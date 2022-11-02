14 случаев, когда знаменитые женщины надели вещи из старых коллекций. И смотрелись настолько эффектно, что все просто ахнули
В последние годы в моду все увереннее входит винтаж. Все чаще на знаменитостях можно увидеть наряды из архивных коллекций кутюрье, которые при грамотной стилизации смотрятся даже лучше новомодных вещей. Мы выбрали 14 неповторимых костюмов звезд, которые вдохнули новую жизнь в старую одежду и выглядели просто необыкновенно.
В 2017 году Скарлетт Йоханссон посетила гала-вечер Американского музея естественной истории в винтажном платье Yves Saint Laurent
На красной дорожке Каннского кинофестиваля — 2022 Белла Хадид блистала в роскошном платье 1987 года авторства самого Джанни Версаче
А вечером того же дня модель посетила ужин, приуроченный к 75-летию Каннского кинофестиваля, в платье Versace из коллекции 2001 года
В 2017 году Кендалл Дженнер стала гостьей «Вечернего шоу с Джимми Фэллоном». На передачу модель надела винтажный костюм Chanel 90-х годов
Изабель Юппер произвела фурор на красной дорожке 79-го Венецианского кинофестиваля (2022) в наряде Armani Privé из коллекции 2007 года
В 2016 году Кейт Мосс появилась на вечеринке Музея Виктории и Альберта в утонченном винтажном платье неизвестного бренда
Пенелопа Крус прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля — 2018 в великолепном винтажном наряде Chanel
За 2 года до этого на 69-й Каннский кинофестиваль винтажное платье Chanel надела Ванесса Паради
В 2017 году Джулианна Хаф посетила вечеринку журнала InStyle в винтажном платье любимого бренда Кейт Миддлтон Jenny Packham
В октябре 2022 года принцесса Уэльская Кэтрин для посещения мероприятия в честь 10-летия программы Coach Core выбрала жакет Chanel 1995 года
На римскую премьеру фильма «Тор: Любовь и гром» в 2022 году Натали Портман надела костюм бренда Claude Montana 1991 года
Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини выглядела шикарно в платье Thierry Mugler 1981 года на церемонии вручения премии HCA TV Awards — 2022. К слову, наряд на 16 лет старше девушки
В 2022 году Майли Сайрус вышла к репортерам в алом винтажном платье Dior авторства Джона Гальяно
На приеме в Букингемском дворце в 2018 году Наоми Кэмпбелл смотрелась просто феерически в винтажном платье Pierre Cardin
Образ какой знаменитости вам понравился больше всех? Как вы относитесь к моде на винтажные вещи?
AdMe/Дизайн/14 случаев, когда знаменитые женщины надели вещи из старых коллекций. И смотрелись настолько эффектно, что все просто ахнули
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