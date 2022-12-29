20+ женщин, которые начали подготовку к Новому году и Рождеству со своих ноготочков

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В преддверии Нового года и Рождества хочется не только украсить дом и нарядить елку, но и добавить в свой образ праздничную нотку. Героини нашей подборки решили похвастаться новогодним маникюром и теперь так и притягивают взгляды окружающих.

К зимнему сезону готова

Ноготочки к Рождеству готовы!

«Сделала ногти в честь первого снега в этом году»

«Решила следовать тренду и сделать ногти как в комиксах»

«Я правша и целых 2 часа делала этот маникюр левой рукой!»

Самый милый новогодний маникюр из всех! Этот имбирный человечек просто прелесть! © NatKetchumAll / Reddit

Смотришь на этот «вязаный» узор — и становится по-новогоднему уютно

Морозные окна

Попытка сделать шапочку Санта-Клауса провалилась

«Хотела, чтобы было похоже на снег»

Теперь и настроение праздничное!

«Мои ноготочки надели новогодние шапки»

«Захотелось сделать маникюр в стиле нарядной елки»

«Я просто одержима зимним матовым маникюром»

«Мне так нравятся мои имбирные ноготочки к Рождеству!»

Праздничный блеск

Розовые снежинки

«Люблю темный маникюр, и так как Хеллоуин уже прошел, то настал черед рождественской тематики»

«В этом году мой новогодний маникюр выглядит так»

«Вдохновилась сериалом „Уэнсдэй“, и получился такой зимний маникюр»

«Нанесла рисунки акриловыми красками»

Вы сами это сделали? Они так отчетливо прорисованы! © SummerMaiden87 / Reddit

«Кажется, у меня ушло несколько столетий, чтобы сделать этот маникюр. Но результат стоит потраченного времени!»

«С таким роскошным маникюром я чувствую себя богатой!»

Я бы отдала за них состояние, да еще чаевые сверху! © e_samps / Reddit