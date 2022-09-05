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20+ вещей, которые большинством воспринимаются как тревожные сигналы, но на деле они абсолютно нормальны

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Довольно часто мы принимаем некоторые действия человека за тревожные сигналы, которые совсем не должны являться таковыми. Во многом эти стереотипы укоренились у нас в голове, и пора бы от них избавиться. О таких ложных «красных флажках» размышляют пользователи Reddit, которые создали целый тред, посвященный этой теме.

Мы в ADME почитали сообщения из этого треда и выявили те, которые, на наш взгляд, достойны быть услышанными.

  • Я добрый. Люди считают, что таким образом я подлизываюсь к ним, чтобы получить какие-то рычаги воздействия или заморочить им голову. Позвольте мне быть хорошим человеком, не придумывая причину, отчего я такой. © WittyBonkah / Reddit
  • Некоторым кажется странным, когда мужчины в качестве домашних питомцев держат кошек. Мне 28 лет, я спортивный мужчина с множеством увлечений. Думаю, что многие уверены в том, что у меня есть какая-нибудь немецкая овчарка, которую я обучаю командам на немецком, но нет. У меня 4 кошки, и я их безумно люблю. Когда женщины приходили ко мне в гости, то всегда удивлялись наличию кошек. © Unknown author / Reddit
  • Если человек скрещивает руки, необязательно, что таким образом он защищается. Он просто так, черт возьми, стоит. © moonkingoutsider / Reddit
  • Я парень, и мне нравится носить удлиненные волосы. В моей семье говорили, что молодые люди с длинными волосами не получают работу, выглядят неопрятно и т. д. Я считаю, что все это бред. © piano_warrior / Reddit
  • Многие люди не понимают, как можно проживать с родителями в 20-летнем возрасте. Не скажу, что жить с ними весело, но арендная плата в наши дни ну просто сумасшедшая. Мне приходится тратить более половины своей зарплаты на аренду комнаты, и многие люди, которых я знаю, живут так же. Нет причин стыдить людей, которые не могут позволить себе такую роскошь, как жить отдельно, им просто нужно время, чтобы встать на ноги. © kortnygirl / Reddit
  • Когда у человека небольшой доход, то это не значит, что он не способен быть замечательным партнером. Мне кажется, все совсем наоборот: в таком случае человек начинает искренне ценить какие-то вещи, которые другим могут показаться незначительными. © hellaguapter / Reddit
  • Сейчас я женат, но около 4 лет назад у меня закончились 5-летние отношения. После этого я удалился из всех соцсетей и действительно наслаждался этим. Зарегистрировался в приложениях для знакомств и ходил на несколько свиданий в неделю. Почти все женщины обвиняли меня в том, что я скрываю какие-то отношения, так как меня нет в соцсетях. Меня всегда удивляло, насколько люди одержимы всем этим. © janewalch / Reddit
  • Некоторым кажется странным, когда вторая половинка хочет познакомить вас со своими родителями на раннем этапе отношений. Да, такое бывает, но лишь потому, что многие люди близки со своими родителями. © TheRealKestrel / Reddit
  • Отказ от подъема по карьерной лестнице многие воспринимают как тревожный сигнал. Множество людей не понимает меня, потому что я променял довольно престижную работу на менее энергозатратную. Я просто хочу жить своей жизнью и не уделять огромную часть времени работе, вот и все. © mynutsaremusical / Reddit
  • На свидании положил телефон экраном вниз. Девушка подумала, что я что-то скрываю. Попытался объяснить ей, что он большой и его неудобно держать в кармане, а положил его так лишь потому, что хотел быть вежливым и показать, что я весь внимание. © Natural-Ad678 / Reddit
  • Нежелание проводить каждую свободную минуту со своими детьми некоторые принимают за тревожный сигнал. Я люблю своих детей, но иногда нам с женой нужен перерыв. Ведь мы уже давно поняли, что качество проведенного времени с детьми всегда лучше, чем его количество. Уверен, что любые длинные выходные утомят меня и не принесут особого удовольствия. Я лучше качественно проведу 3 часа с детьми после своей работы и их детского сада, чем буду весь день в изможденном состоянии. Так же как и моя жена, я бы сошел с ума, если бы мне пришлось стать отцом-домоседом. © ChronoLegion2 / Reddit
  • Иногда я отклоняю вызов лишь потому, что могу быть занят или просто-напросто не хочу сейчас ни с кем разговаривать. Но это совсем не значит, что ты мне не нравишься или я таким образом пытаюсь тебе нагрубить. © OutsideBubbly4740 / Reddit
  • Многие женщины признавались мне в том, что если мужчина добр и искренен, то это тревожный сигнал, так как большинство мужчин не такие. Они думают, что таким образом он что-то скрывает или готовит какой-то подвох. © grivad / Reddit
  • Мне за 30, и я уже около года живу с бабушкой. Продал свой дом и работаю удаленно. Большинство женщин, которых я встречаю, считают меня разорившимся и ленивым. Наоборот, в последние 10 лет я работаю не покладая рук. Я пытаюсь им объяснить, что сейчас бабушка не может делать то, что могла раньше, а о том, чтобы отдать ее в дом престарелых, не может быть и речи. Поэтому я продолжу заботиться о ней, а свидания отложу на второй план. Ее комфорт для меня важнее всего. © wherethebicenroam / Reddit
  • Некоторым не нравится, когда на их сообщения отвечают не сразу. Мой бывший ругал меня за то, что я не писала ему сообщения во время обеденных перерывов и не звонила ему. Если я ему скажу, что просто-напросто ем или разговариваю с коллегой, он тут же решит, что я ему изменяю или «слишком занята разговором с другим парнем». © laurieann_m / Reddit
  • Несколько человек в один голос говорили о том, что мой отказ от пользования соцсетями — это тревожный сигнал. Но я избавился от своих аккаунтов 2 года назад, так как это все делало меня глубоко несчастным. С тех пор я стал заметно счастливее. © taylor52087 / Reddit
  • Широко распространено утверждение, что, если вы много говорите, значит, вы экстраверт или жаждете внимания. На самом деле я постоянно болтаю лишь потому, что вечно нервничаю. © Mage-Tutor-13 / Reddit
  • Широко распространено заблуждение, что женщины, которые делают первый шаг в отношениях, слишком отчаянны. Я как девушка, которая сделала первый шаг в моих нынешних и самых продолжительных отношениях, даже не подумала дважды о том, чтобы сказать парню, что он мне нравится. Молодой человек ответил взаимностью. Так что иногда откровенность и честность — это лучшее, что может быть. © midorilied / Reddit
  • Для многих плохие отношения детей с родителями — это тревожный сигнал. Родители моей супруги всячески издевались над ней, когда она была еще ребенком, из-за этого ее нынешняя самооценка ниже плинтуса. Изо дня в день ей приходилось выслушивать самые нелестные комментарии о себе и всякое такое. Мы решили вычеркнуть их из нашей жизни, так как они все еще чертовски токсичны. Меня это нисколько не беспокоит, но жену да, потому что это ее семья, пусть и отвернувшаяся от нее, когда она решила положить конец двум с половиной десятилетиям жестокого обращения. © Muffles7 / Reddit
  • Моя жена чуть не рассталась со мной на раннем этапе наших отношений. Она посчитала, что я «слишком тихий для нее». До нее я был одинок в течение довольно продолжительного времени, поэтому у меня была кровать queen-size с 1 подушкой. Когда она решила провести выходные у меня, я купил подушку для нее. Она приехала и сказала о том, что собирается расстаться со мной. Но ей показалось таким милым, что я купил ей подушку, что она решила дать мне еще один шанс. Я к тому, что замкнутость и необщительность — это одна из граней вашей личности. И тот, кто захочет, обязательно найдет время, чтобы узнать, что же на самом деле скрывается за всем этим. © Bean03 / Reddit

А какие вещи, что осуждаются обществом, вы считаете абсолютно нормальными?

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AdMe/Психология/20+ вещей, которые большинством воспринимаются как тревожные сигналы, но на деле они абсолютно нормальны
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