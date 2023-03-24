16 звезд, которые сияли на красной дорожке как богини на Олимпе. И лишь одна деталь резала глаз

Знаменитости, как и все люди, тоже порой могут допустить промах: надеть платье, которое буквально на волоске держится, забыть сделать педикюр и при этом выбрать яркие туфли или просто облачиться в вещь не по размеру.

Дженнифер Энистон на премьеру фильма «Убийство в Париже — 2» в 2023 году надела платье в пол простого кроя, которое очень шло ей

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Но все испортили безвкусные рукава из меха, которые актриса решила добавить к наряду

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Леди Гага появилась на Critics’ Choice Awards 2022 в платье с тонюсенькими бретельками, которые чудом смогли удержать всю ее красоту

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

А Кристина Хендрикс прошлась по красной дорожке в туфлях, которые так выворачивали ее пальцы ног, что на это было больно смотреть

face to face / REPORTER / East News

Обычно женщины пытаются примерить наряд размером меньше, но Риз Уизерспун допустила необычный промах: надела платье, которое было ей велико

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А вот ее коллега актриса Тина Фей, наоборот, попала с выбором похожей модели платья в самую точку

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Оливия Уайлд смотрелась умопомрачительно в платье со встроенным лифом. Но вот задумка дизайнера вызвала вопросы

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Этот костюм Сандры Буллок смотрелся на ней весьма изящно, и все испортила лишь одна деталь: ее туфли буквально утонули в мешковатых внизу брюках

SUZANNE CORDEIRO / AFP / East News

Наряд Пэрис Хилтон сбоку смотрелся удачно. А вот спереди едва дотягивал до того, чтобы его можно было назвать платьем

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Келси Эсбилл появилась на красной дорожке в наряде с верхом, сшитым из кожаных перчаток

Платье Джулианны Мур с заостренными чашечками лифа смотрелось, конечно, провокационно. Но точеная талия утонула в складках юбки

Stefanie Rex / DPA / East News

Фотомодель Холли Мэдисон надела на благотворительное мероприятие роскошные туфли с каблуками в виде пуделей. Но обувь лишь подчеркнула неухоженную кожу ступней

James Atoa / Everett Collection / East News , James Atoa / Everett Collection / East News

На Марго Робби любой наряд смотрится хорошо, но вот перчатки явно были не к месту

Invision / Invision / East News

Кайли Дженнер на Неделе моды в Париже в 2023 году появилась так

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Белла Хадид на церемонию MTV Video Music Awards облачилась в наряд из полосок ткани, схваченных между собой лямками

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Актриса Лиза Ринна надела на красную дорожку платье, весьма напоминающее жакет на вешалке

Всем прекрасен этот образ Селин Дион. Но добавить «и сбоку бантик» едва ли было хорошей идеей

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Кейт Бекинсейл, безусловно, прекрасна в своем наряде. Но платье, судя по всему, держалось лишь на честном слове

Phil Loftus / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

И выражение лица актрисы красноречиво подсказывает, что что-то действительно пошло не так

Phil Loftus / Capital Pictures / Capital Pictures / East News