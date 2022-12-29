20+ женщин, которые начали подготовку к Новому году и Рождеству со своих ноготочков
В преддверии Нового года и Рождества хочется не только украсить дом и нарядить елку, но и добавить в свой образ праздничную нотку. Героини нашей подборки решили похвастаться новогодним маникюром и теперь так и притягивают взгляды окружающих.
К зимнему сезону готова
Ноготочки к Рождеству готовы!
«Сделала ногти в честь первого снега в этом году»
«Решила следовать тренду и сделать ногти как в комиксах»
«Я правша и целых 2 часа делала этот маникюр левой рукой!»
- Самый милый новогодний маникюр из всех! Этот имбирный человечек просто прелесть! © NatKetchumAll / Reddit
Смотришь на этот «вязаный» узор — и становится по-новогоднему уютно
Морозные окна
Попытка сделать шапочку Санта-Клауса провалилась
«Хотела, чтобы было похоже на снег»
Теперь и настроение праздничное!
«Мои ноготочки надели новогодние шапки»
«Захотелось сделать маникюр в стиле нарядной елки»
«Я просто одержима зимним матовым маникюром»
«Мне так нравятся мои имбирные ноготочки к Рождеству!»
Праздничный блеск
Розовые снежинки
«Люблю темный маникюр, и так как Хеллоуин уже прошел, то настал черед рождественской тематики»
«В этом году мой новогодний маникюр выглядит так»
«Вдохновилась сериалом „Уэнсдэй“, и получился такой зимний маникюр»
«Нанесла рисунки акриловыми красками»
- Вы сами это сделали? Они так отчетливо прорисованы! © SummerMaiden87 / Reddit
«Кажется, у меня ушло несколько столетий, чтобы сделать этот маникюр. Но результат стоит потраченного времени!»
«С таким роскошным маникюром я чувствую себя богатой!»
- Я бы отдала за них состояние, да еще чаевые сверху! © e_samps / Reddit
Какой новогодний маникюр вам понравился больше всего?
Фото на превью Admirable_Branch_221 / Reddit
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