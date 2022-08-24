20 вещей, в паспорте которых в графе «срок годности» явно написали лишний нолик

Некоторые вещи сделаны настолько качественно, что вполне могут послужить не одному поколению и запросто дадут фору своим современным конкурентам. Наверное, у многих есть истории из серии «О, да этим утюгом еще моя бабушка гладила» или «Да вот старую микроволновку все не можем выбросить: работает и работает». В такие моменты складывается ощущение, что кто-то просто забыл указать срок годности этих приборов, вот они и не ломаются.

Мы в ADME обожаем разглядывать вещи, над которыми, кажется, само время не властно. А вместе с героем бонуса предлагаем погрузиться в ностальгию по прошлому и узнать, удалось ли ему расстаться со старыми санками и плюшевым медведем.

«Решила моя девушка погладить белье, а утюг совсем старый. Бабушка говорит: „А давайте я вам новый утюг дам? Мы с дедушкой его купили на случай, если этот сломается“. Приносит коробку, а в ней точно такой же утюг, купленный еще в 1989 году»

«Купил этот ремень в 2008 году, тех пор ношу его почти каждый день. Он все еще довольно хорош»

«У моей подруги плита 50-х годов»

«Мои родители до сих пор пользуются микроволновкой 1984 года выпуска»

«Электрическая дрель 70-х годов по-прежнему на высоте. Люблю работать с проводной дрелью, а не проверять постоянно заряд аккумулятора»

«Мои родители получили этот набор кастрюль в качестве свадебного подарка 40 лет назад»

«Холодильник 1950 года. Я второй владелец, купил его в хорошем состоянии на гаражной распродаже еще в 90-х»

В этом месяце часам стукнет 33 года, и с ними никогда не было проблем

«Пользуюсь ими регулярно 29 лет подряд»

«Моей винтажной чугунной раковине около 100 лет, и она до сих пор выглядит великолепно»

«Этот механический карандаш у меня ровно 30 лет, я его получил в свой 1-й день работы чертежником-стажером»

«Эта штука уже была старой, когда в 1994 году бабушка подарила ее мне. С тех пор я пользуюсь ей регулярно»

«Моя мачеха приехала к нам на барбекю с этой кастрюлей 70-х годов, которая раньше принадлежала ее матери»

27 лет и 480 км пробега

«Калькулятор, которым мой коллега пользуется уже 40 лет»

«Бабушкина швейная машинка 50-х годов. Она до сих пор отлично подшивает джинсы»

«Камера, которую мой дедушка купил в 1953 году»

«Моя 32-летняя стиральная машина с сушилкой, проработавшая без ремонта более 15 лет»

«Папа подарил эти часы маме в день свадьбы в 1983 году. Она до сих пор их регулярно носит»

«Когда моя мама работала школьной учительницей, она пользовалась этой электрической точилкой для карандашей 1980 года. До сих пор заточенные ею карандаши получаются идеальными»

Бонус

Давно обещал жене и вот решился на генеральную уборку балкона. Сижу разглядываю старые вещи, игрушки: белый медведь дочки, сломанные санки. Ну не могу я их выкинуть: слишком много с ними связано. Заходит жена и говорит:

— Ну что, пусть еще полежат?

— Да, пусть еще полежат. © Sibirskix / Pikabu