20+ вещей, которые большинством воспринимаются как тревожные сигналы, но на деле они абсолютно нормальны
Довольно часто мы принимаем некоторые действия человека за тревожные сигналы, которые совсем не должны являться таковыми. Во многом эти стереотипы укоренились у нас в голове, и пора бы от них избавиться. О таких ложных «красных флажках» размышляют пользователи Reddit, которые создали целый тред, посвященный этой теме.
Мы в ADME почитали сообщения из этого треда и выявили те, которые, на наш взгляд, достойны быть услышанными.
- Я добрый. Люди считают, что таким образом я подлизываюсь к ним, чтобы получить какие-то рычаги воздействия или заморочить им голову. Позвольте мне быть хорошим человеком, не придумывая причину, отчего я такой. © WittyBonkah / Reddit
- Некоторым кажется странным, когда мужчины в качестве домашних питомцев держат кошек. Мне 28 лет, я спортивный мужчина с множеством увлечений. Думаю, что многие уверены в том, что у меня есть какая-нибудь немецкая овчарка, которую я обучаю командам на немецком, но нет. У меня 4 кошки, и я их безумно люблю. Когда женщины приходили ко мне в гости, то всегда удивлялись наличию кошек. © Unknown author / Reddit
- Если человек скрещивает руки, необязательно, что таким образом он защищается. Он просто так, черт возьми, стоит. © moonkingoutsider / Reddit
- Я парень, и мне нравится носить удлиненные волосы. В моей семье говорили, что молодые люди с длинными волосами не получают работу, выглядят неопрятно и т. д. Я считаю, что все это бред. © piano_warrior / Reddit
- Многие люди не понимают, как можно проживать с родителями в 20-летнем возрасте. Не скажу, что жить с ними весело, но арендная плата в наши дни ну просто сумасшедшая. Мне приходится тратить более половины своей зарплаты на аренду комнаты, и многие люди, которых я знаю, живут так же. Нет причин стыдить людей, которые не могут позволить себе такую роскошь, как жить отдельно, им просто нужно время, чтобы встать на ноги. © kortnygirl / Reddit
- Когда у человека небольшой доход, то это не значит, что он не способен быть замечательным партнером. Мне кажется, все совсем наоборот: в таком случае человек начинает искренне ценить какие-то вещи, которые другим могут показаться незначительными. © hellaguapter / Reddit
- Сейчас я женат, но около 4 лет назад у меня закончились 5-летние отношения. После этого я удалился из всех соцсетей и действительно наслаждался этим. Зарегистрировался в приложениях для знакомств и ходил на несколько свиданий в неделю. Почти все женщины обвиняли меня в том, что я скрываю какие-то отношения, так как меня нет в соцсетях. Меня всегда удивляло, насколько люди одержимы всем этим. © janewalch / Reddit
- Некоторым кажется странным, когда вторая половинка хочет познакомить вас со своими родителями на раннем этапе отношений. Да, такое бывает, но лишь потому, что многие люди близки со своими родителями. © TheRealKestrel / Reddit
- Отказ от подъема по карьерной лестнице многие воспринимают как тревожный сигнал. Множество людей не понимает меня, потому что я променял довольно престижную работу на менее энергозатратную. Я просто хочу жить своей жизнью и не уделять огромную часть времени работе, вот и все. © mynutsaremusical / Reddit
- На свидании положил телефон экраном вниз. Девушка подумала, что я что-то скрываю. Попытался объяснить ей, что он большой и его неудобно держать в кармане, а положил его так лишь потому, что хотел быть вежливым и показать, что я весь внимание. © Natural-Ad678 / Reddit
- Нежелание проводить каждую свободную минуту со своими детьми некоторые принимают за тревожный сигнал. Я люблю своих детей, но иногда нам с женой нужен перерыв. Ведь мы уже давно поняли, что качество проведенного времени с детьми всегда лучше, чем его количество. Уверен, что любые длинные выходные утомят меня и не принесут особого удовольствия. Я лучше качественно проведу 3 часа с детьми после своей работы и их детского сада, чем буду весь день в изможденном состоянии. Так же как и моя жена, я бы сошел с ума, если бы мне пришлось стать отцом-домоседом. © ChronoLegion2 / Reddit
- Иногда я отклоняю вызов лишь потому, что могу быть занят или просто-напросто не хочу сейчас ни с кем разговаривать. Но это совсем не значит, что ты мне не нравишься или я таким образом пытаюсь тебе нагрубить. © OutsideBubbly4740 / Reddit
- Многие женщины признавались мне в том, что если мужчина добр и искренен, то это тревожный сигнал, так как большинство мужчин не такие. Они думают, что таким образом он что-то скрывает или готовит какой-то подвох. © grivad / Reddit
- Мне за 30, и я уже около года живу с бабушкой. Продал свой дом и работаю удаленно. Большинство женщин, которых я встречаю, считают меня разорившимся и ленивым. Наоборот, в последние 10 лет я работаю не покладая рук. Я пытаюсь им объяснить, что сейчас бабушка не может делать то, что могла раньше, а о том, чтобы отдать ее в дом престарелых, не может быть и речи. Поэтому я продолжу заботиться о ней, а свидания отложу на второй план. Ее комфорт для меня важнее всего. © wherethebicenroam / Reddit
- Некоторым не нравится, когда на их сообщения отвечают не сразу. Мой бывший ругал меня за то, что я не писала ему сообщения во время обеденных перерывов и не звонила ему. Если я ему скажу, что просто-напросто ем или разговариваю с коллегой, он тут же решит, что я ему изменяю или «слишком занята разговором с другим парнем». © laurieann_m / Reddit
- Несколько человек в один голос говорили о том, что мой отказ от пользования соцсетями — это тревожный сигнал. Но я избавился от своих аккаунтов 2 года назад, так как это все делало меня глубоко несчастным. С тех пор я стал заметно счастливее. © taylor52087 / Reddit
- Широко распространено утверждение, что, если вы много говорите, значит, вы экстраверт или жаждете внимания. На самом деле я постоянно болтаю лишь потому, что вечно нервничаю. © Mage-Tutor-13 / Reddit
- Широко распространено заблуждение, что женщины, которые делают первый шаг в отношениях, слишком отчаянны. Я как девушка, которая сделала первый шаг в моих нынешних и самых продолжительных отношениях, даже не подумала дважды о том, чтобы сказать парню, что он мне нравится. Молодой человек ответил взаимностью. Так что иногда откровенность и честность — это лучшее, что может быть. © midorilied / Reddit
- Для многих плохие отношения детей с родителями — это тревожный сигнал. Родители моей супруги всячески издевались над ней, когда она была еще ребенком, из-за этого ее нынешняя самооценка ниже плинтуса. Изо дня в день ей приходилось выслушивать самые нелестные комментарии о себе и всякое такое. Мы решили вычеркнуть их из нашей жизни, так как они все еще чертовски токсичны. Меня это нисколько не беспокоит, но жену да, потому что это ее семья, пусть и отвернувшаяся от нее, когда она решила положить конец двум с половиной десятилетиям жестокого обращения. © Muffles7 / Reddit
- Моя жена чуть не рассталась со мной на раннем этапе наших отношений. Она посчитала, что я «слишком тихий для нее». До нее я был одинок в течение довольно продолжительного времени, поэтому у меня была кровать queen-size с 1 подушкой. Когда она решила провести выходные у меня, я купил подушку для нее. Она приехала и сказала о том, что собирается расстаться со мной. Но ей показалось таким милым, что я купил ей подушку, что она решила дать мне еще один шанс. Я к тому, что замкнутость и необщительность — это одна из граней вашей личности. И тот, кто захочет, обязательно найдет время, чтобы узнать, что же на самом деле скрывается за всем этим. © Bean03 / Reddit
А какие вещи, что осуждаются обществом, вы считаете абсолютно нормальными?
AdMe/Психология/20+ вещей, которые большинством воспринимаются как тревожные сигналы, но на деле они абсолютно нормальны
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