15 актеров-хамелеонов, которые так круто перевоплощаются, что их и не всегда узнаешь на экране

Конечно, актер, который не умеет перевоплощаться, никогда не прославится, ведь зрители хором скажут: «Не верю!» — да и разойдутся по своим делам. Но есть гении, которые делают это настолько виртуозно, что нам даже в голову не приходит, кто перед нами, пока не увидим имя в титрах. Вот, например, посмотрели вы фильм, и вроде лицо показалось знакомым. А потом поняли, что криповый барон Владимир Харконнен из «Дюны» и улыбчивый ученый Эрик Селвиг из «Мстителей» — один и тот же человек. Потому что Стеллан Скарсгард умеет быть очень разным. Давайте посмотрим на талантливых актеров, которые играют так, что порой мы их попросту не узнаем.

Билл Найи

Билл Найи сыграл старого рокера Билли Мэка в фильме «Реальная любовь» так, что мемы до сих пор ходят по всему интернету, а песню «Christmas Is All Around» в его исполнении крутят по радио. Не хуже удалась ему роль старейшины клана вампиров Виктора в трилогии «Другой мир». А теперь признавайтесь: узнали его в образе Дейви Джонса, капитана «Летучего голландца», который тщательно хранил ключ от сундука?

Стеллан Скарсгард

Стеллан Скарсгард сыграл в «Пиратах Карибского моря» отца Уилла Тернера — пирата по прозвищу Прихлоп Билл. Потом мы встретили его в кинематографической вселенной Marvel в роли ученого Эрика Селвига. Ну а уж барона Владимира Харконнена запомнили все, кто смотрел «Дюну»: это трудно забыть.

Натали Дормер

Изящная Виктория в фильме «Казанова» так далека от властной Маргери Тирелл в «Игре престолов», что пришлось напрячься, чтобы понять, что роли исполняет одна и та же актриса — Натали Дормер. Ну а появившись в роли Крессиды, режиссера из Капитолия, в ленте «Голодные игры: Сойка-пересмешница», она окончательно и бесповоротно покорила наши сердца.



Густаф Скарсгард

О том, как талантлив его отец, мы уже знаем, а также нам известно, что способность к перевоплощению унаследовал и Густаф. Он сыграл Кристера в драме «Мы», а потом влюбил в себя целый мир, изобразив кораблестроителя и друга Рагнара Лодброка в сериале «Викинги». Ну а «Мир Дикого Запада» без Густафа Скарсгарда и представить себе невозможно.

Джессика Честейн

Красавица Джессика Честейн сыграла женственную блондинку Селию Фут в драме «Прислуга». Но тем, кто запомнил ее в этой роли, трудно было догадаться, что Мёрф в «Интерстелларе» играет тоже она. А уж в образе Тэмми Фэй актрису можно узнать только по ярким глазам.

Кейт Уинслет

Счастливым билетом Кейт стала роль Розы Дьюитт Бьюкейтер в фильме «Титаник», затем последовала не менее яркая Клементина Кручински из «Вечного сияния чистого разума». А в долгожданной картине «Аватар: Путь воды» Кейт сыграла воительницу Ронал из клана Меткайина.

Рон Перлман

В копилке здоровяка Рона Перлмана столько ролей, что, перечисляя их нудным голосом, можно кого-нибудь усыпить. Ну а мы запомнили его в образе любителя котиков — Хеллбоя. Затем он сыграл привычную для себя роль рыцаря в ленте «Время ведьм». А вот многие ли узнали этого крепкого высоченного актера в маленьком гоблине Гнарлаке в «Фантастических тварях»?

Джош Бролин

Джош Бролин — номинант на премию «Оскар» и такой разноплановый актер, что мы сами не поняли: молодой агент Кей из «Людей в черном» и мощный Танос из «Мстителей» — одно лицо. В «Дюне» Джош сыграл Гурни Халлека — воина, фанатично преданного Дому Атрейдес, который обучил Пола в исполнении Тимоти Шаламе воинскому искусству, а впоследствии стал его близким другом и соратником.

Чарли Ханнэм

Чарли — баловень судьбы, он бездельничал в обувном вместе с братом, где на него нарвался менеджер, и парень попал на телевидение, а потом и в кино. Впереди была «Холодная гора», 7 раз номинированная на премию «Оскар», где Чарли сыграл отвратительного персонажа по имени Бози, а его врагом был Джуд Лоу. Актеры вновь встретились через 15 лет на съемках ленты «Меч короля Артура», только вот теперь Чарли играл хорошего парня, а Джуд — злодея. Ну а если вы не видели «Шантарам», где Ханнэм сыграл Дейла Конти, то срочно смотрите, это так круто, что нельзя пропустить.

Кейт Хадсон

Кейт полюбилась зрителям в роли улыбчивой Энди Андерсон в культовой ленте нулевых «Как отделаться от парня за 10 дней», затем Хадсон пришлось стать брюнеткой ради роли в фильме «Фундаменталист поневоле». А для музыкально-драматического фильма «Мьюзик», снятого певицей и автором песен Сией, актриса и вовсе побрилась налысо.

Карен Гиллан

Шотландская актриса ярко дебютировала в роли Эми Понд: дуэт Мэтта Смита, который сыграл одиннадцатого Доктора Кто, и рыжеволосой артистки полюбился всем. Но между задорной Эми из «Доктора Кто» и Небулой, синекожей инопланетной воительницей и приемной дочерью Таноса из «Стражей Галактики», — пропасть, однако Карен органична в обеих ипостасях. Ну а в образе Руби Раундхаус из «Джуманджи» ее уже узнал весь мир. Классная вышла роль! «Суперсила — битва в танце» — помните?

Пол Беттани

Еще один мастер перевоплощения — Пол Беттани. Если вы такие же любители доброго фэнтези, как и мы, то помните его персонажа Сажерука в «Чернильном сердце». Совсем трудно узнать актера в образе борца с нежитью в криповом фильме «Пастырь». Ну и, конечно, ему удалась роль Вижна — возлюбленного Алой Ведьмы в «Мстителях».

Джейк Джилленхол

Из утонченного принца Дастана из фильма «Принц Персии: Пески времени» Джейк превратился в великого Билли Хоупа, чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, в спортивной драме «Левша». И чтобы поверить в эту перемену, нужно протереть глаза. А в роли Мистерио в ленте «Человек-паук: Вдали от дома» вы Джилленхола узнали? Мы вот с трудом.

Энди Серкис

Энди Серкис — мастер перевоплощения. За свою долгую карьеру он успел «оживить» на экране таких персонажей, как Голлум во «Властелине колец», Кинг-Конг, примат Цезарь в фильме «Восстание планеты обезьян», верховный лидер Сноук в саге «Звездные войны». Ну а истинное лицо актера мы видели в ленте «Престиж».

Гвендолин Кристи

Гвендолин Кристи стала известна на родине после съемок в фантастическом телесериале «Волшебники против пришельцев», а мы полюбили ее благодаря блестящему исполнению роли Бриенны Тарт в «Игре престолов». Ну и вишенка на торте — роль директрисы Ларисы Уимс в популярном сериале «Уэнсдэй», где она выглядит так изящно, что не сразу узнаешь в ней ту суровую даму, что мастерски управляется с мечом и мечтает стать рыцарем.