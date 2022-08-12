12 ремейков любимых фильмов, посмотрев которые зрители схватились за головы и воскликнули: «Ну зачем?!»

Сегодня многие зрители замечают, что лучше бы фабрики звезд придумывали что-то новое, чем в очередной раз переснимали любимую всеми киноклассику. Однако ремейки существуют чуть ли не с самого рождения кинематографа. Первым из них был фильм «Великое ограбление поезда» 1904 года — практически копия оригинала, который вышел годом ранее. К сожалению, повторить успех получается у кинематографистов далеко не всегда.

Мы в ADME вспомнили случаи, когда киноремейки разных лет вызывали недоумение или даже раздражение зрителей, а также оригиналы, которые оставили в наших сердцах яркий след.

Добро пожаловать на юг

Итальянская комедия «Добро пожаловать на юг» повествует о нерадивом сотруднике почты небольшого северного города, который хитростью хотел получить назначение в Милан. Но в итоге его отправляют в длительную командировку на юг страны. К своему удивлению он обнаруживает, что южане, о которых он знал много неприятных стереотипов, — очень милые люди. Это ремейк французского фильма «Бобро поржаловать!», в котором одну из ролей сыграл Дани Бун. Кстати, в ремейке он появляется в эпизоде. Неуклюжая версия более удачного во многих отношениях фильма. Увы, плоско и чересчур сентиментально. © adam-703-808689 / IMDb

Неправдоподобные и несмешные персонажи. В этом фильме показали стереотипный образ итальянцев. © pleoncini / IMDb

День отца

В 1983 году был снят фильм «Папаши» с участием Жерара Депардье и Пьера Ришара, а в 1997 году в Голливуде создали ремейк «День отца». Робин Уильямс и Билли Кристал играют бывших ухажеров женщины по имени Коллет. Спустя много лет дама просит мужчин помочь ей найти пропавшего сына, заявляя каждому из них, что он — отец ее ребенка. Как можно было взять Билли Кристала на роль крепкого парня, с которой так прекрасно справился Депардье? Лучше посмотрите оригинал. © o_cedar / IMDb

Это кино просто отстой. Должно быть, это одна из самых глупых комедий, которые я видел. Кажется, Голливуд всегда старается выдать ремейки французских фильмов за свои. © the amorphousmachine / IMDb

Правда о Чарли

В 2002 году режиссер рискнул сделать ремейк культовой картины «Шарада» 1963 года с участием таких ярких звезд, как Одри Хепберн и Кэри Грант. Сюжет фильма «Правда о Чарли» близок к оригиналу: молодая вдова Реджина Ламберт (Тандиве Ньютон) узнает, что ее муж был не тем, кем всегда казался, и теперь ей грозит опасность. На помощь женщине приходит загадочный мужчина (Марк Уолберг). Худший ремейк в истории. © smokehill retrievers / IMDb

Абсолютно ужасный фильм, который не может даже отдаленно сравниться с оригинальной картиной «Шарада». Не тратьте время на это кино. © Blairzo-2 / IMDb



Чужая свадьба

Для поклонников культового ромкома 2001 года «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи в главных ролях может оказаться сюрпризом существование ремейка «Чужая свадьба». Главную роль организатора свадеб, которая влюбляется в своего клиента-жениха, в этот раз сыграла Дениз Ричардс. Очень плохая попытка пересказать историю, представленную в фильме «Свадебный переполох». © moviereviewer99 / IMDb

Этот фильм — дешевая копия, старое клише о женщине за 30, которая влюбляется в идеального парня. Дениз Ричардс играет ужасно. © black_cherry_girl / IMDb

Это все он

В романтической комедии 1999 года «Это все она» самый популярный парень школы поспорил с приятелем, что сможет превратить в королеву бала любую серую мышку. Выбор падает на невзрачную Лейни. Однако спустя время герой начинает испытывать к девушке нежные чувства. В отличие от оригинала, в ремейке «Это все он» популярная девушка принимается менять имидж неприметному юноше. Кстати, исполнительница роли Лейни в фильме 1999 года Рэйчел Ли Кук сыграла в ремейке мать главной героини. Я начал смотреть этот фильм, не ожидая ничего хорошего, а в итоге был разочарован еще больше. Сценарий и актерская игра ужасны. © nikitasanjay92 / IMDb

Это даже не похоже на фильм, а больше на какой-то видеоблог из соцсети. Никакой химии между актерами. Крайне неуклюжая версия. © kreminal / IMDb

Идеальные незнакомцы

«Идеальные незнакомцы» — фильм 2016 года, на который уже успели сделать ремейки в 20 странах, и первый был снят в Испании под тем же названием. По сюжету компания давних друзей собирается за одним столом. Одна из женщин предлагает поиграть: читать вслух все входящие сообщения со смартфонов и разговаривать только по громкой связи. Никто не мог подумать, что невинная игра превратится в настоящую драму. В ремейке нет той магии, которая есть в итальянском оригинале. © salvatorecadetto / IMDb

/ IMDb Это просто неудачная шутка по сравнению с оригиналом! И персонажи вообще-то должны быть одного возраста. © bololoiionut / IMDb

Артур. Идеальный миллионер

В комедии «Артур. Идеальный миллионер» показана история непутевого миллионера (Рассел Брэнд), который может лишиться наследства, если не женится на женщине, выбранной ему семьей. Но проблема в том, что он влюбился в бедную девушку по имени Наойми (Грета Гервиг). Одну из важных ролей, няни главного героя, исполнила Хелен Миррен. В оригинальной картине 1981 года «Артур» сыграли Дадли Мур и Лайза Миннелли. Смотреть этот глупый фильм от начала до конца — настоящая пытка. Ни одна из шуток не вызывала смех, а большинство из них, мягко говоря, раздражали. © Rectangular_businessman / IMDb

В отличие от оригинального «Артура», это тусклый, глянцевый ремейк. Брэнд не обладает ни обаянием, ни остроумием, которые делали оригинального персонажа Дадли Мура таким забавным. © zardoz-13 / IMDb

Гамбит

По сюжету фильма «Гамбит» 2012 года искусствовед Гарри Дин (Колин Ферт) нанимает девушку (Камерон Диас), чтобы с ее помощью обмануть своего босса (Алан Рикман) и продать ему подделку картины. Да только проблема в том, что девушка оказывается куда более активной, чем предполагал Гарри, и берет дело в свои руки. Картина является ремейком одноименного фильма 1966 года, Гарри Дина в нем сыграл молодой Майкл Кейн, а его партнершу — Ширли Маклейн. Этот ремейк — самый слабый фильм сценаристов братьев Коэн. © freemantle_uk / IMDb

Я искренне рекомендую всем, кто читает это, посмотреть «Гамбит» 1966 года и сделать вид, что ремейка никогда не существовало. © blott2319-1 / IMDb

Игрушка

В отличие от фильма «Игрушка» 1976 года, в котором Пьер Ришар сыграл журналиста, «купленного» маленьким сыном директора газеты, в ремейке 1982 года главный герой (Ричард Прайор) изначально безработный журналист, устраивается уборщиком в магазин. Обе картины показывают, как бедный и практически бесправный мужчина объясняет избалованному мальчику, что такое хорошо и что такое плохо. Еще один голливудский ремейк французского хита. Трата времени. © Captain_Couth / IMDb

Я всегда был фанатом актера Ричарда Прайора, я видел немало фильмов с ним, но когда посмотрел «Игрушку», пожалел об этом. Глупая комедия. © pmtelefon / IMDb

Девять

Картина великого итальянского режиссера Федерико Феллини «8 с половиной» с Марчелло Мастроянни и Клаудией Кардинале в главных ролях завоевала 2 «Оскара» и была включена в список самых влиятельных фильмов всех времен. Неудивительно, что кинофильм, в котором рассказывается о режиссере, вступившем в кризис среднего возраста, решили переснять. Новая версия 2009 года — мюзикл, она вышла на экраны под названием «Девять», собрав целую плеяду голливудских звезд: Николь Кидман, Пенелопа Крус, Кейт Хадсон и Джуди Денч. Получить таких известных актеров и актрис, такой бюджет и снять такую глупость! Музыка и песни в фильме просто ужасны. © leplatypus / IMDb

Я думаю, что единственные люди, которым может понравиться этот фильм, — это те, что в нем снимались. © reekeedeekee / IMDb

Я ушел из кинотеатра, чувствуя себя идиотом. Этот фильм — преступление. © felipe-cotta / IMDb

Мой отец — герой

Известный французский актер Жерар Депардье сыграл главную роль сразу и в оригинале, и в ремейке комедии «Мой отец — мой герой». Разведенный отец везет свою дочь-подростка на курорт. Там девушка влюбляется в парня и, чтобы его впечатлить, придумывает небывалую историю про своего отца. В картине 1991 года дочь играет Мари Жиллен, в ремейке — совсем юная Кэтрин Хайгл. Зачем нужно было делать этот ужасный ремейк? Разве англоязычная аудитория не способна оценить прекрасный французский фильм с субтитрами как таковой? Неподходящая актриса, неподходящая музыка, а чувство юмора Депардье в этом фильме полностью деградировало. Неудачная подделка. © IncaYeh / IMDb

Сюжет и диалоги полны клише. Никакой оригинальности и никакого остроумия. © steveg99 / IMDb

Отец невесты

В 2022 году вышел ремейк одноименного фильма 1991 года «Отец невесты» со Стивом Мартином в главной роли, который, в свою очередь, является ремейком картины 1950 года со Спенсером Трэйси и Элизабет Тейлор. В новой версии истории про любящего отца сыграл Энди Гарсия. Фильм 2022 года — полный треш. Не тратьте свое время. Нет ничего лучше версии 1991 года со Стивом Мартином. © TRISROUGE-83 / IMDb

/ IMDb Смотреть новый ремейк было не смешно. Это было просто грустно. Унылое напоминание о том, как когда-то великий Голливуд, производивший такие потрясающие фильмы, как «Отец невесты», теперь выпускает лишь жалкие ремейки. Они отчаянно нуждаются в талантливых сценаристах. © SuperGeek1 / IMDb