастье в отношении еды — съесть что-то вкусное одной, чтобы никто не отбирал. © Dina / ADME

причем любой и либо стараюсь съесть вкусное по дороге домой, либо пронести так, чтобы никто не увидел. До сих пор чуть ли не самое большое счастье в отношении еды — съесть что-то вкусное одной, чтобы никто не отбирал. © Dina / ADME В подростковом возрасте очень хотела вести дневник и копила на блокнот с замком. Мама решила ускорить процесс и подарила мне его. Сначала я очень обрадовалась. А потом закрались подозрения. В комплекте шло два ключа — я точно знала. Мама отдала только один. Я спросила, где второй ключ. Мама невозмутимо ответила: «Второй ключ я оставила себе, чтобы читать, что ты там писать будешь». Я даже не нашлась что ответить на это. Естественно, в блокноте я ничего не писала. © IvannaTanich / Pikabu

Мне было 10 лет, когда меня обвинили в том, что я одна съела 2 кг вяленого мяса в 10 лет. А то, что это мясо висело над будкой собаки, в расчет не брали: в деревне на улице повесили сушиться, ровненько так в пределах досягаемости пса, чтобы «собака охраняла». Помню этот абсурд и недоумеваю, как такое вообще в голову взрослым людям пришло! © lerahalera / ADME

в 10 лет. А то, что это мясо висело над будкой собаки, в расчет не брали: в деревне на улице повесили сушиться, ровненько так в пределах досягаемости пса, чтобы «собака охраняла». Помню этот абсурд и недоумеваю, как такое вообще в голову взрослым людям пришло! © lerahalera / ADME Начало 2000-х. Жили мы небогато. У моей одноклассницы был CD-плеер — в то время для меня чудо техники и предел мечтаний. И я попросила его на несколько дней послушать. Дома его увидел папа, схватил и с размаху разбил о стену. А потом отдышался и выдал, что чужое брать нельзя и вообще сама виновата. На мой вопрос, что мне теперь делать, сказал, что это мои проблемы. Мне было безумно стыдно объяснять это своей однокласснице. В итоге мы остановились на том, что вместо плеера я сошью ей платье. Никогда не смогла бы так подставить своего ребенка. © Jozhinzbazhin / Pikabu

Мне было 5, и я играла с Барби. Подошел отец с ухмылкой на лице, схватил куклу, поставил ее на верхнюю полку и ушел. Я никак не могла ее достать и начала плакать. Когда отец вернулся в комнату, наши с ним отношения уже не были прежними . Я больше ему не доверяла. © Alex Schmidt / Quora

. Я больше ему не доверяла. © Alex Schmidt / Quora Меня всегда возмущало, что отец сравнивал меня с детьми моего возраста и удивлялся, почему я не могу быть таким, как они, или достичь того же, что и они. Это превратило меня в очень ревнивого, неуверенного и застенчивого человека. © Odagirne / Reddit

и удивлялся, почему я не могу быть таким, как они, или достичь того же, что и они. Это превратило меня в очень ревнивого, неуверенного и застенчивого человека. © Odagirne / Reddit Когда мне было 12 лет, мама ушла из семьи и оставила нас отцу. Она появлялась, развлекала нас, когда ей было удобно. А воспитание и разные невеселые аспекты родительства переложила на папу. Она до сих пор считает себя хорошей мамой, возмущается, что у нас такие хорошие отношения с отцом, и недоумевает, почему мы никогда ей не звоним. © TheRedMaiden / Reddit

Родители развелись, у отца другая семья. Общение с ним — максимум 2 минуты по телефону раз в год. Я думала, что стану старше и обида отпустит. Я ошибалась. Чем старше становлюсь, тем больше его не понимаю. Когда уходишь из семьи, причем здесь ребенок? Это же твое продолжение, твой родной человек! А когда у отца родился сын в новой семье, он сказал мне: «Ты знаешь, я только сейчас почувствовал себя папой» . Никогда не забуду эти слова! © Подслушано / VK

. Никогда не забуду эти слова! © Подслушано / VK Когда мои родители разводились, мне было 5 лет. Они спросили, с кем из них я хочу остаться. Помню до мельчайших деталей: обида, непонимание, грусть, страх. Это один из самых ужасных моментов моей жизни! Нельзя задавать таких вопросов маленьким детям. Они любят и маму и папу одинаково. До сих пор держу на них за это обиду. © Подслушано / VK

В детстве дружила с девочкой, которую третировали родители. У нее была младшая сестра, из-за которой она постоянно получала: мелкая шкодничает — ты старшая, отвечаешь; мелкая ударилась — ты не уследила. И казалось бы, сколько таких семей, где старшие дети отвечают за младших. Если бы не одно но: «старшая» была старше на 20 минут, они близняшки. © Подслушано / VK

В детстве родители сдали меня в интернат на год, руководствуясь тем, что там, в интернате, меня могли и учить, и лечить мои проблемы со здоровьем одновременно, а у них не было возможности. Сейчас я понимаю их логику, но где-то внутри до сих пор живет обида за то, что от меня будто отказались на год. © Палата № 6 / VK

В 14 лет пошла работать курьером. Мама, узнав, что я получаю настоящие деньги, очень оживилась и предложила, чтобы я отдавала ей заработок, а в конце года обещала отдать круглую сумму. Я согласилась. В назначенный срок я пришла за деньгами, а она вытаращила глаза и ответила: «Вспомнила! Я на них шкаф уже давно купила!» © golgbox / Pikabu

Бонус № 1: родители года

Дочка давно хотела хаски. Но куда нам такую собаку в небольшую квартиру? Пообещали: если дочь 2 месяца будет вставать в 6 утра, тогда купим. Она этот тест прошла. Обсудили с мужем, решили купить собачку поменьше. Принесли ей тойтерьера, а она в ответ заявила: «Вы купили — вы и ухаживайте, а мне только хаски нужна». К нему отказывается подходить, все заботы скинула на нас. Нам эта собака тоже не нужна. Обратно не берут, а просто выкинуть на улицу рука не поднимается. © Каталина / ****pls.me

Бонус № 2: когда мама знает толк в воспитании

Я с раннего детства часто самостоятельно ходил в магазин. Мама всегда говорила, что я всегда приношу овощи спелее, яички крупнее и сметанку гуще. Говорила, что я в семье самый главный добытчик. И я всегда с радостью и вприпрыжку бегал в магазин, да и по хозяйству всегда охотно помогал. Спасибо мама! © TheAlexNomad / Pikabu