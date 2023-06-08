20+ доказательств того, что в ОАЭ даже матерые путешественники ходят с открытым ртом

Всего 5 десятилетей назад ОАЭ были всего лишь кучкой разрозненных городков среди песка. В наше время это быстро развивающаяся страна с собственным колоритом. Так много непривычных и впечатляющих деталей можно увидеть только здесь. Тут и розетки посреди пустыни, и роботы-консультанты в торговых центрах, которые давно не удивляют местных. Посмотрите, что еще есть в Объединенных Арабских Эмиратах — вы точно видели еще не все.

«Почти в каждом мужском туалете в ОАЭ есть отдельная комната для папы с ребенком. А это комната для родителей в одном из ТЦ, с салфетками и памперсами»

«В Дубае я нырял в самом глубоком в мире бассейне — 60 м. Под водой играет музыка, и можно поиграть в бильярд, шахматы и футбол»

«На борту этого самолета авиакомпании Emirates можно принять душ»

Створки на фасаде 25-этажного «дома-ананаса» сами открываются и закрываются в зависимости от того, насколько ярко светит солнце

«Мой друг из Дубая сказал, что эти штуки частенько встречаются прямо в пустыне»

Это просто розетки. Ими пользуются, чтобы зарядить технику во время экскурсий по пустыне. © raytrace75 / Reddit

На указателях здесь вместо слова «инвалиды» написано «сильные духом»

«Приоритет у сильных духом людей».

Порции в ресторанах гигантские. Да еще и перед основными блюдами приносят бесплатные салаты и пирожки, которыми уже можно наесться

«Детеныш пасты Nutella из местного супермаркета»

У дороги в деревнях вы можете набрать холодной воды бесплатно

«Этот дружелюбный парень приземлился на мой мотоцикл во время сафари по пустыне. Видимо, чей-то питомец»

Робот-консультант из отделения банка, расположенного в торговом центре Дубая

Эту будку для охраны своего кампуса самостоятельно спроектировали и построили местные студенты-архитекторы

Если смотреть в «Рамку Дубая» с одной стороны, виден новый город, а если с другой — старый

«Отличное начало дня. Мой кофе — просто произведение искусства»

«Лежу на доске с крутым видом. Такой релакс!»

«За 2 месяца я так и не сумел перепробовать все местные диковинки. Вот, например, заморский родственник кабачка»

«Увидел эту композицию в одном из торговых центров Дубая»

«Снял Млечный Путь из самого темного места в Абу-Даби. До этих деревьев мне пришлось идти по пустыне аж 2 километра»

«Жду зеленого сигнала на светофоре в Дубае»

Вот так живут коренные жители. Они разводят верблюдов, а государство помогает: им привозят воду и траву

«Увидел пешеходный переход в Дубае. Комментарии излишни»

«Заметил этого малыша на краю скалы. Он не больше монетки»

«Мой вид со 154-го этажа»

Бонус

Живу и работаю в Дубае. На обеде говорю: «Компота не хватает». Коллеги спрашивают: «Что такое компот?». Вы когда-нибудь пробовали объяснить иностранцу, что это? «Мы варим фрукты в воде», — начал я. И тут же был атакован вопросами. «Так же как суп?», «А овощи варите?». Я продолжил: «Варим фрукты в воде и добавляем туда сахар. Потом убираем фрукты и пьем эту воду». Тему кваса решил пока не поднимать. © GlebObodovsky / Pikabu

В моем виде на жительство в ОАЭ по ошибке написали «пол — женский». Когда мне понадобилось продлить документ, у меня потребовали доказать, что я мужчина. В ответ на это пришлось предъявлять свидетельство о рождении и потребовалось 2 недели и 3 начальника. Видимо, остальные документы, которые я получил в этой стране за предыдущие 18 лет, не были достаточным доказательством. © plan_with_stan / Reddit

Часто бываю в Дубае. Фальшивые «миллионеры» частенько снимают тут свои видео на фоне чужой красной Ferrari — рассказывают, как заработали свои миллионы. Но если такой попробует коснуться машины, то сразу появляется охранник и отправляет «богача» зарабатывать миллионы в другое место. Есть и целые туры, где «миллионеров» катают на яхте оптом, чтобы их бюджет смог потянуть фотосессию. Персонал показывает им выгодные ракурсы, чтобы вышло «побогаче». Мы как-то сидели на открытой веранде ресторана большой компанией. Когда расплачивались, подошел парень и попросил сфотографировать счет. На вопрос зачем, честно ответил — для подписчиков. © SPFR / Pikabu