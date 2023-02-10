12 культовых сериалов, от которых все в восторге, но некоторым зрителям они как кость в горле
Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, и кино не исключение. Сериал может собрать все награды мира и стать суперуспешным, но найдутся те, кому он совсем не нравится. Мы вспомнили сериальные хиты, которые многие зрители не любят всеми фибрами души. Ведь в них подростков снова играют взрослые тети или распиаренный проект вызывает лишь недоразумение.
Игра престолов
- Представьте, что вы в магазине мороженого. Вам кладут мороженое, а на него — всевозможные топинги. Например, шоколад, арахис, взбитые сливки, фрукты. Вкус будет просто потрясающим. А затем продавец вдруг кладет сверху анчоусы. И горчицу. Теперь вы не хотите есть это мороженое, но ничего уже не поправишь. По сути, это и есть «Игра престолов». © kunkell / IMDb
- Это просто 80 часов моей жизни впустую. Мне все нравилось, но последняя серия все испортила. Никому не рекомендую. © bernardosc22 / IMDb
- Этот сериал мог стать чем-то действительно великим, открыть новую главу в мире телевидения. К сожалению, 8-й сезон все разрушил. Я не буду спойлерить, но, если все же решитесь посмотреть, будьте готовы к ужасному разочарованию. © daemonxhun / IMDb
Уэнсдэй
- Девушка-гот едет в Хогвартс. Или даже не так. Скуби-Ду едет в Хогвартс, чтобы встретиться с людьми икс. Я обещал племяшке, что мы досмотрим сериал, но мне лично стало больно уже на 3-й серии. Казалось бы, у проекта есть все предпосылки, чтобы стать крутым. Хороший актерский состав, Тим Бертон, музыка Дэнни Эльфмана. Но тут нет ничего общего с семейкой Аддамс. «Уэнсдэй» — это как Джоан Роулинг плюс тяжелый рок и плюс подростковый сленг из интернета. Юмор слишком мейнстримный, слишком нежный, слишком клишированный. Школа для чудаков на самом деле даже более нормальная, чем та, в которой я учился. © Filip_Pruncu / IMDb
- Больше похоже на спин-офф сериала «Сабрина». Саркастичная главная героиня очень уж скучная. Вот Лиза Лоринг в сериале 60-х годов была идеальной — одновременно красивой и чем-то пугающей. © koscheiskowska / Reddit
- В сериале несколько фатальных проблем, но главная из них — он ничем не отличается от любого современного сериала для подростков. Нереалистичные и тревожные персонажи, легкий романтический сюжет, конфликты между девчонками. Тот факт, что главная героиня — дочка из семейки Аддамс, — воспринимается просто как фоновый шум. Хуже ее только Мортиша и Гомес. Сложно поверить в их романтические, кокетливые отношения. © rmmil / IMDb
Одни из нас
- Все не так уж плохо, но вот Элли — самый ужасный и раздражающей детский персонаж на моей памяти. В первых 3 сериях вообще не увидел ничего особенного, все происходящее на экране мы видели и раньше. © ajp2012 / IMDb
- Разочаровывает. Есть, конечно, удачные моменты, но весь сериал — это, по сути, заимствования из других сериалов и фильмов о зомби. Ничего нового. © andypike-22859 / IMDb
- «Одни из нас» сняты по компьютерной игре, которую выпустили сразу после выхода сериала «Ходячие мертвецы». Джоэл, как мне кажется, похож на Рика. И вот «Ходячие мертвецы» только закончились, а киношники уже выпускают киноадаптацию игры. На мой взгляд, надо было подождать лет 5–10 и дать людям отдохнуть от зомби. © vailsy / IMDb
Белый лотос
- Словно эксперимент провели на тему того, сколько фейспалмов можно засунуть в сериал, прежде чем зрители сдадутся и выключат его. Он красиво снят, режиссура хорошая, актеры играют нормально, но я прямо ненавидел каждого персонажа. Их поведение варьировалось от вызывающего слезы до просто невыносимого. © slowpulse / IMDb
- Насколько я знаю, многие буквально без ума от «Белого лотоса». Меня вот друзья заставили посмотреть. На протяжении 2 серий я смотрел на истерики богачей с их вечным нытьем и бессмысленными проблемами, в то время как главный персонаж буквально ничего не делал. Не понимаю всей этой шумихи. © MeatloafAndWaffles / Reddit
- На мой взгляд, Дженнифер Кулидж переоценена, у нее очень узкий актерский диапазон. Она всюду играет одного и того же персонажа — знойную блондинку. Еще и голос ее раздражает. Все награды должны были достаться сценаристам и режиссеру, но не ей. © susanbohrman / Reddit
Сплетница
- Смотрю сейчас этот сериал. 17-летних подростков снова играют актеры, которым за 20. При этом герои ведут себя как взрослые. У меня 2 вопроса. Во-первых, почему нельзя взять подростков на роль подростков? Во-вторых, если вы уже набрали взрослых актеров, почему бы не перенести место действия хотя бы в универ? © prolelol / Reddit
- Персонажи картонные, сюжет крутится вокруг поверхностных тем и проблем. Это одна большая экзистенциальная драма про золотую молодежь. © filipemanuelneto / IMDb
- Раньше смотрела «Сплетницу» и была в полном восторге. Через пару лет пересмотрела и сделала несколько открытий. Например, тут нет ни одного положительного персонажа. Их поступки не поддаются никакой логике, кроме как той, что сценаристам нужно было подержать зрителя в напряжении и поднять рейтинги. Да и подростков снова играют взрослые тети.
Большая маленькая ложь
- Посмотрела 1-й сезон, сейчас смотрю 2-й. Честно говоря, 1-й был довольно предсказуем, особенно сюжетный поворот с мужем Селесты. Какое-то время интрига сохранялась, но быстро стало понятно, что в сериале только один реально отрицательный персонаж. Не понимаю, почему его все так хвалят, там разве что актерская игра хорошая. 2-й сезон вообще скучный. © flowerpopcult / Reddit
- Я посмотрел все серии и все еще не понимаю, откуда такая шумиха. Персонажи максимально стереотипные. Калифорнийский шик просто везде, это даже смешно. Почти все герои супербогатые и красивые. Нет ни одного неидеального лица. Ни к одному персонажу у меня не возникло сочувствия. А, еще добавили пару кадров на пляже и несколько печальных сцен, чтобы заставить зрителя хоть что-то почувствовать. Уж лучше бы фильм сняли, а не сериал. © thrall7 / IMDb
- Мне захотелось принять душ после 1-й серии. Так много ужасных персонажей, что захотелось это все с себя буквально смыть. © UncleTantra / IMDb
Эмили в Париже
- Один из худших сериалов на моей памяти. И тот факт, что он выиграл 2 премии «Золотой глобус», доказывает, что награды ничего не стоят. Это как плохая версия «Секса в большом городе». Такое ощущение, что сценаристы застряли в нулевых. © cliu1222 / Reddit
- Как «Секс в большом городе», но для миллениалов. Фарс, нелепые недоразумения, стереотипные персонажи, красивые пейзажи, конфликт между культурами. 1-я серия интересная, но дальше все хуже и хуже. © qui_j / IMDb
- Недалекая иностранка, не знающая французской культуры, получает возможность работать за границей и доказать французам, что только иностранцы умеют вести бизнес. Главная героиня не говорит по-французски, а вершина местной кухни для нее — круассан. И в то же время она чуть ли не путеводная звезда для всех остальных. Мужчины вьются вокруг нее, женщины хотят дружить, и, конечно же, она спасает компанию от полного краха. © A_Llama_Drama / IMDb
Убийства в одном здании
- Тут приятная атмосфера и отличный актерский состав. Но химия между главными героями и их предыстории гораздо интереснее, чем дела, которые они расследуют. © PennyReviews / IMDb
- Каждый герой — это ходячий набор стереотипов. Девушка с темным прошлым, творческий старикан, которому нечем платить по долгам, классический белый воротничок на пенсии. И вся эта компания встретилась, потому что увлекается криминальными подкастами непонятой журналистки.
Тед Лассо
- Никогда так не смеялся над ситкомом, как над 1-м сезоном «Теда Лассо». А вот 2-й сезон — сплошное разочарование. Шутки становятся слабее, почти все предсказуемо. Сплоченность между персонажами разваливается, как и сюжетная линия. © DawnOfCreation / IMDb
- Киношники почему-то решили, что для того, чтобы показать развитие персонажа, нужно сделать его угрюмым и навесить кучу проблем. Будто это глубину какую-то создаст. © kdoc13 / IMDb
Джинни и Джорджия
- Мне нравится Джорджия, и было бы круто, если бы показывали больше ее предыстории. А вот Джинни меня бесит. Такая вечная жертва, которая мечется от одного парня к другому. К тому же совершенно неблагодарная дочь. © isannemees / IMDb
- Только что посмотрела «Джинни и Джорджию». Вот вам пример того, что даже хорошие актеры не спасут плохой сценарий. Если для сюжета так нужно, многие острые углы просто сгладят. © bish***um / Reddit
- Удивительно, что его продлили на 2-й сезон. Я как-то умудрилась посмотреть первые 3 серии, а 4-ю уже не осилила. Здесь нет развития персонажей, зато есть много непонятных сцен без особого смысла и ужасной музыки. Сюжет вообще неинтересный. © ramansgdeep / IMDb
Наследники
- Плохая мыльная опера без особой глубины. И бюджет, судя по всему, маленький, разве что только на пару кадров с вертолетами потратились. А эта непонятная семейная вражда? Полная чушь, как по мне. Не понимаю, почему все в восторге. © christaylorcoe / IMDb
- Я фанател от «Наследников» до 3-го сезона. Дальше стало ужасно скучно. Мне уже все равно, кто унаследует компанию. Там просто все вечно ноют, но ничего толком не происходит. © bscale / IMDb
- Странный сериал. Потратились на декорации и каст, а сценарий будто подросток писал. Вот реально, взрослые герои ведут себя так, будто их ребенок придумал. © Laight / IMDb
И просто так...
- Спасибо создателям сериала, что не пытались как-то скрыть возраст персонажей. Но получился же полный провал. Когда киноиндустрия поймет, что не нужно кормить зрителей с ложечки политкорректностью, как маленьких детей? Я за социальную справедливость, но иногда просто хочу посмотреть сериал и отдохнуть. © kububeach / IMDb
- Кто пишет эти сценарии? Для кого? Мне примерно столько же лет, сколько героиням, но я испытываю лишь неловкость. Эти дамочки живут в каком-то привилегированном мире, причем так, как будто им уже лет по 70. Еще смотрю и пытаюсь понять, насколько все плохо. © kathleenrose39-82-885577 / IMDb
А какие сериалы, на ваш взгляд, переоценены?
AdMe/Кино/12 культовых сериалов, от которых все в восторге, но некоторым зрителям они как кость в горле
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