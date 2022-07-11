16 человек, чья практичность и безудержная фантазия нашли свое применение в домашнем хозяйстве

Некоторым мастерам и мастерицам под силу преобразить предметы, на которые остальные давно бы махнули рукой и отнесли бы их на мусорку. И хотя такие таланты зачастую создают красоту буквально на пустом месте, весь интернет затем наглядеться не может на их творения.

Мы в ADME находимся под впечатлением от некоторых любителей рукоделия и взяли их идеи по превращению старых вещей в новые себе на заметку. А в бонус мы поместили неожиданный лайфхак, который поможет вам дать вторую жизнь даже зажимам от нижнего белья.

1. «Купила джинсы по дешевке из-за дырки. Взяла и починила»

2. «Я сшила себе юбку и бант для волос из большой скатерти»

3. «Вдохновилась и решила починить свои старые сапоги»

4. «Эти наушники уже почти порвались, когда я их переплел, чтобы они послужили немного дольше»

5. «Купила эту рубашку на блошином рынке за копейки, сняла подплечники и пояс. Кажется, теперь она выглядит намного современнее!»

6. «Превратила занавеску в юбку»

7. «Для работы на ферме мне понадобился водонепроницаемый фартук, и я решила сшить его себе из мешков для корма»

8. «Такие штаны у меня получились, после того как я удлинил старые спортивные треники при помощи футболки брата»

9. «Сделал принты на рубашках, и так мне это дело понравилось, что попросил жену организовать мне настоящий фотосет!»

10. «Подарил новую жизнь своему старому планшету. Теперь он работает у меня в качестве полноценного телевизора»

11. «Сделал эту лампу из большой банки из-под оливок»

12. «У моей дочки порвались колготки, и я сделала из них резинки для волос»

13. «Придумала полезный способ повторного использования алюминиевой фольги. Обернула ею скалку, чтобы потом не пришлось ее мыть»

14. Новая жизнь старой куртки

15. «Этот шкаф валялся на дороге, я подобрал его и превратил в стеллаж»

16. «Придумал и воплотил в жизнь свой проект куртки из мешков из-под кофе»

Бонус: «Эти пластиковые зажимы лежали в упаковке от трусов. Сделала из них маркеры для петель»