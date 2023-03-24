16 звезд, которые сияли на красной дорожке как богини на Олимпе. И лишь одна деталь резала глаз
Знаменитости, как и все люди, тоже порой могут допустить промах: надеть платье, которое буквально на волоске держится, забыть сделать педикюр и при этом выбрать яркие туфли или просто облачиться в вещь не по размеру.
Дженнифер Энистон на премьеру фильма «Убийство в Париже — 2» в 2023 году надела платье в пол простого кроя, которое очень шло ей
Но все испортили безвкусные рукава из меха, которые актриса решила добавить к наряду
Леди Гага появилась на Critics’ Choice Awards 2022 в платье с тонюсенькими бретельками, которые чудом смогли удержать всю ее красоту
А Кристина Хендрикс прошлась по красной дорожке в туфлях, которые так выворачивали ее пальцы ног, что на это было больно смотреть
Обычно женщины пытаются примерить наряд размером меньше, но Риз Уизерспун допустила необычный промах: надела платье, которое было ей велико
А вот ее коллега актриса Тина Фей, наоборот, попала с выбором похожей модели платья в самую точку
Оливия Уайлд смотрелась умопомрачительно в платье со встроенным лифом. Но вот задумка дизайнера вызвала вопросы
Этот костюм Сандры Буллок смотрелся на ней весьма изящно, и все испортила лишь одна деталь: ее туфли буквально утонули в мешковатых внизу брюках
Наряд Пэрис Хилтон сбоку смотрелся удачно. А вот спереди едва дотягивал до того, чтобы его можно было назвать платьем
Келси Эсбилл появилась на красной дорожке в наряде с верхом, сшитым из кожаных перчаток
Платье Джулианны Мур с заостренными чашечками лифа смотрелось, конечно, провокационно. Но точеная талия утонула в складках юбки
Фотомодель Холли Мэдисон надела на благотворительное мероприятие роскошные туфли с каблуками в виде пуделей. Но обувь лишь подчеркнула неухоженную кожу ступней
На Марго Робби любой наряд смотрится хорошо, но вот перчатки явно были не к месту
Кайли Дженнер на Неделе моды в Париже в 2023 году появилась так
Белла Хадид на церемонию MTV Video Music Awards облачилась в наряд из полосок ткани, схваченных между собой лямками
Актриса Лиза Ринна надела на красную дорожку платье, весьма напоминающее жакет на вешалке
Всем прекрасен этот образ Селин Дион. Но добавить «и сбоку бантик» едва ли было хорошей идеей
Кейт Бекинсейл, безусловно, прекрасна в своем наряде. Но платье, судя по всему, держалось лишь на честном слове
И выражение лица актрисы красноречиво подсказывает, что что-то действительно пошло не так
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Фото на превью Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
AdMe/Дизайн/16 звезд, которые сияли на красной дорожке как богини на Олимпе. И лишь одна деталь резала глаз
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