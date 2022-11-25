15 актрис, которые на экране брутальны, а на красной дорожке, как по щелчку, превращаются в нежных леди

Порой герои, которых актрисы воплощают на экране, оказываются настолько примечательными и яркими, что мы невольно начинаем ассоциировать исполнительниц ролей с этими мощными персонажами. Неудивительно, что, внезапно увидев их хрупкими и женственными в роскошных нарядах, многие теряют дар речи. Мы решили наглядно сравнить образы таких многогранных актрис в кино и на красной дорожке.