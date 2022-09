15+ доказательств того, что память может подсунуть нам ложные воспоминания, а мы потом не понимаем, как так-то

Ложные воспоминания могут касаться событий, слов из песни, фильмов и даже визуальных объектов. Так, пользователи сети бурно обсуждают логотип компании по изготовлению одежды Fruit of the Loom. Многие уверены, что позади фруктов всегда был изображен рог изобилия, хотя на самом деле его там никогда не было.

Многие «помнят», что в каждом припеве и в конце песни «We Are the Champions» Фредди Меркьюри поет «...of the world». На самом деле в оригинальной версии в конце этих слов нет.