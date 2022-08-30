20+ мастеров и мастериц, которые не понаслышке знают, что шить можно кое-что покруче одежды

Креативность можно проявлять по-разному: кто-то рисует, вырезает по дереву, печет торты. А некоторые создают произведения искусства, вооружившись нитками и иголками. И они знают, что шить можно не только одежду, но и все что душе угодно.

У нас в ADME аж руки зачесались взять в руки катушку ниток с тканью и создать какой-нибудь шедевр. Так и сделали герои нашей подборки, которые шьют не штаны и юбки, а аксессуары, игрушки и даже обувь.

«Золотые туфельки для моего предстоящего выступления»

«Занимаюсь танцами, на выступление попросили надеть золотую обувь. Кто-то купил, кто-то покрасил аэрозолем, а я сшила эту пару чехлов на свои джазовки (обувь для танцев). Они оказались очень удобными и хорошо держались».

«Устала бегать в магазин за прокладками. Зато теперь мне будет красиво во время месячных»

«Медведь из кожи для моей дочки»

Простите, но я вижу тут поросенка. © 1MoreTiredTeacher / Reddit

«Сшила украшение — гирлянду из треугольных флажков. Было увлекательно»

«Клатч-монстр по собственной выкройке»

«Шить можно не только одежду. Я иногда сама делаю шлейки для моей собаки»

«Сшила медведя из старого свитера»

Очередная пара сшитых вручную кожаных сапог

«У моего коллеги родился ребенок, я сшила в подарок развивающий кубик по мотивам Гарри Поттера»

«Сделала рюкзак в подарок другу»

«Делюсь фотографией самодельных закладок для книг»

«Мой первый проект — гамак для крысы с подкладкой из флиса»

«Сшила такую штуку, чтобы годовалый ребенок не пробрался в угол, где стоит аквариум и робот-пылесос»

«Игрушки ручной работы, которые я сшила, чтобы отдать на благотворительность»

«Почти доделала книгу в подарок своей дочери»

Это же книга про монстров из Гарри Поттера. Нужно погладить корешок, чтобы она открылась. © D-Squared42 / Reddit

«Вручную сшила абажур в викторианском стиле для моей швейной мастерской»

«Моя собственная слизеринская сумка»

«Понравилось создавать эспадрильи. Использую для них фантазийные и средневековые принты»

«Футляры для очков ручной работы — моя новая страсть»

«Сшила эту милую сумочку сама»

«Я испортила 100 иголок, но сшила кожаную сумку мечты, вдохновившись работами дизайнера Кейт Спейд»