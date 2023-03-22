14 гламурных див, которые без макияжа словно другими людьми становятся. И мы даже не знаем, как им лучше

Мы привыкли ассоциировать знаменитостей с богатством и роскошью. На красных ковровых дорожках они всегда готовы к встрече с телекамерами и даже поклонниками, которые пробуют сфотографировать кумира на телефон. Но иногда звезды решают поделиться совершенно другой стороной своей жизни: без света софитов и тонны макияжа.