15 актрис, которые на экране брутальны, а на красной дорожке, как по щелчку, превращаются в нежных леди
Порой герои, которых актрисы воплощают на экране, оказываются настолько примечательными и яркими, что мы невольно начинаем ассоциировать исполнительниц ролей с этими мощными персонажами. Неудивительно, что, внезапно увидев их хрупкими и женственными в роскошных нарядах, многие теряют дар речи. Мы решили наглядно сравнить образы таких многогранных актрис в кино и на красной дорожке.
15. Морвед Кларк, «Властелин колец: Кольца власти»
© The Lord of the Rings: The Rings of Power / Amazon Studios and co-producers, Priscilla Grant / Everett Collection / East News
14. Бри Ларсон, «Капитан Марвел»
13. Зои Салдана, «Аватар»
12. Гленн Клоуз, «Таинственный Альберт Ноббс»
11. Клэр Фой, «Девушка, которая застряла в паутине»
© The Girl in the Spider's Web / New Regency Productions and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
10. Галь Гадот, «Чудо-женщина 1984»
9. Кристен Риттер, «Джессика Джонс»
8. Марго Робби, «Две королевы»
7. Дженнифер Лоуренс, «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»
© The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 / Lionsgate and co-producers, TOMMASO BODDI / AFP / East News
6. Шарлиз Терон, «Безумный Макс: Дорога ярости»
5. Эмили Блант, «Грань будущего»
© Edge of Tomorrow / Village Roadshow Pictures and co-producers, Quoin Pics / Everett Collection / East News
4. Фелисити Джонс, «Изгой-один. Звездные войны: Истории»
3. Нуми Рапас, «Девушка с татуировкой дракона»
© The Girl with the Dragon Tattoo / ZDF Enterprises and co-producers, Invision / Invision / East News
2. Люси Лоулесс, «Зена — королева воинов»
1. Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
© Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / Blueprint Pictures and co-producers, Charles Sykes / Invision / AP / East News
Разница между образом в кино и в реальной жизни какой актрисы показалась вам наиболее эффектной?
Фото на превью Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / Blueprint Pictures and co-producers, Charles Sykes / Invision / AP / East News
AdMe/Кино/15 актрис, которые на экране брутальны, а на красной дорожке, как по щелчку, превращаются в нежных леди
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