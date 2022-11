15 актрис, которые на экране брутальны, а на красной дорожке, как по щелчку, превращаются в нежных леди

15. Морвед Кларк, «Властелин колец: Кольца власти»

14. Бри Ларсон, «Капитан Марвел»

13. Зои Салдана, «Аватар»

12. Гленн Клоуз, «Таинственный Альберт Ноббс»

11. Клэр Фой, «Девушка, которая застряла в паутине»

10. Галь Гадот, «Чудо-женщина 1984»

9. Кристен Риттер, «Джессика Джонс»

8. Марго Робби, «Две королевы»

7. Дженнифер Лоуренс, «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»

6. Шарлиз Терон, «Безумный Макс: Дорога ярости»

5. Эмили Блант, «Грань будущего»

4. Фелисити Джонс, «Изгой-один. Звездные войны: Истории»

3. Нуми Рапас, «Девушка с татуировкой дракона»

2. Люси Лоулесс, «Зена — королева воинов»

1. Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

