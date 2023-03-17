11 киноплатьев, от которых у зрителей в зобу дыханье сперло, стоило лишь героине повернуться спиной

Иногда фильм запоминается не столько сюжетом, сколько идеальными нарядами. Порой костюмеры играют со зрителями в игру. Они одевают героиню в, казалось бы, скромное платье. Но впечатление сохраняется ровно до того момента, пока женщина не повернется спиной.

Кристин — «Высокий блондин в черном ботинке»

Мирей Дарк играет во французской киноленте роковую блондинку. Женщина встречает главного героя у двери, одетая в, казалось бы, обычное платье, а затем поворачивается к нему спиной. Сейчас наряд хранится в музее кинематографа в Париже.

Ирен — «Роковая красотка»

Авантюристка Ирен обладает идеальным вкусом. Охотница за мужчинами, она подбирает кокетливые образы с изюминкой. Один из них — коктейльное черное платье с открытой спиной и глубоким декольте. Волосы у героини собраны в пучок, благодаря чему шея кажется бесконечно длинной.

Джанет — «Беспокойный свидетель»

Дорис Дэй в фильме играет жену главного героя. Картина в прокате провалилась, но забыть шикарное платье героини мы не вправе. Длинное, оранжевое, расшитое пайетками, с большим вырезом на спине — оно скомбинировано с туфлями в цвет.

Сесилия — «Искупление»

Режиссер Джо Райт лично заказывал платье главной героини. Его основные требования — оно должно было быть легким, откровенным и нежным одновременно. Зеленый цвет тоже выбран не случайно — он символизирует зарождение чувств между героями, а также ревность Брионни. Еще одно шикарное зеленое платье, к слову, зрители могут наблюдать в фильме «Красавица и Чудовище».

Душечка — «В джазе только девушки»

EAST NEWS , Ashton Productions / Collection Christophel / East News

Костюмы Мэрилин Монро из киноленты поражают своей красотой. Одно из них — утягивающее платье в цвет кожи, расшитое пайетками. Вырез на спине делал наряд еще более откровенным. По словам коллег актрисы, костюмер Орри-Келли добился эффекта второй кожи, буквально зашив его на актрисе.

Марианна — «Бассейн»

Картина получила признание по всему миру. Критики отмечали, насколько изысканно и богемно выглядят персонажи. Героиня Роми Шнайдер в одной из сцен носила кремовое платье с открытой спиной и воротником-стойкой.

Летти — «Форсаж-7»

Мы привыкли видеть героиню в другом образе, но красное платье, несомненно, ей к лицу. Костюм выглядел вполне скромно, но ровно до того момента, пока героиня не повернулась к зрителям спиной. К слову, девушка умудрилась подраться в этом невероятном платье, которое спереди обычное, а сзади — крышесносное. Еще один невероятный наряд алого цвета носила Одри Хэпберн в фильме «Забавная мордашка».

Белла — «Сумерки»

Обычно платья из кино эффектные только спереди. Список платьев с шикарной открытой спиной будет неполным без культового наряда Беллы из «Сумерек». Вероятнее всего, вы видели, как оно выглядит, уже миллион раз. После выхода картины сотни женщин предпочли именно такой фасон.

Энди — «Как отделаться от парня за 10 дней»

Платье входит в списки самых любимых нарядов из кинокартин. Его создала специально для фильма команда дизайнера Каролины Эреры. Костюмеры решили не перегружать образ и сделали героине минималистскую прическу.

Соланж — «Казино „Рояль“»

BIGPICTURESPHOTO.COM GSMP001/EAST NEWS , BIGPICTURESPHOTO.COM GSMP001/EAST NEWS

На протяжении всей картины невозможно оторвать глаз от шикарной Евы Грин и ее не менее шикарных нарядов. Но зрители не могли не заметить итальянку Катерину Мурино, сыгравшую в бондиане жену Димитриоса. На девушке было надето коралловое платье со шнуровкой из атласных лент во всю спину.

Элиза — «Турист»

В начале фильма героиня Джоли одета в элегантный кремовый ансамбль. Однако главная фишка костюма становится видна зрителям, только когда актриса поворачивается спиной. Сзади фигуру Элизы украшает игривая розовая лента. Похожее по стилю платье надевала Блейк Лайвли в картине «Век Адалин».