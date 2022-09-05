20+ вещей, которые большинством воспринимаются как тревожные сигналы, но на деле они абсолютно нормальны

Довольно часто мы принимаем некоторые действия человека за тревожные сигналы, которые совсем не должны являться таковыми. Во многом эти стереотипы укоренились у нас в голове, и пора бы от них избавиться. О таких ложных «красных флажках» размышляют пользователи Reddit, которые создали целый тред, посвященный этой теме.