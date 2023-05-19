20+ историй о сварливых начальниках, после которых захочется сказать: «А мой босс еще ничего такой»
Добросовестное руководство на работе — это как выиграть суперприз в лотерее. К сожалению, удача в данном вопросе улыбается не каждому. В этой статье мы собрали истории тех бедолаг, которым на своем рабочем пути пришлось столкнуться не с самым лучшим руководством.
- Начитавшись лайфхаков из интернета, решился намекнуть начальству, что неплохо было бы поднять мне зарплату. На слова, что мне из-за нехватки зарплаты приходится уйти на другую работу. Директор ответил, что ладно, отпустит через 2 недели. На следующий день сказал, что если мне очень надо, может уволить меня одним днем. 15 лет проработал на этом предприятии. Я лох года. © Подслушано / VK
- По секрету от главного бухгалтера узнала, что директор ищет мне замену, уволить хочет. Плохо работаю. Долго искал. Полтора года. Зарплата была 20 тысяч, вела пять фирм. Нашла работу получше и уволилась сама. На мои обязанности взяли двоих с з/п по 25 тысяч каждой. © RinaS1 / Pikabu
- Еду на работу, опаздываю, смотрю — на обочине какой-то серый комок лежит и дрожит. Выхожу посмотреть, а это котенок. Мне стало его жалко, забрала, положила в пустую коробку. Приезжаю на работу, захожу в кабинет с этой коробкой — не оставлять же малыша в машине, на улице холодно. Тут приходит начальник и начинает неистово орать: «Какого черта ты притащила сюда эту скотину? Ты должна работать, а не котов таскать на работу! Выкидывай его на улицу, или я его сам выкину вместе с тобой!» Я говорю, что сейчас он побудет тут, а вечером я отвезу его домой, тем более коллеги не против. Но начальник продолжал истерить. Написала заявление по собственному и ушла подмышку с котенком. Через два месяца нашла новую работу: зарплата больше, и начальство нормальное. Считаю, что это моя Крошка изменила мне жизнь. © Подслушано / Ideer
- Трудилась я как-то в конторе, где начальство делало вид, что платит, а сотрудники делали вид, что работают. Вдруг руководству это надоело и захотелось им перемен, инициативы от работников, улучшения показателей. Решили добиться этого методом запугивания. Показательно уволили одного из сотрудников. Результат не заставил себя ждать — уволенный нашел работу, перетянул к себе самых толковых людей. За ними ушли и клиенты. В общем, если есть приз за гениальную мотивацию, то я знаю, кому его вручать. © Подслушано / Ideer
- Как-то работал в одной конторе по доставке продуктов. И начал начальник добавлять обязанности: заявки прими, товар со склада дождись, забери то, загрузи это. Я ему сказал, что я не против работы, но дополнительные обязанности должны оплачиваться. А он мне на это: «Ты что, хочешь, чтобы я тебе вообще за все платил?» А как иначе? Я что, тут ради твоих красивых глаз работаю или ради денег? © yazyichnik / Pikabu
- Долго отпрашивалась в отпуск у начальника. Он категорически не хотел меня отпускать, но все же подписал заявление. Наступает день икс, я счастливая еду в аэропорт. Босс начинает усиленно названивать. Беру трубку, и он говорит: «Быстро отменяйте билеты, вы мне нужны прямо сейчас на собрании». Объясняю ему, что самолет через пару часов, а он настаивает, что это очень важно, а в отпуск полететь можно и завтра. Я ему предложила оплатить мне тогда новый тур в Египет, если мое присутствие сегодня на столько важно. На что она начал орать, что ничего мне не обязан оплачивать и бросил трубку.
- Так получилось, что моим начальником был брат мужа. И он очень любил задевать меня не только на работе, но и всячески вмешиваться в наш брак. Однажды супруг приревновал меня к коллеге, и мы поругались. Его брат не остался в стороне, заявил, что увольняет меня. Все это было сказано при свекре. Свекор же не растерялся и отчитал их двоих, сказав, что я умная и порядочная женщина. И если я решила посидеть вечером с коллегами после работы, то имею полное на это право. Поэтому, если еще хоть раз зайдет речь про мое увольнение, то они оба получат от него по первое число. Я ликовала.
- Работала 2 года оператором в суши-баре. В обязанности входило принимать звонки, собирать, отдавать заказы и расчет на кассе. Потом начальник решил уволить повара и объявил собрание персонала. Сказал нам, что мы плохо продаем и нет нормальной выручки, поэтому зарплату он нам сокращает. Так еще и прибавил обязанностей. Теперь оператор должен был еще мыть полы, готовить роллы и вести социальные сети. Долго не хотела уходить, боялась остаться без работы. Но в один день я и мой сменщик уволились. Начальник уже 8 месяцев работает сам, без выходных. А я нашла работу на удаленке за хорошие деньги и счастлива. © dashuice22 / Pikabu
- На работе начальники косоротили лица, когда я сообщила о том, что ненадолго уйду в отпуск по беременности и родам, хотя я без форс-мажоров проработала на эту компанию семь лет. С мужем договорились, что с ребенком я сижу два месяца, после чего он уходит в декрет, так как его зарплата в четыре раза меньше моей. На работе меня не было три с половиной месяца, и вот я вернулась, полная сил и желания творить. И меня уволили. Уволили за то, что в декрете сидит муж, а я этим подрываю институт семьи. Это мне нашептали на ушко, официально, причина другая: можно сказать, ответила за косяк своего подопечного, который он наворотил, пока меня не было. То есть в декрет уходить — это плохо. Чтобы муж уходил в декрет — тоже плохо? А что тогда хорошо? © Подслушано / Ideer
- Из-за того, что я была постоянным клиентом авиакомпании, они в подарок поменяли мой билет с эконом-класса на бизнес. Босс вызвал меня в свой кабинет и возмутился: «Ты должна летать только эконом-классом!» Я объяснила ему, что действительно купила билет эконом-класса, но авиакомпания сама повысила мне категорию. На что он сказал: «Нехорошо будет, если ты полетишь первым классом. Я ведь не могу себе этого позволить!» © Sarah Winston / Quora
- Начальник подписался на нас всех в социальных сетях и следил за тем, чем мы занимаем вне рабочее время. Мог потом задавать каверзные вопросы и заставлял перед ним объясняться даже за покупки, которые «не по карману» тому или иному сотруднику. Однажды он уволил женщину, которая взяла больничный по уходу за ребенком, потому что коллега выложила у себя на странице старую фотку себя и дочери на прогулке. И он решил, что она обманула его и прогуливает работу.
- Когда работала в зоомагазине, у нас сменилось начальство. Раньше я сама организовала доску объявлений. Бывало, что сама их и печатала. Люди приходят, спрашивают, не нужны ли кому котятки-щенятки. Предлагала повесить объявление у нас, вдруг животинке найдется дом. А новое начальство распорядилось все старые объявления убрать, а за новые брать с людей деньги. Деньги, Карл! За бумажку в магазине. © Ирина / ADME
- Работала офис-менеджером. Как-то шеф был в отвратительном настроении и начал отчитывать меня за то, какая я кошмарная работница. Орал так, что практически довел меня до слез. Я не выдержала и решила предложить ему попробовать самому сделать всю эту работу быстрее. Сначала отнекивался, но слишком много глаз было приковано к нам, и ему пришлось согласиться. Мы устроили настоящий чемпионат: заполнение заявок, складывание документов по папкам в алфавитном порядке, ведение различных ведомостей и, даже, знание имен сотрудников. Во всех дисциплинах я его обыграла. В конце пообещал поднять мне зарплату и извинился. А я посмеялась и уволилась. © Палата № 6 / Telegram
- Я работала в продажах, и там в офис шеф заказывал еду. Я думала: «Ух ты, какой заботливый». А потом выяснилось: это делалось, чтобы люди не ходили на обед. То есть поедят 15 минут, и снова за работу! Но ведь банально, всем нужен отдых. Уверена: работоспособность падала, и в итоге он делал своей компании только хуже. ©
Лидия Иванова / ADME
- Мой босс не хотел, чтобы я встречалась лицом к лицу с клиентами, считая меня слишком полной и непривлекательной. Была симпатичная девушка, которая ничего не знала, но виделась с клиентами вместо меня. Во время встреч она постоянно выходила ко мне, чтобы узнать, что говорить им. Один раз клиент сказал: «Я хочу поговорить с тем, к кому вы продолжаете обращаться за ответами». И вот я, страшила, пришла на встречу и продала это мероприятие. Однако позже пришел босс и он был в бешенстве. Клиент же не захотел с ним общаться и сказал, что ему уже нужно идти. Это никак не помогло в моей ситуации с начальством, но мне было приятно, что может, я и не была миниатюрной топ-моделью, но и он таким не был. © Debby Brigham / Quora
- Уже лет двадцать работаю в одной бюджетной организации по договору, пишу программы. Однажды отказался помочь бухгалтерии с программой стороннего производителя, послал к разработчикам. И началось, втихаря от меня стали искать программиста на мое место, тем более, я исходники не прячу. Приходило их много, но я пока работаю. Даже грамоту в прошлом году вручили. Руководителю фиолетово на обиды главбуха. © mad15serfer / Pikabu
- Начальник начал ненавидеть меня с того момента, как я обыграл его в бадминтоне. Возможно, это так сильно задело его, потому что его девушка тоже это увидела. © Daniel Roу / Quora
- Меня, 19-летнюю, взяли на должность офис-менеджера в организацию, где были только генеральный директор и главный бухгалтер. Месяц не проработала, как они обе ушли в отпуск. Тогда сотовые еще не были особо распространены, то есть связь с ними была односторонняя. Они могли мне звонить, а я им нет. Короче, осталась я одна в офисе. И тут началось. Стали звонить те, кому моя контора должна заплатить денег за печать газеты, за транспортировку и т.д. А на счетах денег нет. Инструкций мне не дали, дозвониться до начальства я не могу. На меня все орут, угрожают, что тираж не напечатают, газета не выйдет. Все летит к черту. И так целую неделю. Один раз позвонила бухгалтер. Что-то там перечислила. Я отвезла платежку в банк, но этого хватило на два дня. Потом опять начались звонки с криками. Я в жизни не была в такой панике и не плакала столько! © Изяслав в ярости / ADME
- Всегда была тихой мышкой на работе: ни с кем не спорила, не ссорилась, не шла наперекор начальству. Но когда главный при всех заявил, что увольняет меня за «отсутствие инициативы», то меня прорвало. Высказала все, что думаю об этом самодовольном самодуре, а в конце монолога еще и указала точный адрес, куда ему следует пойти. Он постоял, похлопал нахальными глазенками, а затем рассмеялся и сказал, что такая я нравлюсь ему куда больше и если в дальнейшем не побоюсь отстаивать свое мнение, то со временем стану очень ценным кадром. Сообщил, что передумал меня увольнять и ушел восвояси. © Палата № 6 / Telegram
- Год назад попал под сокращение, и мне тогда шеф в ухо пел соловьем, что сокращают не человека, а должность. Как потом выяснилось, вместо меня он своего родственника взял, но на другую должность, с оговоркой, что тот и за меня будет работать. Родственник, почуяв себя в кресле мастера, даже переодеваться перестал. А должен, по идее, не только задания раздавать, но еще выполнять все работы на погрузчике. Он же в приказном тоне все свои обязанности распределил на цеховых работяг. По сути, взяли нахлебника, да еще и его работу выполнять приходится другим. © Dip76 / Pikabu
- В офисе моей жены было запланировано собеседование, и примерно за 20 минут до начала встречи позвонил соискатель, чтобы перенести его. По дороге на собеседование он попал в автомобильную аварию и не мог приехать. Начальник супруги сказал ей, чтобы она не назначала еще одно интервью этому парню. Она спросила почему, и тот заявил, что интервьюируемый упомянул, что у него машина Smart. А любой, кто решит водить такую машину в Висконсине, явно имеет узколобое мышление и не заслуживает собеседования. © afbrh / Reddit
Быть ответственным и старательным сотрудником очень похвально. Но никогда не стоит забывать о своем собственном комфорте и благополучии. Порой лучше уйти и найти новою работу, чем терпеть плохие условия и придирчивое начальство. Есть несколько признаков, которые помогут вам понять добропорядочный ваш работодатель или нет.
AdMe/Народное творчество/20+ историй о сварливых начальниках, после которых захочется сказать: «А мой босс еще ничего такой»
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