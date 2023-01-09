20 историй о свиданиях, услышав которые хочется похлопать человека по спине и сказать: «Ну ничего, со всеми бывает»

Никогда не знаешь, как закончится очередное свидание. Нервничать перед встречей нормально. Ведь, с одной стороны, есть все шансы встретить любовь всей жизни, а с другой — провести кошмарный вечер, о котором и вспоминать потом будет неловко. Вот несколько историй от людей, у которых свидания прошли незабываемо.