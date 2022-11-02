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14 случаев, когда знаменитые женщины надели вещи из старых коллекций. И смотрелись настолько эффектно, что все просто ахнули

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В последние годы в моду все увереннее входит винтаж. Все чаще на знаменитостях можно увидеть наряды из архивных коллекций кутюрье, которые при грамотной стилизации смотрятся даже лучше новомодных вещей. Мы выбрали 14 неповторимых костюмов звезд, которые вдохнули новую жизнь в старую одежду и выглядели просто необыкновенно.

В 2017 году Скарлетт Йоханссон посетила гала-вечер Американского музея естественной истории в винтажном платье Yves Saint Laurent

East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

На красной дорожке Каннского кинофестиваля — 2022 Белла Хадид блистала в роскошном платье 1987 года авторства самого Джанни Версаче

Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News, Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News

А вечером того же дня модель посетила ужин, приуроченный к 75-летию Каннского кинофестиваля, в платье Versace из коллекции 2001 года

Invision / Invision / East News

В 2017 году Кендалл Дженнер стала гостьей «Вечернего шоу с Джимми Фэллоном». На передачу модель надела винтажный костюм Chanel 90-х годов

East News, East News

Изабель Юппер произвела фурор на красной дорожке 79-го Венецианского кинофестиваля (2022) в наряде Armani Privé из коллекции 2007 года

Kazuko Wakayama / KCS / East News, TIZIANA FABI / AFP / East News

В 2016 году Кейт Мосс появилась на вечеринке Музея Виктории и Альберта в утонченном винтажном платье неизвестного бренда

Jonathan Short / Invision / AP / East News, Jonathan Short / Invision / AP / East News

Пенелопа Крус прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля — 2018 в великолепном винтажном наряде Chanel

За 2 года до этого на 69-й Каннский кинофестиваль винтажное платье Chanel надела Ванесса Паради

AFP / East News

В 2017 году Джулианна Хаф посетила вечеринку журнала InStyle в винтажном платье любимого бренда Кейт Миддлтон Jenny Packham

Matt Sayles / Invision / AP / East News, Matt Sayles / Invision / AP / East News

В октябре 2022 года принцесса Уэльская Кэтрин для посещения мероприятия в честь 10-летия программы Coach Core выбрала жакет Chanel 1995 года

На римскую премьеру фильма «Тор: Любовь и гром» в 2022 году Натали Портман надела костюм бренда Claude Montana 1991 года

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини выглядела шикарно в платье Thierry Mugler 1981 года на церемонии вручения премии HCA TV Awards — 2022. К слову, наряд на 16 лет старше девушки

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

В 2022 году Майли Сайрус вышла к репортерам в алом винтажном платье Dior авторства Джона Гальяно

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News, Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

На приеме в Букингемском дворце в 2018 году Наоми Кэмпбелл смотрелась просто феерически в винтажном платье Pierre Cardin

AFP / East News, AFP / East News

Образ какой знаменитости вам понравился больше всех? Как вы относитесь к моде на винтажные вещи?

Фото на превью Suzanne Rault Balet / Sygma / Getty Images, amanda rose / Alamy Stock Photo
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AdMe/Дизайн/14 случаев, когда знаменитые женщины надели вещи из старых коллекций. И смотрелись настолько эффектно, что все просто ахнули
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