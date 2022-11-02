14 случаев, когда знаменитые женщины надели вещи из старых коллекций. И смотрелись настолько эффектно, что все просто ахнули

В последние годы в моду все увереннее входит винтаж. Все чаще на знаменитостях можно увидеть наряды из архивных коллекций кутюрье, которые при грамотной стилизации смотрятся даже лучше новомодных вещей. Мы выбрали 14 неповторимых костюмов звезд, которые вдохнули новую жизнь в старую одежду и выглядели просто необыкновенно.