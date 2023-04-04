10 случаев, когда гримеры проделали такую работу, что хочется встать и поклониться

Пластический грим творит чудеса. Объемные морщины, шрамы, трансформация челюсти или носа превращают актеров в других людей или фантастических существ. Мы вспомнили фильмы, для которых голливудских звезд загримировали так, что их с трудом узнали даже самые преданные фанаты.

Марго Робби — «Тоня против всех», 2017

В фильме Марго Робби сыграла фигуристку Тоню Хардинг. Наиболее сложный макияж актрисе делали для сцен, где 44-летняя спортсменка рассказывает историю своей бурной жизни. Робби носила косметические протезы на подбородке, щеках, носу, под глазами и даже на шее. Как рассказывал режиссер, Марго потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к гриму и понять, как управлять мимикой.

Остин Батлер — «Элвис», 2022

Перед визажистами картины стояла непростая задача — им нужно было не просто сделать Остина Батлера похожим на Элвиса, но и продемонстрировать внешние изменения артиста на протяжении трех десятилетий. Использование специальных косметических протезов позволило показать плавную трансформацию Пресли. В финале ленты многие зрители с трудом могли понять, кто на экране — Батлер или сам Элвис.

Рене Зеллвегер — «Джуди», 2019

Зеллвегер носила небольшой накладной нос, парик и зубные фиксаторы для трансформации челюсти — так актриса превращалась в легенду экрана Джуди Гарленд. Визажист и стилист Джереми Вудхед решил не перегружать образ главной героини косметическими протезами и поэтому свел их количество к необходимому минимуму. Завершила процесс перевоплощения сама Рене и ее актерский талант.

Джозеф Гордон-Левитт — «Петля времени», 2012

Джозеф Гордон-Левитт совсем не похож на молодого Брюса Уиллиса, которого ему предстояло сыграть в фильме. Но после нескольких часов, проведенных актером в кресле гримера, необходимое едва заметное сходство появилось. Цветные контактные линзы, накладные губы, нос и брови сделали свое дело.

Колин Фаррелл — «Бэтмен», 2022

Колин Фаррелл сыграл Освальда Кобблпота, также известного как Пингвин. Но узнать в персонаже актера практически невозможно. Трансформация была непростой. Накладка лицевого протеза занимала по 3–4 часа ежедневно.

Элизабет Бэнкс — «Могучие рейнджеры», 2017

Не все знают, что Элизабет Бэнкс снималась в «Могучих рейнджерах». Актриса сыграла злодейку Риту Репульсу. На создание этого образа визажистам картины ежедневно требовалось по 4 часа. Протезы лица, вставные зубы и эластичный зеленый костюм справились с задачей на отлично: даже дети Элизабет не узнали ее в гриме и костюме.

Том Хэнкс — «Элвис», 2022

Том Хэнкс сыграл льстивого менеджера Элвиса Пресли, полковника Тома Паркера. Чтобы показать, как менялась внешность героя с 50-х по 70-е годы, визажисты и протезисты работали с Хэнксом по 3,5 часа. Создание образа постаревшего Паркера требовало от команды еще двух дополнительных часов.

Пол Беттани — «Мстители: Эра Альтрона», 2015

Пол Беттани, сыгравший Вижена, для того чтобы перевоплотиться в своего персонажа, претерпел серьезные внешние трансформации. На лицо актера накладывали внушительный слой грима. Его удаление каждый раз травмировало кожу Пола. Безопасно снять грим могли только с помощью мобильной сауны, которую оборудовали на съемочной площадке специально для Беттани.

Идрис Эльба — «Стартрек: Бесконечность», 2016

В 3-м фильме полнометражного перезапуска «Стартрека» Эльба играет главного антагониста — пришельца Кролла. Перед командой визажистов стояла задача сделать так, чтобы сквозь множество силиконовых протезов была видна мимика актера. Проводились тесты, менялись инструменты, и наконец нужные накладки были найдены. Пара часов в кресле гримера — и Эльба превращался в страшного злодея, в котором практически невозможно было узнать актера.

Рене Зеллвегер — «Кое-что о Пэм», 2022