14 актеров и актрис, которые берутся за такие разные роли, что мы едва узнаем их на экране

Подлинное мастерство актера заключается в его умении перевоплощаться в разных персонажей. Даже если для этого требуется преобразить свою внешность и обзавестись совершенно иной мимикой и жестами. Многие наши любимые актеры владеют этими приемами. Мы решили проследить за тем, как менялись их образы, и выделить самые необычные роли.

Кэтрин О’Хара

В 1990 году Кэтрин О’Хара появилась в роли мамы главного героя в фильме «Один дома». А в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья» ей досталась роль коварного врача-окулиста.

Рами Малек

В фильме «Ночь в музее» актер предстал в образе ожившего фараона Акменра. С 2015 по 2019 год Рами играл программиста Эллиота в сериале «Мистер Робот», а в 2017-м исполнил роль финансового махинатора Луи Дега в драме «Мотылек».

Зои Салдана

В 2008 году Зои Салдана сыграла телерепортера в фильме «Точка обстрела», а через 5 лет примерила на себя образ волевой девушки Лены Тайлор в картине «Из пекла». В 2014 году в «Стражах Галактики» Зои перевоплотилась в обладательницу сверхчеловеческих сил Гамору, а в «Аватаре: Путь воды» актриса выступила в роли фантастического персонажа Нейтири.

Рейчел Макадамс

В «Супружестве» Рейчел Макадамс сыграла молодую вдову Кей Несбитт, которая вновь влюбляется в другого мужчину. В очередной экранизации «Шерлока Холмса» ей досталась роль легендарной героини Ирен Адлер. А в «Ночных играх» — женщины, которая вместе с супругом играла в занимательную детективную игру.

Аня Тейлор-Джой

В 2015 году Аня Тейлор-Джой блистала в сериале «Атлантида» в довольно непривычном для себя образе. В «Эмме» актриса исполнила заглавную роль Эммы Вудхаус, а в сериале «Ход королевы» — талантливой шахматистки Бет Хармон. Ну а в 2022 году Аня отметилась в ленте «Амстердам» в роли неподражаемой Либи Воуз.

Робби Колтрейн

Робби Колтрейна, сыгравшего добряка Хагрида, сложно представить без его пышной шевелюры и бороды. Однако в экранизации романа Чарлза Диккенса «Большие надежды» 2012 года актер появился в совершенно ином образе: в фильме он исполняет роль адвоката Джеггерса.

Томас Сангстер

В 2011 году вышел фильм «Смерть супергероя», в котором актер сыграл тяжело больного молодого человека по имени Дональд. Тогда же появилась картина «Альбатрос», в которой Томасу досталась роль простого парнишки Марка. В 2020-м вышел сериал «Ход королевы», где Сангстер предстал в образе всемирно известного шахматиста Бенни Уоттса.

Хелена Бонем Картер

Хелена, как никто другой, владеет мастерством перевоплощения. В фильме «Крупная рыба» она предстала в образе дряхлой ведьмы, а в «Тосте» ей доверили роль не умеющей готовить миссис Поттер. В ленте «Алиса в Зазеркалье» актриса перевоплотилась в Королеву Червей, а в «55 шагах» — в борца за свои права Элеонору Ризе.

Зак Эфрон

В «Величайшем шоумене» актер вжился в роль талантливого театрального драматурга, в «Красивом, плохом, злом» сыграл преступника, а в фильме «За пивом!» — работника морской торговли.

Мерил Стрип

В фильме «Чем дальше в лес» Мерил Стрип сыграла злую ведьму, в «Маленьких женщинах» — добродушную тетушку героинь, а в фильме «Не смотрите наверх» — циничную госслужащую. Легендарная актриса совершенно точно может перевоплотиться в кого угодно.

Кейт Бланшетт

В фильме Вуди Аллена «Жасмин» Кейт сыграла светскую львицу, которая в одночасье потеряла свой статус. В ленте «Тор: Рагнарек» актриса предстала в образе богини Хелы, а в «Аллее кошмаров» ей доверили роль коварного доктора Лилит Риттер.

Николь Кидман

В мюзикле «Мулен Руж» Николь досталась роль звезды кабаре Сатин, а в сериале «Вершина озера» она сыграла мать. В киноленте «Как разговаривать с девушками на вечеринках» актриса примерила на себя образ менеджера панк-группы, а в фильме «Варяг» перевоплотилась в королеву Гудрун.

Джим Керри

Джиму Керри под силу и комедийные, и драматические роли. То, что актер может не только смешить зрителей, уже доказали «Вечное сияние чистого разума», «Шоу Трумана» и другие фильмы. А в 2016 году он сыграл главного персонажа в драматическом триллере «Настоящее преступление».

Флоренс Пью