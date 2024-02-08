15 звезд, которые выбрали такую обувь, что остальные только на нее и пялились весь вечер
Звезды знают, что ни один их выход на красную дорожку не остается незамеченным. Для них это отличная возможность продемонстрировать свои наряды и, конечно же, обувь. И многие делают акцент именно на нее и ищут такие туфельки и сапожки, чтобы никто и взгляда от них не мог отвести.
На неделю моды в Милане Анна Делло Руссо надела сапоги с клыками вместо каблука. Кстати, они мгновенно полюбились публике
Giordano Riccardo / IPA / ABACA / Abaca / East News
И пусть некоторые раскритиковали выбор обуви Наоми Кэмпбелл, мы считаем, что она выглядела потрясающе. Наверняка ходить в таких мюлях смог бы далеко не каждый
Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
Лаконичный образ Джулии Робертс мог бы остаться незамеченным, если бы не фееричные лодочки, декорированные нитями из хрустальных слезинок
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Scott Garfitt/Invision/East News
В 2022 году Хайди Клум вышла в свет в сверкающем костюме от Dolce&Gabbana. Но самой яркой деталью образа стали акцентные босоножки с каблуками в форме фирменных букв бренда
Priscilla Grant/Everett Collection / East News, Priscilla Grant/Everett Collection / East News
Тильда Суинтон и ее туфли, которые спереди выглядят вполне обычно, а вот сзади имеют оригинальный каблук
LYDIE / SIPA / EAST NEWS, LYDIE / SIPA / EAST NEWS
Восхитительная Шарлотта Рэмплинг доказывает: возраст стилю не помеха. Недавно актриса прошлась по красной дорожке в лодочках с по-настоящему фантастическим каблуком
На премьере фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» Сара Джессика Паркер красовалась в потрясающих ажурных босоножках с изощренной платформой
Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS, Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
Приянка Чопра сразила всех наповал, появившись на вечеринке в Каннах в туфлях с необычным граненым каблуком
В 2012 году Кэти Перри покорила всех своими туфлями на высоченной танкетке
© MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS
На одной из красных дорожек Рита Уилсон просто приковывала к себе взгляды. А все благодаря «хрустальным» туфелькам
imago stock&people / EAST NEWS
Мариса Томей показала, как нужно грамотно расставлять акценты в образе, сочетав скромный черно-белый наряд с яркими туфлями, украшенными сеткой из кристаллов
Свой яркий, но лаконичный костюм Пенелопа Крус дополнила туфлями с открытым носом и вычурной платформой
BIGPICTURESPHOTO.COM / EAST NEWS, BIGPICTURESPHOTO.COM / EAST NEWS
Несмотря на молодой возраст, Мэйси Уильямс уже может похвастаться ярким фирменным стилем. Одной из его отличительных черт, кстати, является нестандартная обувь
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News
Марион Котийяр и сама эффектная, и обувь выбирает себе под стать. Присмотритесь — мощные каблуки ее туфель имеют разную форму
East News
На съемки одного телешоу Сальма Хайек пришла в умопомрачительных туфлях, которые имели одновременно и каблук, и платформу
Darla Khazei, PacificCoastNews / EAST NEWS, Darla Khazei, PacificCoastNews / EAST NEWS
Обычно Сальма Хайек не носит челок. Но однажды она все-таки ее отстригла, и мы аж дар речи потеряли.
Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
AdMe/Дизайн/15 звезд, которые выбрали такую обувь, что остальные только на нее и пялились весь вечер
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