Как я отучила своего ребенка грызть ногти. Удачной оказалась лишь попытка №5

Я нашла на мамских форумах кучу положительных отзывов о специальном лаке с горьким вкусом. Мол, стоит ребенку один раз сунуть намазанный им палец в рот, дурная привычка сразу же исчезнет. Ладно, думаю, попробуем. Сбегала в аптеку, купила это средство и нанесла сыну на ногти, особенно тщательно промазав их кончики.

Результат оказался нулевым. Не исключаю, что эта штука реально кому-то помогла. Мой же сын плевался, но грыз ногти. Мне оставалось только вздохнуть и подвести итог: «Ерунда какая-то».