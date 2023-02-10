12 культовых сериалов, от которых все в восторге, но некоторым зрителям они как кость в горле

Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, и кино не исключение. Сериал может собрать все награды мира и стать суперуспешным, но найдутся те, кому он совсем не нравится. Мы вспомнили сериальные хиты, которые многие зрители не любят всеми фибрами души. Ведь в них подростков снова играют взрослые тети или распиаренный проект вызывает лишь недоразумение.