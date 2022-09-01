10+ случаев, когда звезды зашифровали в своих аксессуарах важное сообщение

Появления знаменитостей на публике ждут миллионы людей. Фанатам не терпится поскорее увидеть образы своих кумиров. Ну и, конечно же, обсудить наряд, макияж, укладку и аксессуары. Последние, кстати, иногда могут иметь особый смысл.

Мы в ADME вспомнили 10+ случаев, когда публичные люди подошли к выбору деталей в образе с креативом и зашифровали в них особое послание.

Сара Джессика Паркер

В 2019 году Сара Джессика Паркер прошлась по красной дорожке New York City Ballet Fall Gala в пышном платье оттенка фуксия авторства Зака Позена и туфлях разного цвета из собственной линейки SJP, повторив знаменитую выходку Кэрри Брэдшоу. Правда, в сериале героиня носила босоножки Christian Louboutin.

Леди Гага

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

В 2019 году Леди Гага произвела настоящий фурор, сменив 4 наряда на ковровой дорожке Met Gala 2019. Но не меньше внимания привлек макияж певицы, и в особенности ее гипертрофированные ресницы из сусального золота с искусственным слезами-кристаллами. Для их закрепления в качестве основы использовали 3 ряда обычных накладных ресниц. А чтобы веки не закрывались от тяжести, взгляд «зафиксировали» спрятанной под париком липкой лентой.

Лупита Нионго

Invision / Invision / East News

В рамках промотура хоррора «Мы» Лупита Нионго появилась на одной из премьер в необычных серьгах в форме ножниц бренда Lauren Klassen. Согласно сюжету, именно этот инструмент стал главным оружием в руках экранных злодеев и играл важную роль во всем повествовании.

Джейсон Момоа

В декабре 2018 года Джейсон Момоа появился на премьере фильма «Аквамен» в костюме-двойке грязно-розового оттенка. А изюминкой образа стала цветочная гирлянда в лучших традициях Гавайев. Внимательные фанаты предположили, что таким образом актер отдал дань уважения своим корням: Момоа родился в столице островного штата, Гонолулу.

Сэм Рокуэлл

Актер Сэм Рокуэлл выбрал необычный способ выразить чувства и надел на церемонию «Оскар-2018» запонки с именем возлюбленной Лесли Бибб. В тот вечер актер унес домой заветную статуэтку за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». И как знать, может, именно трогательный аксессуар принес звезде удачу.

Дженнифер Лопес

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

В 2019 году Дженнифер Лопес посетила ежегодный бал Института костюма с ног до головы облаченная в серебро. Певица не скупилась на яркие элементы в образе. Ведь темой вечера был дразнящий, броский, граничащий с дурновкусием стиль кэмп (camp), главные признаки которого в 1964 году впервые сформулировала в своем эссе писательница Сьюзен Зонтаг. Вишенкой на торте стал парик из мелкого бисера в стиле диско.

И не исключено, что при его создании дизайнеры вдохновлялись схожим образом певицы Шер, в котором та позировала для обложки своего альбома «The Prisoner» в далеком 1979 году.

Адель

В конце 2021 года Адель дала эксклюзивное интервью Опре Уинфри и концерт, посвященный выходу своей 4-й пластинки под названием «30». Звезда вышла на сцену в черном платье Schiaparelli и серьгах того же бренда в форме планеты Сатурн, которые, как заметили внимательные поклонники, перекликались с татуировкой на ее левом предплечье. По словам певицы, планета имеет для нее важное значение, а рисунок знаменует новый этап в жизни. Кстати, выступление прошло в настоящей обсерватории, что также весьма символично.

Меган Маркл

Меган Маркл известна активной общественной позицией и даже украшения выбирает под стать своим взглядам. В 2022 году на Invictus Games в Нидерландах герцогиню заметили в парных кольцах бренда Shiffon Co под названием Tennis Pinky Ring 1972, созданных в 1972 году в честь 50-летия закона, позволяющего женщинам и девушкам заниматься спортом в школах и колледжах.

Блейк Лайвли

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

В 2019 году Блейк Лайвли поддержала мужа Райана Рейнольдса на премьере анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Актриса не только облачилась в «фирменный» цвет главного героя, но и выбрала в качестве аксессуара круглый клатч Judith Leiber, напоминающий покебол — устройство для ловли покемонов.

Эшли Парк

Для Met Gala 2022 Эшли Парк выбрала замысловатый наряд под стать мероприятию. А главной изюминкой ансамбля стали броские украшения, в которые, как оказалось, был вложен особый смысл.

Звезда сериала «Эмили в Париже» призналась, что ее образ был одой Одри Хепберн, а точнее, ее экранной героине из фильма «Завтрак у Тиффани».

Кейт Миддлтон

Avalon.red / Avalon / Photoshot / East News

Для своего официального визита на Ямайку Кейт Миддлтон подготовила множество интересных образов. Среди них выделялось пышное платье из тюля от Jenny Packham, в котором герцогиня посетила званый ужин. Насыщенный зеленый оттенок прекрасно подчеркнул красоту королевской особы. Но больше всего внимание публики привлекли аксессуары Кэтрин: ордена, которыми ее наградила Елизавета II, а также серьги с бриллиантами и изумрудами из личной коллекции королевы. Своим выбором Кейт в очередной раз отдала дань уважения бабушке своего супруга.

RICARDO MAKYN / AFP / East News

В последний день пребывания на острове Кэтрин снова отдала предпочтение зеленому — национальному цвету Ямайки. А в качестве дополнения к образу герцогиня выбрала символичную брошь в виде колибри, подаренную Елизавете II во время ее визита в страну в 2002 году.

А в вашем гардеробе есть аксессуары с особым значением?

Фото на превью RICARDO MAKYN / AFP / East News