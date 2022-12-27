10 доказательств того, что жизнь знаменитостей порой курьезнее, чем комедийные ситуации в их фильмах

Жизнь звезды — это изнурительные съемки, плотные концертные графики, бесконечные мероприятия и куча фанатов. А еще огромное количество забавных случаев, происходящих буквально на каждом шагу. Кто-то заводит кур и дает им имена коллег по цеху, кто-то изобретает новый способ поедания макарон, а кто-то даже готов доверить детям свою прическу.

Дети Роберта Дауни — младшего превратили его в тыкву

Jordan Strauss / Invision / East News

Роберт Дауни — младший решил кардинально сменить имидж ради нового проекта — экранизации романа «Сочувствующий». Для этого он не стал прибегать к услугам профессионалов, а обратился к своей 7-летней дочери Аври и 10-летнему сыну Экстону. Актер опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, как его дети вырезают тыквы к Хеллоуину. Дауни-младший извинился перед малышами, что прерывает их занятие, и попросил о помощи. Дети папе не отказали. А на его лысой голове нарисовали тыкву. Для большего эффекта на макушку актеру приклеили хвостик от овоща.

Над Мэттом Лебланом сурово пошутили на съемках «Друзей»

Jordan Strauss / Invision / East News

В одной из серий знаменитого ситкома Рэйчел готовит мясное блюдо, но путает 2 рецепта, в результате чего у нее получается нечто совершенно несъедобное. Но Росс, чтобы доказать девушке свою любовь, все съедает. В реальности в тарелках актеров был банан со сливками. Дэвид Швиммер, игравший Росса, откусил слишком большой кусок и начал смеяться. Режиссер остановил съемку, и Швиммер выплюнул еду обратно в тарелку. Леблан, который играл Джоуи, этого не видел, в следующем дубле он сгреб из тарелки коллеги часть еды и стал с аппетитом уминать. Все, кто был в это время на съемочной площадке, знали, что именно ест Мэтт, но никто ему не сказал.

Дженнифер Энистон привела на свидание своих друзей

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Однажды комик и телеведущий Джон Стюарт пригласил Дженнифер Энистон на свидание. Актриса пришла в ресторан в сопровождении кучи друзей. Она подумала, что речь идет о приятельских посиделках, а ее поклонник решил, что девушка захотела познакомить его со своей компанией.

Мэгги Смит убеждала ребенка в том, что она не кошка

После выхода на экраны фильмов о Гарри Поттере актриса Мэгги Смит стала очень популярна не только среди взрослых, но и среди детей. Однажды маленький поклонник спросил у нее, правда ли, что она кошка. На это звезда ответила мальчику: «Возьми себя в руки, как я вообще могу быть кошкой?»

Кит Харингтон избежал штрафа, раскрыв секрет «Игры престолов»

Invision / Invision / East News

Создатели и сценаристы «Игры престолов» рассказали Киту Харингтону, что его персонаж, Джон Сноу, будет жив в 6-м сезоне сериала. При этом актеру запретили кому-либо говорить об этом. Но однажды звезду за превышение скорости остановили полицейские. Правоохранители предложили Киту выбор: проследовать с ними в полицейский участок или раскрыть им тайну о дальнейшей судьбе полюбившегося героя. Харингтон выбрал второй вариант.

Николас Кейдж нарисовал человека-креветку из своего сна

Invision / Invision / East News

Во время съемок в фильме «Ученик чародея» Николас Кейдж рассказал коллеге свой сон. Актеру приснился человек-креветка. Этого звезде показалось недостаточно, и он решил нарисовать монстра. Рисунок Кейдж передал коллеге через своего помощника.

Джейми Фокс сумел развеселить Майка Тайсона

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Молодой Джейми Фокс участвовал в комедийных шоу, когда ему было чуть за 20. Часть его выступлений включала пародию на Майка Тайсона. Однажды он заметил, что над его шутками о боксере никто не смеется, хотя обычно аплодируют стоя. И вдруг кто-то в зале выкрикнул: «Майк тут!» В этот момент Джейми неловко пошутил, что «Тайсон нокаутировал людей только за то, что они просто улыбались». В ответ ему прилетело из зала: «Ты, конечно, можешь пошутить, но только смешно». В итоге выступление боксеру понравилось и он подружился с Фоксом. А в 2021 году было объявлено, что Джейми сыграет Майка в грядущем мини-сериале Hulu под названием «Тайсон».

Сандра Буллок и Ченнинг Тейтум познакомились в кабинете заведующей детским садом

Актеры впервые увидели друг друга не на съемочной площадке и даже не на вечеринке. Их знакомство произошло в детском садике, куда ходили их дочери. Однажды девочки сильно повздорили, и заведующая вызвала на ковер их звездных родителей. В итоге Сандра и Ченнинг смогли помирить детей.

Роберт Паттинсон снял философскую короткометражку про хот-дог

Что происходит, когда знаменитость находится в пресс-туре и просто хочет выйти из отеля на улицу, чтобы перекусить? Об этом Роберт Паттинсон снял короткометражный фильм «Страх и стыд». Сценарий он полностью написал сам, а также снялся в главной роли. Герой Паттинсона очень хочет выйти из гостиничного номера, но боится папарацци. И вдруг он видит в окно случайного прохожего, который с аппетитом уминает хот-дог. И тогда знаменитость наконец выходит из комнаты в поисках заветного лакомства. В течение фильма мы слышим зловещий голос актера, который озвучивает внутренние мысли персонажа.

И придумал новое блюдо — гибрид пасты и бургера

Invision / Invision / East News

В одном из интервью актер рассказал, что пытался придумать способ есть макароны руками. Он предлагал готовить их в микроволновке в течение 8 минут, а затем помещать в фольгу с сахаром, ломтиками сыра, панировочными сухарями и соусом для пасты. Все это должно готовиться в духовке 10 минут, а потом складываться в булочку. Паттинсон сказал, что даже предложил блюдо ресторатору в Калифорнии: «Я показал ему свой бизнес-план, но выражение его лица даже не изменилось. Это охладило мой пыл».