20+ историй о сварливых начальниках, после которых захочется сказать: «А мой босс еще ничего такой»

Добросовестное руководство на работе — это как выиграть суперприз в лотерее. К сожалению, удача в данном вопросе улыбается не каждому. В этой статье мы собрали истории тех бедолаг, которым на своем рабочем пути пришлось столкнуться не с самым лучшим руководством.

Быть ответственным и старательным сотрудником очень похвально. Но никогда не стоит забывать о своем собственном комфорте и благополучии. Порой лучше уйти и найти новою работу, чем терпеть плохие условия и придирчивое начальство. Есть несколько признаков, которые помогут вам понять добропорядочный ваш работодатель или нет.