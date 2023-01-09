20 историй о свиданиях, услышав которые хочется похлопать человека по спине и сказать: «Ну ничего, со всеми бывает»
Никогда не знаешь, как закончится очередное свидание. Нервничать перед встречей нормально. Ведь, с одной стороны, есть все шансы встретить любовь всей жизни, а с другой — провести кошмарный вечер, о котором и вспоминать потом будет неловко. Вот несколько историй от людей, у которых свидания прошли незабываемо.
- Вспомнилось, как на первое свидание мы пошли в зоопарк и на входе он спросил, не против ли я сама заплатить за свой билет. А когда я ответила, что не против, он взял бонус-код для входа двоих по цене одного. Я заплатила, и он зашел бесплатно. © ElenaBjxrn / Twitter
- Мужчина пригласил на завтрак в кафе, но с условием, что сам выберет для меня заказ. Выбор пал на 1 яйцо и тост. Официант спрашивает: «Вам с маслом»? Мужчина: «Оно бесплатное?» Официант сказал да. Тогда мужчина ответил: «Ну конечно же, с маслом, о чем разговор». © Ally_Soleil / Twitter
- Я жалею, что не записывала свои истории о свиданиях, можно было бы издать юмористический сборник. Мою подругу позвали на первое свидание доесть остатки со вчерашнего банкета. Мы долго смеялись. © annbeaker056 / Twitter
- Пора расчехлять историю о том, как один раз мужчина пригласил меня 2 раза на свидание, а потом выставил счет. Прислал сообщение: «С учетом прошлых посиделок с тебя 1 000, можешь перевести на карту или просто в следующий раз счет оплатишь». © Ally_Soleil / Twitter
- Однажды моя тетя решила познакомить меня с писателем. Назначили встречу в кафе. Я пришла. Писатель оказался мужчиной неопределенного возраста в засаленном пиджаке и с большой запутанной бородой, полной крошек. Я все ожидала, когда же из его бороды вылетит моль. © Наталья Данимира Харрис
- Свидание вслепую. Мужчина пришел на это свидание со своим сыном 6 лет. Меня это несказанно удивило. Мы заказали пиццу, ребенку картофель фри, мороженое. После обеда ребенок попросился в туалет, папа вышел его отвести. Вот и все. Больше я их не видела. Неплохой бюджетный вариант обеда для мужчин с детьми. © Oksana Ozelot
- К нам после академического отпуска пришел в группу парень. Позвал на свидание мою подругу. Гуляли по парку, подошли к передвижному прилавку, и он украл шоколадку. Долго потом еще жаловался в группе, что подруга сразу сбежала от него. © Екатерина Осипова
- Встречалась с парнем в недалекой юности. Вроде все было хорошо, только никуда не ходили. Мол, зачем, ему хорошо со мной у меня дома, плюс я потрясающе готовлю. Готовила я много, потому что он все съедал. Первое, второе и салат. Но продукты ни разу не купил. Причем запросы были и на форельку, и на дорогие сыры. Типа это такое вкусное, приготовь еще. Я была ослеплена любовью и пару месяцев кормила этого дармоеда. А когда прозрела и предложила разделять сумму за продукты, стала меркантильной женщиной. И общим друзьям это передал. Любовь сделала меня дурочкой, се ля ви. © Мирный Атом ************ / ADME
- Мне было 18. Я была на нормально-банальном свидании со среднесимпатичным парнем. Кино, прогулка, разговор ни о чем, неловкие паузы. А уже у моего дома он сказал: «Ты только мне скажи честно, на что я могу рассчитывать. А то у меня уже было — сходишь с девушкой раза 3 на свидание, а потом она говорит, что ничего не получится. Только время и деньги зря потратил». Ок, я сказала честно, все как он просил. © NPh / ADME
- Познакомилась на пляже с парнем. Пригласил меня в театр, а билетов в ту пору туда было не достать, поэтому пришлось пойти, хотя парень мне не очень понравился. Приезжаю к театру — он стоит вместе с какой-то тетушкой. Я подошла, он представил — это была его мама. Она со мной поздоровалась, быстро попрощалась и ушла. Я, к слову, так и не поняла, зачем она туда приезжала. А в театре он все первое действие громким шепотом рассказывал, как в отряде собирал капусту. На второе действие я не осталась. © Masik / ADME
- Тоже первое свидание. Я обычно заказываю в ресторане то, что сама могу оплатить, перестраховываюсь. Был вечер после работы, я не ужинала, поэтому заказываю второе, что-то с мясом. Мой кавалер тоже заказывает и удаляется в туалет. Вдруг вижу, как он подходит к нашему официанту и что-то с ним обсуждает. Потом официант подходит ко мне и говорит, что того блюда, что я заказала, сейчас нет. Но есть другие прекрасные блюда. Дешевле раза в 2. Честно говоря, не знаю, как этому относиться. Ну, может, он не жмот, а денег реально не было. Но перестала я с ним общаться по другой причине: он во всем видел негатив. © Marletka / ADME
- Много лет назад было у меня свидание вслепую. Место для встречи выбирала сама, поэтому выбрала то, куда ходили часто с друзьями, чтобы в случае чего был кто-то знакомый рядом. В общем, приехал этот мой кавалер. Типичный маменькин сынок. Очки в роговой оправе, свитер, заботливо связанный мамой (он уточнил), мохеровый шарф. Он оказался ужасно скучным собеседником, а еще и жадноватым. Заказал для меня порцию креветок, сам ее съел. Поделил счет на двоих. Видимо, на моем лице отражалась вся гамма чувств, знакомые ребята за соседним столиком активно подавали знаки, мол, бросай ты своего собеседника, иди к нам. А потом мой джентльмен предлагал гулять, хотя была зима и, как сейчас помню, —20 °С. Когда я отказалась, предложил поехать ко мне, при этом уточнил, что он платит за такси. © Anna Borina
- Всегда сразу предлагаю заплатить за себя сама. Однажды парень, согласившийся на это, подозрительно замолчал. Идем, я пытаюсь понять, что произошло. Он вдруг: «Ну на фиг, ты самостоятельная! Еще и не глупая! Вот и живи!» До сих пор не знаю, что это было. © Vares / ADME
- Однажды парень должен был забрать меня из дома и отвезти в ресторан. Вместо этого он предложил пойти туда пешком. Торопил меня, не дал переобуться. В итоге я буквально взбиралась на холм в совершенно неподходящей обуви. По дороге он мне зачитал рэп о том, как он сильно меня любит, — и это все на первом свидании. Остальной вечер прошел в неловком молчании, а я пыталась улыбаться. © gifttcardrecipient / Reddit
- Познакомилась с мужиком на сайте знакомств, предложил встретиться. Пришел на свидание без цветов, но с большой дорожной сумкой. В ходе беседы выяснилось, что у него дома нет стиральной машины и он надеется в конце свидания у меня дома «за чашкой чая» постирать свои вещи. Это была первая и последняя наша встреча. © Ксения Соминская
- Когда социальные сети только набирали популярность, познакомился там с милой девушкой. Несколько месяцев общались, договорились встретиться. Приезжаю, а она гуляет со своими 3 детьми, о которых я, естественно, ничего не знал. Мы поздоровались, и она начала буквально орать на детей, чтобы они помогли нам найти свободный стол. Этого оказалось достаточно. Я просто попрощался и ушел. © Uniquorn2077 / Reddit
- Мы с одной дамой поехали погулять в лес примерно в 40 км от города. Гуляем, и вдруг она говорит, что забыла что-то в машине, уходит. И тут я вижу, как ее тачка проезжаем мимо. То есть она просто оставила меня в лесу без телефона. Шел несколько километров до заправки. Понятия не имею, что я сделал не так. © daffquick1990 / Reddit
- Однажды влюбился в девушку. Повстречалась какое-то время, спонтанно решили пожениться. Мне было лет 19, она немного старше. И вот уже надо подавать заявление, как на одном из наших свиданий она просит заехать в детский сад и забрать ее сына. О котором я не знал.
- Познакомился как-то с девушкой в интернете. Симпатичная, общительная, в общем, понравилась. Только одно смущало: она была вся в зеленом. И глаза подведены зеленым, и платье длинное зеленое, и сумочка, и туфли. Ну, думаю, мало ли. На втором свидании то же самое. Спросил, может, это ее любимый цвет. А она мне: «Ой, нет, я его терпеть не могу, это специально для тебя. Ты Телец, а Тельцы любят зеленое». © Александр Платонов
- Однажды на свидании с девушкой увидели мужчину, который лежал на полу. Решили ему помочь. Оказалось, что он не бездомный, довели его до дома, в общем, позаботились, вызвали скорую помощь. А потом врачи сказали, что хорошо знают этого мужчину, ведь у него чесотка. В итоге мы на первом свидании провели всю ночь на одном матрасе, так как не хотели ничего вокруг пачкать и заражать. Пытались понять, заразились или нет. Встречались потом еще год. © CypherFirelair / Reddit
А у вас был опыт неудачных свиданий? Приходилось ли буквально сбегать от странного партнера?
AdMe/Народное творчество/20 историй о свиданиях, услышав которые хочется похлопать человека по спине и сказать: «Ну ничего, со всеми бывает»
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