16 фактов о Португалии, которые для местных вполне себе нормальны, а для приезжих — странноватые

Португалия — страна, богатая историей, культурой и природным изобилием, которая привлекает миллионы туристов каждый год. Но большинство из них узнает этот залитый солнцем край лишь поверхностно. Стоит копнуть глубже и Португалия откроется с совершенно новой стороны. Вот 16 малоизвестных фактов о жизни и быте португальцев, а также о самой стране.

1. Португальцы едят колбасу из крови

В Португалии любят колбасу, в начинке которой почти нет мяса, а есть только кровь и свиной жир. Эта колбаса называется морсела и она очень распространена. В каждом регионе готовят по своим особенным рецептам. Чаще всего она сделана из свиной крови, сала и приправлена различными специями, такими как тмин и гвоздика. Они придают продукту очень интенсивный вкус.

2. В Португалии предпочитают чинить вещи, а не выбрасывать

Португальцы (особенно старшее поколение, и особенно те, кто живет в сельской местности) обладают удивительной способностью переделывать старые и ремонтировать их, используя все, что есть под рукой. Здесь вещи просто так не выбрасываются. Например, треснула труба в водопроводе? Нет проблем, старая велосипедная камера и два зажима легко решают эту проблему. В португальском языке есть глагол «desenrascar», у него несколько значений, но чаще всего оно используется для описания того, как что-то сделать/починить в далеко не идеальной ситуации.

3. Португальцы порой испытывают саудаде

Nano Calvo / agefotostock / East News

Слово saudade не имеет точного перевода на какой бы то ни было язык. Между тем оно играет важную роль в культуре и позволяет понять меланхоличную душу португальца. Часто этот термин связывают со словом «ностальгия», но это далеко не одно и то же. Саудаде — это тоска по чему-то, чего не существует в настоящем или даже не может существовать. Предполагают, что это понятие возникло в эпоху Великих географических открытий, когда мореплаватели отправлялись в путь, движимые этим чувством. Жители Португалии назвали «саудаде» словом 2020 года, подразумевая, что никогда столько не предавались такой тоске, как в последнее время.

4. У жителей Португалии нет обеденного стола на кухне

Типичная кухня в португальском жилище — это вытянутое помещение, в котором нет ни удобных стульев, ни стола. Это место отведено только для приготовления пищи. А принимать ее полагается если не в отдельно оборудованной для этого столовой, то в гостиной. Даже если ее габариты невелики, жители Португалии найдут способ разместить там большой обеденный стол.

5. Здесь ужинают не раньше 8 часов вечера

AP / Associated Press / East News

Португальцы — любители поесть на ночь. Самый поздний прием пищи приходится на период с 8 до 10 часов вечера. И даже рестораны открывают лишь к этому времени: в 19 часов. Причем первый час работы они пустуют. Завтракают же местные в 8 часов утра, а обедают — около 13. В течение дня устраивают себе перекусы.

6. Большая часть местных десертов состоит из желтков

В Португалии существует огромное количество десертов, сделанных на основе яичных желтков. Желтки добавляют в тесто, в начинку или даже едят в засахаренном виде как самостоятельное блюдо. Так повелось еще со времен Великих географических открытий. Тогда яичный белок широко применялся в бытовых целях, например для фильтрации: белки добавляли в напитки, они соединялись с ненужными частицами и оседали на дно. Выбрасывать оставшиеся желтки было бы слишком расточительно для португальских женщин, поэтому они изобрели массу рецептов с их использованием.

7. Местных раздражает, когда кто-то ест на ходу

Местные жители могут и оскорбиться, завидев шагающего и одновременно жующего человека. Прием пищи здесь — священный ритуал, блюда следует вкушать сидя и неторопливо. Конечно, уличные лавки с фастфудом никто не отменял, но для употребления купленных там продуктов принято отыскивать удобное местечко. Поглощать что-нибудь вкусненькое на ходу в Португалии считается дурным тоном.

8. В канун Рождества можно поскользнуться на банановой кожуре: все едят бананы

East News

24 декабря в португальском городе Брага тысячи людей собираются на улице для того, чтобы соблюсти традицию под названием «бананейра». Так за несколько часов до рождественского семейного ужина жители и гости города дружно отмечают начало праздника, поедая банан и запивая его напитком.

9. Называть новорожденных помогает государство

Andrej Porochnenko / East News

Здесь на законодательном уровне утверждены списки разрешенных и запрещенных имен. Первый включает в себя португальские имена, поскольку они позволяют сохранять самобытность страны. В перечне запрещенных можно обнаружить ряд имен из популярной культуры, например Бен-Гур, Нирвана, Хендрикс. Если новоиспеченные родители решили наречь ребенка, не ссылаясь на список разрешенных имен, то государственный регистрационный орган должен дать зеленый цвет. Основанием для отказа могут стать такие формулировки: имя не звучит по-португальски, не соответствует полу, ставит человека в глупое положение.

10. В декретный отпуск идут оба родителя

EAST NEWS

В Португалии наряду с декретным отпуском для матери существует и обязательный декретный отпуск для отца продолжительностью 20 дней. Их необходимо использовать в первые 6 недель жизни малыша либо сразу, либо по частям. При этом 5 дней отпуска новоиспеченный папа по закону должен взять сразу после рождения младенца.

11. После окончания школы молодые люди берут тайм-аут на год

Выпускники школ не спешат подавать документы для поступления в учебное заведение, а берут год передышки для поисков своего призвания. Такие каникулы португальцы называют на английский манер — gap year. Молодые люди берут деньги, которые скопили за счет несъеденных школьных обедов или получили в дар от бабушек-дедушек, и едут путешествовать.

12. Здесь принято без повода дарить подарки сотрудникам

В Португалии подарок коллеге или партнеру не расценивается как взятка, а служит знаком уважения. Их делают, как правило, в начале деловой встречи. В качестве презента выступают напитки, книги, галстуки и шарфы. Отказаться от подарка значит проявить невоспитанность. Преподносить что-то в ответ тоже нежелательно. Нужно лишь отправить благодарственное письмо после встречи. Также португальские фирмы задаривают своих клиентов на Рождество, отправляя им небольшие сюрпризы.

13. Туалетная бумага — не самое популярное средство гигиены

Большинство жителей Португалии не использует дома туалетную бумагу. Видимо, она здесь считается неоправданным расточительством по сравнению с биде. Установка такой небольшой ванны с фонтанчиком в санузле является обязательной с 1975 года, и, по мнению местных, отвечает всем требованиям гигиены. И это несмотря на то, что в стране работает популярная компания Renova, которая производит туалетную бумагу веселых цветов на экспорт.

14. В Португалии запрещено использовать океан в качестве отхожего места

Sergey_T / easyfotostock / East News

В Португалии существует официальный запрет, который часто попадает во всевозможные списки самых странных законов Европы. Здесь нельзя справлять малую нужду в океан, иначе могут арестовать. Конечно, маловероятно, что такое действие где-то в другой стране одобряется. Но возникает вопрос, как же ловят нарушителей.

15. 95 % страны занимает океан

Площадь Португалии около 92 212 кв. км. Однако страна обладает юрисдикцией над обширной морской территорией площадью около 1 720 560 кв. км. Площадь океана примерно в 18,7 раз больше площади суши. Получается, почти 95 % территории страны занимает океан.

16. Гарри Поттер — португалец. Так здесь думают

Начало таким слухам положил тот факт, что Джоан Роулинг в период с 1991 по 1993 год жила и работала преподавателем английского языка в Порту. В это время она уже вынашивала идеи о приключениях Мальчика, Который Выжил и, по ее словам, придумала здесь одну из своих любимых глав 1-й книги. Поэтому туристические гиды с гордостью заявляют, что Гарри Поттер «родился» именно в Порту, и водят гостей города по колоритным местам, которые, по их заверениям, стали прототипами многих локаций книжной вселенной.