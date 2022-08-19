10 необычных свадебных традиций в Индии, в которые сложно поверить

Индийская свадьба — это не только яркий праздник, но и строгое соблюдение ритуалов и традиций. Например, дата свадьбы выбирается на основе гороскопов жениха и невесты, а не их предпочтений. Есть определенные правила, которые предписывают, как невеста должна выглядеть в этот день: платье должно быть красным, а не белым, на лоб наносят красный порошок, а на руки и стопы — замысловатые узоры из хны.

ADME познакомит вас с наиболее необычными традициями индийской свадьбы.

1. В день свадьбы женщины носят кольцо в носу

В день свадьбы женщины надевают натх — кольцо в нос — как символ замужества. Его обычно носят с одной стороны ноздри и прикрепляют к уху золотой цепочкой.

2. Астрологи определяют дату свадьбы

Астрология играет очень важную роль в культуре индуизма. Речь не о тех прогнозах, с которыми мы сталкиваемся в западной культуре, а о ведической астрологии, которая больше рассказывает о карме и дхарме. Индусы верят, что дата свадьбы, основанная на гороскопах жениха и невесты, предопределяет счастливую семейную жизнь.

3. Невеста и жених обмениваются цветочными гирляндами

Одним из важных ритуалов на индийской свадьбе является обмен гирляндами. В древности это действие считалось принятием предложения руки и сердца. Жених и невеста дарят друг другу гирлянды из ярких благоухающих цветов. В наши дни это символизирует взаимную любовь и уважение.

4. Девушка может «выйти замуж» за дерево или горшок

В Индии женщины могут выйти замуж не только за человека, но и за дерево или даже за горшок. Эта необычная практика имеет объяснение, связанное с культурой. Если женщина рождается в определенный период — когда в карте есть планета Марс (Мангала), — она становится известна как манглик. По индуистским поверьям, это плохо и может принести неудачу в будущие отношения или благосостояние семьи. Чтобы отразить «проклятье», женщины-манглики могут «выйти замуж» за пень или горшок перед своей настоящей свадьбой. После ритуала выбранный объект уничтожается вместе с «проклятьем».

5. На волосы невесты наносят красный порошок

Во время замужества на переднюю часть пробора невесты наносится красная или оранжево-красная косметическая пудра, называемая синдуром. Этот знак издревле служит подтверждением нового статуса, и многие женщины пользуются этим порошком и после свадьбы.

6. Жениха могут поприветствовать швырянием томатов

На территории штата Уттар-Прадеш, где обитают кочевники, жениха могут встретить не загадками и цветами, а летящими в него помидорами. Люди верят, что отношения, которые начинаются с такого неприглядной ситуации, обязательно перерастут в настоящую любовь.

7. Узоры из хны наносят на руки и ноги невесты

Мехенди — это, пожалуй, самая узнаваемая индийская свадебная традиция. Перед бракосочетанием будущая невеста украшает свои ноги и руки замысловатыми узорами из хны. Ритуал мехенди происходит, когда невеста и ее семья собираются вместе. Считается, что хна способствует зачатию и отпугивает от пары злых духов.

8. Невеста не может надеть белое платье

В отличие от невест из других стран, индийские невесты не могут быть на свадьбе в белом платье, потому что согласно индуистской культуре одежду белого цвета принято носить в знак траура. Вместо этого женщины наряжаются в красивые сари ярких цветов. Чаще всего предпочитают красный, поскольку он имеет множество положительных коннотаций в индийской культуре. Есть некоторые исключения, которые касаются, как правило, религиозных взглядов. На христианских свадьбах в Индии невеста и даже жених могут быть одеты в белое.

9. Мать невесты тянет жениха за нос

На гуджаратских свадьбах есть довольно забавная традиция: мать невесты дружелюбно и в шутку дергает жениха за нос. Так теща напоминает новому члену семьи, что он должен оставаться скромным, поскольку просит руки ее дочери. Между тем жених не должен поддаваться.

10. Невеста берет рис, чтобы бросить его через голову

В конце свадьбы невеста должна совершить последний ритуал видаи, чтобы попрощаться с родителями. Во время видаи невеста должна бросить горсть риса через голову, а ее мать, стоящая сзади, должна его поймать. Это также символический способ поблагодарить родителей за все, что они сделали для своей дочери.

Что вы думаете о свадебных традициях в Индии? У вас есть интересные фотографии или истории об индийской свадьбе? Поделитесь ими с нами.

Внимание: в июле 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.