15+ доказательств того, что память может подсунуть нам ложные воспоминания, а мы потом не понимаем, как так-то

Память человека несовершенна, например мы часто забываем что-то важное в стрессовых ситуациях. Но бывают случаи, когда люди, напротив, уверены в том, что какие-то события были, хотя это не так. Порой такой «сбой в матрице» происходит не у одного человека, а сразу у многих. Его еще называют эффектом Манделы.

Мы в ADME решили узнать побольше об этом феномене, точного объяснения которому ученые не нашли до сих пор.

Термин «эффект Манделы» был впервые использован в 2009 году Фионой Брум. Девушка была на конференции и разговорилась с другими людьми о смерти известного деятеля Нельсона Манделы в 1980 году. Тогда несколько человек поддержали ее рассказ, даже вспомнив сообщения из новостей об этом событии и выступление вдовы. Но на момент этого разговора Нельсон Мандела был еще жив, он умер позже, в 2013 году. Фиона, пораженная этим фактом, даже создала веб-сайт, где обсуждались и другие примеры подобного искажения памяти.

Эффект Манделы — это ложные воспоминания у группы людей. Количество человек с искаженными воспоминаниями может быть как совсем небольшим, так и запредельно огромным. Показательный пример — фраза «Люк, я твой отец» из фильма «Звездные войны». В оригинале герой фильма сказал: «Нет, я твой отец». Однако большинство людей помнит первую фразу, именно эти слова ассоциируются с кинокартиной.

А вот еще примеры: В английском варианте название фильма «Секс в большом городе» (Sex in the City) на самом деле неверное. Правильно — «Секс и большой город» (Sex and the City).

Многие люди также вспоминают, что у Микки-Мауса есть подтяжки, хотя их нет.

У Пикачу из мультфильмов и мультсериалов «Покемоны» не было черного цвета на хвосте.

Ложные воспоминания могут касаться событий, слов из песни, фильмов и даже визуальных объектов. Так, пользователи сети бурно обсуждают логотип компании по изготовлению одежды Fruit of the Loom. Многие уверены, что позади фруктов всегда был изображен рог изобилия, хотя на самом деле его там никогда не было. Как же так, ведь именно по этому логотипу я впервые узнал, что такое рог изобилия. © Millennial-Mason / Reddit

Я специально нашел в закромах белье 1986 года, чтобы убедиться, что рог там есть. Но его нет! Как так-то? © Subliminal_Image / Reddit

Многие «помнят», что в каждом припеве и в конце песни «We Are the Champions» Фредди Меркьюри поет «...of the world». На самом деле в оригинальной версии в конце этих слов нет.

KYDPL KYODO/Associated Press/East News

Некоторые люди считают, что эффект связан с паранормальными явлениями и параллельными мирами. Однако это скорее психологический феномен. У специалистов пока нет точных данных о том, почему он возникает, но они склоняются к следующим научным предположениям:

мозг заполняет пробелы в памяти деталями, которые никогда не были нашими воспоминаниями;

информация, которую мы получили перед каким-либо событием, может влиять на нашу память об этом событии;

информация, которую мы получили после какого-то события, также может повлиять на его восприятие.

Некоторые ученые считают, что у человека есть определенные «пакеты» знаний о мире. Так, клиенты в кабинете у психолога чаще всего обращают внимание на книги на полках. А если там будет стоять, к примеру, корзина для фруктов, люди могут ее просто не заметить, потому что она не ассоциируется с кабинетом психолога.

Так можно объяснить пример с человечком Пеннибэгсом на упаковке игры «Монополия». Многие люди считают, что у персонажа на лице был монокль. Но его там не было. Возможно, память просто достраивает образ героя, исходя из других его атрибутов (цилиндр, смокинг, усы). Или вот есть люди, которые уверены, что на упаковке батончиков KitKat два слова написаны через дефис, но его там нет. Но этот случай можно объяснить знанием орфографии.

Многие люди утверждают, что ранее у известной Моны Лизы была более заметная улыбка. Возможно, это происходит потому, что мозг в первый раз не до конца запомнил детали картины.

Иногда люди просто неверно запоминают фразу из фильма или песни. Гэндальф не произносил фразу «Бегите, глупцы». В оригинале она звучит как «Летите, глупцы».

Порой мы просто невнимательны к деталям изображений.

Некоторые люди считают, что Новая Зеландия находится на северо-востоке от Австралии. Но на самом деле она располагается на юго-востоке от континента.

Родинка у Мэрилин Монро была на щеке, а не над губой.

COLLECTION CHRISTOPHEL/Collection Christophel/East News

Но есть объяснения этого феномена, не связанные с памятью, а предполагающие «вмешательство» в воспоминания извне. Так, в 2020 году один пользователь написал в социальной сети пост о смерти известного певца Эминема. Огромное количество поклонников начало высказывать соболезнования звезде, хотя тот был жив-здоров.

Пользователи сети также рассказали, как они столкнулись с эффектом Манделы в реальной жизни.

У меня есть друг, который уехал из нашего городка в молодости. Спустя 15 лет, когда он вернулся, люди были в шоке. Все были уверены, что он утонул в реке. Они «вспоминают», как читали об этом в газетах, видели в новостях и т. д. © TheLongAndWindingRd / Reddit

В 2015 году сразу несколько наших знакомых рассказали, что мы с братом пропали 13 лет назад. Сначала я подумал, что они шутят, но все рассказывали одну и ту же историю. Даже вспоминали, как разъезжали по одним и тем же местам поиска: виноградник, мельница. Но прикол в том, что мы никогда не пропадали. Я четко помню, что в тот день мы были на дне рождения бабушки, потом папа отвез нас домой и включил мультики. И все с нами было хорошо. Родители также лишь спустя годы услышали эту историю и были вообще не в курсе, что мы «пропадали». © tjorben123 / Reddit

Были у меня друзья — семейная пара. Прекрасно помню, что жена — очень хороший хирург. Я часто к ней обращалась, моему брату она даже грыжу вырезала, за что он до сих пор благодарен. Так вот, как-то в разговоре с ее мужем произнесла фразу: «Надо у твоей жены спросить, она ведь хирург».

— Какой хирург? Ты что! Она всю жизнь медсестрой работает.

Сначала подумала, что он шутит, но потом поняла, что нет.

— Ну вспомни сам. Пару лет назад она оперировала моего брата, вырезала грыжу.

— Оперировала? — и смотрит на меня как на городскую сумасшедшую: — У твоего брата была грыжа?

Даже у самой женщины потом уточнила — она действительно работает медсестрой. Видимо, эти люди совсем не те, кого я знала последние 16 лет. © Steffika / Pikabu

Переехал в другой город ради новой работы. Особо ничего не знал и в самый первый день в обед набрел на одну забегаловку. Возле нее еще была огромная статуя мальчика с бургером. Я хорошо запомнил ее, ведь потом ходил туда на обед каждый день. Позже наш офис переехал, и я забыл о той забегаловке. Как-то раз услышал, что она закрывается, и спросил: «А что со статуей будет?» Мне ответили: «Какой статуей?» Я полез в архивы, чтобы убедиться, что на старых фото точно есть тот мальчик. Но его там не было. Я бы подумал, что у меня проблемы с головой, но несколько человек подтвердили, что тоже видели статую, но только вот не смогли вспомнить, где конкретно она находится. © WizardStan / Reddit

А вы слышали об эффекте Манделы? Может быть, сталкивались с его проявлениями?

Фото на превью COLLECTION CHRISTOPHEL/Collection Christophel/East News