10 случаев, когда гримеры проделали такую работу, что хочется встать и поклониться
Пластический грим творит чудеса. Объемные морщины, шрамы, трансформация челюсти или носа превращают актеров в других людей или фантастических существ. Мы вспомнили фильмы, для которых голливудских звезд загримировали так, что их с трудом узнали даже самые преданные фанаты.
Марго Робби — «Тоня против всех», 2017
В фильме Марго Робби сыграла фигуристку Тоню Хардинг. Наиболее сложный макияж актрисе делали для сцен, где 44-летняя спортсменка рассказывает историю своей бурной жизни. Робби носила косметические протезы на подбородке, щеках, носу, под глазами и даже на шее. Как рассказывал режиссер, Марго потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к гриму и понять, как управлять мимикой.
Остин Батлер — «Элвис», 2022
Перед визажистами картины стояла непростая задача — им нужно было не просто сделать Остина Батлера похожим на Элвиса, но и продемонстрировать внешние изменения артиста на протяжении трех десятилетий. Использование специальных косметических протезов позволило показать плавную трансформацию Пресли. В финале ленты многие зрители с трудом могли понять, кто на экране — Батлер или сам Элвис.
Рене Зеллвегер — «Джуди», 2019
Зеллвегер носила небольшой накладной нос, парик и зубные фиксаторы для трансформации челюсти — так актриса превращалась в легенду экрана Джуди Гарленд. Визажист и стилист Джереми Вудхед решил не перегружать образ главной героини косметическими протезами и поэтому свел их количество к необходимому минимуму. Завершила процесс перевоплощения сама Рене и ее актерский талант.
Джозеф Гордон-Левитт — «Петля времени», 2012
Джозеф Гордон-Левитт совсем не похож на молодого Брюса Уиллиса, которого ему предстояло сыграть в фильме. Но после нескольких часов, проведенных актером в кресле гримера, необходимое едва заметное сходство появилось. Цветные контактные линзы, накладные губы, нос и брови сделали свое дело.
Колин Фаррелл — «Бэтмен», 2022
Колин Фаррелл сыграл Освальда Кобблпота, также известного как Пингвин. Но узнать в персонаже актера практически невозможно. Трансформация была непростой. Накладка лицевого протеза занимала по 3–4 часа ежедневно.
Элизабет Бэнкс — «Могучие рейнджеры», 2017
Не все знают, что Элизабет Бэнкс снималась в «Могучих рейнджерах». Актриса сыграла злодейку Риту Репульсу. На создание этого образа визажистам картины ежедневно требовалось по 4 часа. Протезы лица, вставные зубы и эластичный зеленый костюм справились с задачей на отлично: даже дети Элизабет не узнали ее в гриме и костюме.
Том Хэнкс — «Элвис», 2022
Том Хэнкс сыграл льстивого менеджера Элвиса Пресли, полковника Тома Паркера. Чтобы показать, как менялась внешность героя с 50-х по 70-е годы, визажисты и протезисты работали с Хэнксом по 3,5 часа. Создание образа постаревшего Паркера требовало от команды еще двух дополнительных часов.
Пол Беттани — «Мстители: Эра Альтрона», 2015
Пол Беттани, сыгравший Вижена, для того чтобы перевоплотиться в своего персонажа, претерпел серьезные внешние трансформации.
На лицо актера накладывали внушительный слой грима. Его удаление каждый раз травмировало кожу Пола. Безопасно снять грим могли только с помощью мобильной сауны, которую оборудовали на съемочной площадке специально для Беттани.
Идрис Эльба — «Стартрек: Бесконечность», 2016
В 3-м фильме полнометражного перезапуска «Стартрека» Эльба играет главного антагониста — пришельца Кролла. Перед командой визажистов стояла задача сделать так, чтобы сквозь множество силиконовых протезов была видна мимика актера. Проводились тесты, менялись инструменты, и наконец нужные накладки были найдены. Пара часов в кресле гримера — и Эльба превращался в страшного злодея, в котором практически невозможно было узнать актера.
Рене Зеллвегер — «Кое-что о Пэм», 2022
Преображение Рене Зеллвегер впечатляет. На съемках актриса носила стеганый костюм, имитирующий фигуру прототипа — преступницы Пэм Хапп. На этот раз Зеллвегер решила не набирать вес ради роли, как это было во время работы над «Дневником Бриджит Джонс». Тогда это негативно сказалось на здоровье актрисы. Потому для создания образа Пэм использовали костюм и лицевые протезы.
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