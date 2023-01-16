11 вещей, которые едва ли возможны в реальной жизни, а вот в кино происходят постоянно

Иногда смотришь фильм и не понимаешь, как порой придумываются сценарии и почему местами все так нереалистично. То героиня гуляет всю ночь или спит лицом в подушку, а утром у нее никаких опухших глаз и помятой кожи, то весь фильм бегает по джунглям и спасает мир, а макияж и прическа в порядке, ну и масса других несостыковок. Мы пересмотрели множество фильмов и выявили ряд вещей, которые идут вразрез со здравым смыслом, но девушки делают их чуть ли не в каждой картине.

1. Готовят с распущенными волосами

Если не хочется, чтобы домашние и гости случайно нашли волос в еде, конечно, лучше готовить с прибранными волосами. Но такое правило актуально только в жизни, но не в кино. Так, например, готовящих с распущенными волосами героинь можно увидеть в фильмах и сериалах: «Женщина сверху», «Зачарованные», «Очень плохие мамочки».

2. Просыпаются с идеальным макияжем и прической

Во многих фильмах, будь то комедия или более серьезный жанр, героини засыпают и просыпаются в идеальном виде. У них всегда ровный тон лица, красиво накрашенные глаза и губы, уложенные волосы. В реальности, конечно, с утра мало кто выглядит подобным образом. Ведь, во-первых, лечь спать с макияжем не самая лучшая идея, ну а во-вторых, прическа за 8 часов сна сохранится, только если спать сидя.

3. С легкостью бегают на каблуках

Женщина в кино может ходить на каблуках неограниченное количество времени. Причем с максимальным комфортом и без последствий. Да что там ходить, может и Эверест покорить на них же, машину на ходу догнать, даже не споткнувшись по дороге, и по лестнице крутой пробежаться. На самом же деле ходить на шпильках весь день, не говоря уже о беге, довольно утомительно. Вне зависимости от того, сколько стоят туфли и насколько удобная колодка, ноги к концу дня устают.

4. Миллиардеры влюбляются в самых обычных девушек

Героини из глухой деревни, чудачки и простушки с легкостью влюбляют в себя всех — от принцев до начальников мировых компаний. Причем происходит это всегда случайно, очень легко и быстро. Ко всему в придачу такие девушки всегда каким-то чудом выбираются из миллиона своих проблем, по пути помогают еще кому-нибудь, ну и к развязке покоряют «весь мир».

5. Выглядят идеально даже после страшных событий

Зомби-апокалипсис, природные катаклизмы — что бы ни происходило вокруг, в фильмах обязательно есть девушки, которые выглядят при этом прекрасно. У них безупречный макияж, отличная укладка, максимум появится пара царапин и грязь на одежде. В реальности многие вряд ли бы вообще задумывались в таких условиях о том, как они выглядят, осознавая опасность происходящего.

6. У беременных всегда отходят воды, и они быстро приходят в себя после родов

Если героиня фильма беременна, то практически всегда у нее внезапно отходят воды. Причем их бывает так много, что все вокруг чуть ли не заливает. Потом женщина так же стремительно начинает рожать, и зритель не успевает моргнуть, как ребенка уже вручают ей в руки. Ну и классика жанра — через несколько минут роженица уже свежа, как роза. В реальности же женщины даже не всегда могут определить, отошли ли воды. А прежде чем ребенок появится на свет, проходит много часов, после которых мало кто выглядит так же, как в начале процесса.

7. Становятся красотками по щелчку пальцев

Во многих фильмах дурнушки преображаются со скоростью света. Макияж, прическа и снятые очки из серой мышки мгновенно делают богиню. В реальной жизни же, чтобы кардинально измениться, придется постараться. Особенно если до этого внешность совершенно не заботила и стояла на последнем месте.

8. Превосходно выглядят в спортзале

Как правило, заходя в спортзал и выходя из него, киногероиня выглядит идеально. С красивой прической, с макияжем. Так же хороша она и во время занятия, даже не порозовеет от усталости. А если девушка в фильме пришла в зал с подружкой, то за время тренировки они успеют еще обсудить все на свете и даже не запыхаются. В реальности же с любого человека десять потов сойдет, да и краситься для занятий спортом неполезно для кожи.

9. У молодой девушки есть деньги на все

Молодые девочки, студентки в кино обычно неплохо зарабатывают. Покупают себе все что хотят, у них есть одежда на любой случай, живут они в больших квартирах с хорошими интерьерами, а иногда еще и в самом центре большого города. На самом же деле редко у кого так сразу получается устроить жизнь, тем более у студенток и только начинающих карьеру.

10. Стригут себя не хуже стилистов

Еще одно клише, касающееся женского поведения, — это стрижка. Часто девушки отрезают себе волосы в фильме, когда хотят избавиться от негативных воспоминаний или решают начать жизнь с чистого листа. Причем нередко они делают себе стрижку сами перед зеркалом туалета, а получается у них всегда на удивление красиво и ровно.

11. Надевают неподходящую одежду в опасные места

Если девушки в фильмах оказываются в джунглях, лесу или еще в каком-либо опасном месте, они всегда одеты далеко не в соответствии с сюжетом. Их одежда зачастую больше подходит для пляжа, чем для столкновения с «сюрпризами», которые их ожидают. Так было в фильмах «Джуманджи: Зов джунглей», «Идеальный побег», «Путешествие 2: Таинственный остров». И несмотря на все, что прошли героини за фильм, в конце они все равно выглядят отлично. В реальности же мало кто оденется аналогичным образом: нужна полная экипировка, чтобы вернуться в целости и сохранности. Ведь даже в самом обычном лесу полно опасностей, не говоря уже о более экзотических местах.

А какие моменты из фильмов у вас больше всего не стыкуются с реальной жизнью?

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.