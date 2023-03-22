14 гламурных див, которые без макияжа словно другими людьми становятся. И мы даже не знаем, как им лучше
Мы привыкли ассоциировать знаменитостей с богатством и роскошью. На красных ковровых дорожках они всегда готовы к встрече с телекамерами и даже поклонниками, которые пробуют сфотографировать кумира на телефон. Но иногда звезды решают поделиться совершенно другой стороной своей жизни: без света софитов и тонны макияжа.
1. Селин Дион
2. Кэти Перри
3. Камила Кабельо
4. Эшли Грэм
5. Леди Гага
6. Мишель Пфайффер
7. Синди Кроуфорд
8. Джейми Ли Кертис
9. Эль Фэннинг
10. Трейси Эллис Росс
11. Хайди Клум
12. Сальма Хайек
13. Габриэль Юнион
14. Галь Гадот
Другие знаменитости также любят делиться своими фотографиями без макияжа:
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AdMe/Дизайн/14 гламурных див, которые без макияжа словно другими людьми становятся. И мы даже не знаем, как им лучше
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