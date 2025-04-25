Как я отучила своего ребенка грызть ногти. Удачной оказалась лишь попытка №5
Моему младшему сыну 15 лет. Возраст сам по себе непростой, а тут еще и появилась привычка обкусывать ногти. Парень переволновался перед экзаменами и заодно начал переживать, что девочка, по которой он сохнет, перестала обращать на него внимание. Результат, как говорится, налицо. А точнее - на ногтях.
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Сын и сам переживал, что ногти выглядят неаккуратно, но остановиться никак не мог - стоило чуть-чуть понервничать, как руки будто сами тянулись ко рту. Тогда я поняла, что пора подключаться и помогать ребенку. Сейчас расскажу, как это было и что мы использовали.
1. Горький лак
Я нашла на мамских форумах кучу положительных отзывов о специальном лаке с горьким вкусом. Мол, стоит ребенку один раз сунуть намазанный им палец в рот, дурная привычка сразу же исчезнет. Ладно, думаю, попробуем. Сбегала в аптеку, купила это средство и нанесла сыну на ногти, особенно тщательно промазав их кончики.
Результат оказался нулевым. Не исключаю, что эта штука реально кому-то помогла. Мой же сын плевался, но грыз ногти. Мне оставалось только вздохнуть и подвести итог: «Ерунда какая-то».
2. Соль
Та же история, что и с горьким лаком. Честно говоря, я думала, что проверенное временем бабушкино средство поможет. Моя бабуля именно так отучила грызть ногти двух своих младших детей. Она рассказывала: «Чуть-чуть ноготочки им присолю, они пальцы в рот сунут и сразу сморщатся. И вреда никакого нет. Только смотрела, чтобы не сильно ногти обкусаны были, а то соль больно сделает».
Самое смешное, что моему ребенку соленый вкус пальцев даже понравился, что, как не трудно догадаться, привело к обратному эффекту.
3. Пластырь
Одна моя подружка умудрилась отучить четырехлетнюю дочку использовать палец вместо соски, просто заклеив его пластырем. Мол, пальчик заболел, надо его полечить. Девочка попробовала засунуть палец в рот, но вкус пластыря ей сразу не понравился. Через пару недель она уже не вспоминала о своей привычке.
Мой пятнадцатилетка сначала похихикал надо мной, а потом устроил небольшой скандал. Вообще-то я его понимаю, с заклеенными кончиками пальцев неудобно сидеть за компьютером и делать уроки.
4. Антистресс-игрушки
В нашем случае это оказалась еще одна возможность выбросить деньги на ветер. Яркие мячики, тянущиеся гусеницы и мягкие котики дот сих пор валяются по всему дому. Вот только сын жмякать их вместо обгрызания ногтей наотрез отказывался. Я даже специально раскладывала игрушки рядом с его кроватью и возле компьютерного стола — все без толку.
5. Резинка на запястье
В итоге я признала, что все мои усилия пропадают впустую и записала сына к психологу. После доверительного разговора та посоветовала надевать на руку резинку и при каждой попытке засунуть пальцы в рот легонько щелкать ей себя по запястью.
Ребенок пару раз попробовал и сразу стало ясно - вот оно! Резинка действительно отвлекала от ставших автоматическими действий и помогала включать силу воли.
Более того, для сына это стало увлекательной игрой. Он по натуре технарь, который обожает всякие подсчеты. Вот и завел себе специальную таблицу, в которой отмечал, сколько раз за сегодня "сработала" резинка. Составил график и начал следить за уменьшением количества ее оттягиваний. Результат не заставил себя ждать, ногти вскоре приняли вполне приличный вид.
Бонус: как другие люди справлялись с этой привычкой
- Я грыз ногти сколько себя помню, как минимум с начальной школы, но может и раньше. Часто я даже не замечал, что делаю. Мне казалось это дурной привычкой. И лишь несколько лет назад я узнал, что это не плохая привычка, а невроз. Получается, это нужно лечить. Нашел психолога. Мне хватило одного часового занятия, чтобы перестать грызть ногти. Уже 3 года держусь. © Gegenova / Pikabu
- У меня такая проблема уже лет 20. Сама не замечаю, как пальцы в рот тащу. Много читала на эту тему, но не могла найти решение. В этом году купила горький лак, который вообще-то для детей. И мне помогло. Не сам горький вкус, но понимание того, что на ногтях что-то есть. А еще помогает сходить на маникюр с гель-лаком, жалко грызть такую красоту. Но денег лишних не нахожу на это, плюс бесит сидеть 2 часа на процедуре. © NeoSilence / Pikabu
- Я грыз ногти не помню с какого возраста и до средней школы. Потом мы завели котенка, и я подумал, что запросто могу подхватить глистов, если буду после контакта с ним толкать в рот пальцы. Вмиг отучился грызть ногти. © Dzigit / Pikabu
- Тоже лет с 7 грыз ногти и не помню, чтобы хоть раз их стриг. Лет в 25 спас, как ни странно, простой лак для ногтей. Оказалось, если им намазать ногти, то незаметно сгрызть их не получится - какой-то частью сознания ты отмечаешь наличие лака и процесс становится осознанным. И тут уже нужно немножко силы воли, чтобы останавливать себя каждый раз.
Ну и жена помогла - если замечала, то очень грозно пресекала попытки. © HEAHAHAC / Pikabu
- Грыз ногти сколько себя помню. Потом решил отучиться от этой привычки. Это было непросто, доходило до того, что приходилось буквально прятать руки в карманы или под стол. И вы знаете, стоило только один раз обрезать отросшие ногти, как желание их грызть пропало. © Lazy*** / Pikabu
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