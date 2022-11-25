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15 актрис, которые на экране брутальны, а на красной дорожке, как по щелчку, превращаются в нежных леди

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Порой герои, которых актрисы воплощают на экране, оказываются настолько примечательными и яркими, что мы невольно начинаем ассоциировать исполнительниц ролей с этими мощными персонажами. Неудивительно, что, внезапно увидев их хрупкими и женственными в роскошных нарядах, многие теряют дар речи. Мы решили наглядно сравнить образы таких многогранных актрис в кино и на красной дорожке.

15. Морвед Кларк, «Властелин колец: Кольца власти»

14. Бри Ларсон, «Капитан Марвел»

© Captain Marvel / Marvel Studios and co-producers, LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

13. Зои Салдана, «Аватар»

12. Гленн Клоуз, «Таинственный Альберт Ноббс»

© Albert Nobbs / Canal+ and co-producers, Invision / Invision / East News

11. Клэр Фой, «Девушка, которая застряла в паутине»

© The Girl in the Spider's Web / New Regency Productions and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

10. Галь Гадот, «Чудо-женщина 1984»

Warner Bros / Everett Collection / East News, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

9. Кристен Риттер, «Джессика Джонс»

© Jessica Jones / Marvel Television and co-producers, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

8. Марго Робби, «Две королевы»

© Mary Queen of Scots / Focus Features and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / East News

7. Дженнифер Лоуренс, «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»

6. Шарлиз Терон, «Безумный Макс: Дорога ярости»

5. Эмили Блант, «Грань будущего»

© Edge of Tomorrow / Village Roadshow Pictures and co-producers, Quoin Pics / Everett Collection / East News

4. Фелисити Джонс, «Изгой-один. Звездные войны: Истории»

3. Нуми Рапас, «Девушка с татуировкой дракона»

2. Люси Лоулесс, «Зена — королева воинов»

1. Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Разница между образом в кино и в реальной жизни какой актрисы показалась вам наиболее эффектной?

Фото на превью Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / Blueprint Pictures and co-producers, Charles Sykes / Invision / AP / East News
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AdMe/Кино/15 актрис, которые на экране брутальны, а на красной дорожке, как по щелчку, превращаются в нежных леди
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