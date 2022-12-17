«Вас делиться не учили?» Почему быть жадиной-говядиной не так уж и стыдно, как считали наши родители

Споры о том, нужно ли учить детей делиться, вызывают не меньше эмоциональных откликов, чем дискуссии между сторонниками грудного и искусственного вскармливания. С одной стороны, родители не хотят, чтобы их дочку или сына считали жмотом, а с другой — тошно смотреть, как малыш расстраивается, оставшись без своих любимых игрушек. А какой метод поведения в спорной ситуации оптимальный — каждый родитель решает сам.

Многие из нас воспитывались еще в те времена, когда делиться с ближним было нормой, а слова «собственник» или «эгоист» звучали как оскорбление. Тогда все было просто и понятно: вынесла семечек — дели на всех, подарили тебе велик — дай прокатиться, мелки купили — весь двор ими рисует. А с теми, кто жадничал, просто никто не водился, как с мальчиком Юрой, который свой тетрис никому не давал. И сидел он со своей игрой совершенно один, пока мы играли в прятки и догонялки.

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Все, что ребенок выносил на улицу, автоматически становилось «общим»: играть в это одному было как-то некрасиво. Это правило, хоть и неписаное, соблюдалось четко, я его никогда не нарушала и на этом основании считала себя нежадной девочкой. До одного случая. Однажды к нам в гости приехала мамина сестра со своей дочкой. Мне было 7, Вике — 5. Вике сразу же приглянулась моя любимая кукла — невеста в свадебном платье. Скрепя сердце, я дала сестре с ней поиграть. А когда гости собрались уезжать, Вика вцепилась в мою куклу и заорала: «Не дам!» Я хотела отобрать невесту силой, но тут моя мама крепко схватила меня за плечи и сказала Вике: «Забирай! Маша уже большая, через месяц в школу идет, не до кукол ей будет!» О, как я рыдала! А мама вместо того, чтобы меня утешить, лишь обиженно бросила: «Не думала, что ты у меня такая жадина!» Эту куклу я помню уже 30 с лишним лет, и мне до сих пор обидно за себя маленькую. Теперь я уже сама мама и даже представить не могу, чтобы отобрать у собственного ребенка дорогую ему вещь и отдать кому-то другому. А раньше это происходило во многих семьях, да и сейчас некоторые бабушки и дедушки (а иногда и родители) не видят в этом ничего предосудительного. И истории пользователей интернета это еще раз подтверждают.

Отправили дочку с бабушкой и дедушкой на прогулку на теплоходе. Малышка взяла с собой куколку, которую ей купили накануне. И вот на теплоходе какая-то девочка тыкала пальцем и заливалась ором, чтобы ей дали эту куклу поиграть. Бабушка отняла куклу у своей внучки и отдала другой девочке поиграть. Та повозюкала ею по креслу, поиграла, разбросала одежду, а потом забросила. Итог — туфелька потеряна, внучка в слезах, чужой ребенок счастлив. © DeviMC / Pikabu

Сколько же в моей жизни появилось поломанных и испорченных вещей через это «надо делиться». У меня в возрасте лет 9 были шикарные теннисные ракетки из дерева. В итоге первая же девочка, с которой я ими поделилась, их сломала. Вернула дешевый набор, который я выкинула. А она мои ракетки перемотала изолентой и пользовалась. Истории лет 15 уже, а я до сих пор помню эту звериную обиду. А мать на меня тогда еще и наорала, потому что я рыдала из-за «ерунды». © banka.varenya / Pikabu

banka.varenya / Pikabu Я очень хорошо помню, как бабушка учила меня делиться. Не быть жадиной. А если что-то давали мне, то я должна прыгать от счастья. По итогу я не умею стоять за свое. А еще я категорически не умею принимать подарки. Мне все время кажется, что я должна срочно что-то отдать взамен. Причем с процентом: и за подарок, и за внимание! © jknastasi / Pikabu

Когда сын активно осваивал песочницы, мы выносили на детскую площадку целый мешок игрушек, чтобы Илье было не скучно. Сначала он не хотел ни с кем делиться, а я или другие мамочки пытались его «вразумить», мол, «дай Кате машинку, она же плачет!» или «Артем сказал „пожалуйста“, пусть поиграет самосвалом». Мой сын бунтовал, мне было за него стыдно. А потом я задумалась: а почему, собственно, ребенок должен отдавать свои вещи кому-то только потому, что его об этом просят? Взрослые же так не делают! Затем и у моего ребенка проснулся интерес к чужим игрушкам, и я научила его меняться вещами. Хочешь поиграть экскаватором вон того мальчика? Предложи ему свой трактор или джип. Он согласился? Ура! Он не хочет? Ну что ж, это его право, играй тем, что принес сам. Сын как-то быстро освоился с этим правилом и научился смиряться с отказами. К 2–3 годам он точно знал, что чужое без спроса брать нельзя, а лучший способ получить вожделенную чужую игрушку — предложить что-то классное взамен.

Эта схема казалась мне идеальной, но даже она не спасала от конфликтных ситуаций. К сожалению, многие родители вообще не объясняют детям, что прежде, чем брать чужие вещи, надо спрашивать разрешения и спокойно относиться к отказам. Они уверены: их чадо — пуп земли, и другие дети просто обязаны беспрекословно отдавать ему все, что он захочет. Помню, сыну было года 3, гуляли с ним на площадке, пакет с игрушками положили на скамейку. Илья с горки катался и вдруг увидел, что его трактором играет какой-то мальчик. Побежал забирать, а ребенок не отдает. Еще и мамаша его моего сына так ручкой оттесняет, мол, иди, мальчик, отсюда. Я уже не выдержала и как рявкну: «Верните нашу машинку, пожалуйста! И почему вы вообще в наш пакет залезли?» — а эта мадам на голубом глазу мне отвечает: «А что такого? Мой ребенок захотел поиграть, вам жалко что ли? Вас делиться не учили?»

А то, что по чужим пакетам лазить неприлично, — это вроде как и нормально для нее. Поэтому воспитание детей, безусловно, начинается с воспитания родителей.

Сейчас ведется все больше разговоров о том, что ребенок — это личность, важно прислушиваться к его мнению и не надо нарушать его границы. И это правильно. Но везде есть свои нюансы. Однажды сына пригласила на день рождения его подружка. Миле исполнялось 6, родители сняли детскую комнату, позвали аниматора. Сначала Мила куксилась и топала ножками, потому что аниматор в костюме Принцессы играла со всеми детьми, а не только с ней. Проводить всякие забавные конкурсы было крайне сложно, хотя бедная девушка старалась изо всех сил. Потом вынесли шикарный торт в виде единорога, и тут Мила как заорет: «Не дам его резать — он мой!» Родители именинницы лишь пожали плечами «Ну вот такая она у нас!» — а гости разошлись по домам, так и не попробовав праздничного торта. Больше на праздники к Миле мы не ходили. И вот получается, что, с одной стороны, родители Милы правы, раз не принуждают дочку делиться со всеми, когда она не хочет. А с другой стороны, если позвали гостей, то и относиться к ним надо с уважением, учитывать и их желания в том числе. В общем, этот случай еще раз доказал мне, что любая крайность выглядит некрасиво — во всем нужна золотая середина.

Поэтому своего сына я учу так: «Ты не обязан делиться своими вещами с кем бы то ни было. Если тебе не хочется — просто скажи „нет“. Но будь готов к тому, что и с тобой делиться никто не будет, ведь и тебе тоже никто ничем не обязан». Пока ему 8 лет, это работает. А дальше посмотрим.