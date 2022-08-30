20+ мастеров и мастериц, которые не понаслышке знают, что шить можно кое-что покруче одежды
Креативность можно проявлять по-разному: кто-то рисует, вырезает по дереву, печет торты. А некоторые создают произведения искусства, вооружившись нитками и иголками. И они знают, что шить можно не только одежду, но и все что душе угодно.
У нас в ADME аж руки зачесались взять в руки катушку ниток с тканью и создать какой-нибудь шедевр. Так и сделали герои нашей подборки, которые шьют не штаны и юбки, а аксессуары, игрушки и даже обувь.
«Золотые туфельки для моего предстоящего выступления»
«Занимаюсь танцами, на выступление попросили надеть золотую обувь. Кто-то купил, кто-то покрасил аэрозолем, а я сшила эту пару чехлов на свои джазовки (обувь для танцев). Они оказались очень удобными и хорошо держались».
«Устала бегать в магазин за прокладками. Зато теперь мне будет красиво во время месячных»
«Медведь из кожи для моей дочки»
- Простите, но я вижу тут поросенка. © 1MoreTiredTeacher / Reddit
«Сшила украшение — гирлянду из треугольных флажков. Было увлекательно»
«Клатч-монстр по собственной выкройке»
«Шить можно не только одежду. Я иногда сама делаю шлейки для моей собаки»
«Сшила медведя из старого свитера»
Очередная пара сшитых вручную кожаных сапог
«У моего коллеги родился ребенок, я сшила в подарок развивающий кубик по мотивам Гарри Поттера»
«Сделала рюкзак в подарок другу»
«Делюсь фотографией самодельных закладок для книг»
«Мой первый проект — гамак для крысы с подкладкой из флиса»
«Сшила такую штуку, чтобы годовалый ребенок не пробрался в угол, где стоит аквариум и робот-пылесос»
«Игрушки ручной работы, которые я сшила, чтобы отдать на благотворительность»
«Почти доделала книгу в подарок своей дочери»
- Это же книга про монстров из Гарри Поттера. Нужно погладить корешок, чтобы она открылась. © D-Squared42 / Reddit
«Вручную сшила абажур в викторианском стиле для моей швейной мастерской»
«Моя собственная слизеринская сумка»
«Понравилось создавать эспадрильи. Использую для них фантазийные и средневековые принты»
«Футляры для очков ручной работы — моя новая страсть»
«Сшила эту милую сумочку сама»
«Я испортила 100 иголок, но сшила кожаную сумку мечты, вдохновившись работами дизайнера Кейт Спейд»
А чем вы увлекаетесь в свободное время? Будем рады увидеть ваши работы.
Фото на превью So_Tired_of_BS / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ мастеров и мастериц, которые не понаслышке знают, что шить можно кое-что покруче одежды
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